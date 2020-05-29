Google добавила в YouTube функцию удобной перемотки

Что не говори, а у YouTube, который постоянно шлифуют и доводят до ума, есть свои недостатки. Одним кажется, что он медленно грузит видео, другие жалуются на то, что постоянно появляется реклама, третьим не нравятся плейлисты. Как и в любом другом деле, всегда найдется тот, кто будет постоянно недоволен. Чтобы такого не было, команда разработчиков и старается выпускать что-то новое. На этот раз таким новым стала возможность перемотки роликов, которая сделает их просмотр еще более удобным. При этом попробовать обновление смогут не только те, кто пользуется устройствами на Android, но и те, кто выбрал для просмотра iOS и даже браузер.

Если вам когда-нибудь приходилось пролистывать длинный видеоролик на YouTube, чтобы перейти к «хорошему» месту, вы по достоинству оцените новую функцию, которую подготовил YouTube. Теперь можно будет просматривать не только полный ролик, но и главы из него. Эта функция использует временные метки, которые создатели применяют к своим видео, позволяя зрителям легко переходить к определенному фрагменту видео или просматривать часть видео.

Функция глав, которая так и называлась ”Video Chapters”, тестировалась сервисом еще в апреле, но теперь она доступна всем пользователям мобильных устройств и браузеров.

Для того, чтобы вы могли переходить по меткам, авторы контента должны все подготовить. Для этого им надо будет добавить информацию о главах в описание видео.

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Первая метка обязательно должна совпадать в началом видео и быть на отметке времени 0:00. Через пробел от времени должно стоять название этого куска видео. Дальше ставится еще одна метка уже на произвольном фрагменте с указанием того, что находится в этом месте, и так далее. Когда вы закончите добавлять главы, вы сохраните изменения и главы видео будут перечислены при просмотре видео.

Вот пример того, как работают главы

Есть только одно ограничение, которое должно соблюдаться для того, чтобы эта функция нормально работала. У видеороликов должно быть не менее трех временных меток длительностью 10 секунд или более для каждой. Так они будут нормально отображаться в описании видео до кнопки ”еще”.

Для облегчения навигации по главам видео в YouTube встроена тактильная обратная связь на мобильных устройствах, поэтому пользователи почувствуют вибрацию, информирующую их о том, что они переходят в новую главу. На платформах, где тактильная обратная связь недоступна, можно будет просто увидеть утолщение шкалы времени и будет небольшое прилипание ползунка к ее стыкам. То есть главы будут наглядно видны. Та глава, внутри которой вы находитесь, будет выделена и на мобильных устройствах.

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Когда я попробовал такую возможность сервиса, мне это очень понравилось. Такого же мнения придерживаются и представители YouTube, которые сказали, что эта функция получила много положительных отзывов во время тестирования. Правда, судя по всему, итоговый вариант немного отличается от того, что изначально тестировался.

Одним из изменений является возможность адаптации количества глав, которые отображаются на экранах разного размера. Сделано это для удобства пользователей, которые смотрят видео или в разной ориентации, или на разных платформах. Если даже в видео будет много глав, всем должно быть удобно.

Несмотря на все удобство функции, пока не все пользователи смогут воспользоваться ей. Все из-за того, что пока не все авторы знают, как этим пользоваться, и не все успели адаптировать свои видео, ведь это происходит не автоматически. Со временем роликов с поддержкой такой функции будет появляться все больше и больше. Поэтому, если вы занимаетесь производством контента, обратите на это внимание и используйте в своих роликах. Скорее всего, Google даже изменит алгоритм оценки качества роликов. Раньше считалось хорошим показателем, если ролик досматривали до конца. Это означало, что контент годный и его можно выдавать в рекомендациях. Теперь с такими подсказками ролики часто будут досматриваться до конца, но с пропуском начала. Хотя, YouTube уверяет, что использование этой функции не повлияет на рекомендации.

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Новая функция позиционирует YouTube как лучший ресурс для длинного контента, так как навигация по видео становится более удобной. Эта функция может даже повысить интерес пользователей к некоторым видео. Они не будут разочарованы необходимостью прокручивать части, которые они не хотят смотреть и тыкать наугад в случайные места в надежде на то, что там будет интереснее. В итоге меньшее количество зрителей просто уйдет. С другой стороны, это может уменьшить общее время просмотра, поскольку зрители смотрят только отдельные разделы видео вместо полного видеоролика.

Всегда приятно получить новые возможности для привычных продуктов. Особенно учитывая, что это не влияет на старые функции. Удобство этой функции можно сравнить с тем, как пытаешься найти что-то в толстой книге без оглавления. С ним как-то проще.