Google закрывает Google Play Music. Как перенести музыку в YouTube Music

Google – одна из тех компаний, которые не боятся закрывать неудачные продукты. Поэтому в какой-то момент энтузиасты даже создали виртуальное кладбище Google, где размещён список всех почивших разработок поискового гиганта, которые либо лишились поддержки, либо в принципе закрылись. Однако даже у Google есть такие проекты, закрытие которых кажется в принципе невозможным, из-за их высокой значимости. То есть нам сложно представить, что компания вот так возьмёт и закроет магазин приложений Google Play. Но, судя по всему, сервис Google Play Music, который является частью каталога, в список системообразующих продуктов не входит.

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Google объявила, что намерена закрыть музыкальный стриминговый сервис Google Play Music. Компания не стала уточнять дату закрытия, но дала понять, что это не случится внезапно. Всем пользователям, которые сейчас подписаны на Google Play Music, будет предоставлена возможность перейти в YouTube Music, исполняющий роль сервиса-преемника. Для этого не придётся перерегистрировать аккаунт, а достаточно будет просто перенести всю музыкальную библиотеку, которая скопилась за время использования исходной платформы.

Как перенести музыку из Google Play Music в YouTube Music

Перенести музыку из Google Play в YouTube Music можно несколькими путями.

Первый – это скачать приложение YouTube Music, пройти авторизацию со своей учётной записью Google и нажать на кнопку «Перенести в YouTube Music». Важно понимать, что она появится только в том случае, если вы прошли авторизацию с помощью одной и той же учётной записи Google. В противном случае сервис не сможет провести взаимную синхронизацию и обменяться музыкальными композициями, которые вы прослушали и добавили себе в избранное ранее.

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Второй способ – перейти на страницу переноса музыки, которая расположена по этой ссылке, и подтвердить трансфер. Правда, на момент выхода публикации в России ни первый, ни второй способы не работают. Вероятно, это связано с тем, что Google планирует осуществлять переход между платформами постепенно, поскольку это очень ответственный процесс, который сопряжён со множеством трудностей – от потери библиотек пользователей до банального отсутствия нужных композиций на новой площадке.

Зачем нужна платная подписка на YouTube

В отличие от Google Play Music, YouTube Music предлагает пользователям возможность бесплатного доступа. Нет, конечно, премиум-тариф предполагает ежемесячную плату, однако, если вы не готовы тратить деньги на аудиоконтент, у вас будет шанс продолжать следовать своим принципам и дальше, пусть и с небольшими оговорками:

Воспроизведение будет прерываться рекламными вставками;

Отсутствие возможности слушать музыку без подключения к интернету;

Отсутствие фонового режима, который позволяет закрыть приложение и заблокировать смартфон, не прерывая воспроизведения.

Как оформить студенческую подписку на YouTube Music

Не так уж и много условий, однако для многих отсутствие фонового режима может стать решающим фактором в пользу оформления платной подписки. Тем более что стоит она не так много – всего 169 рублей в месяц на одного пользователя или 269 рублей в месяц – на 6 пользователей. А если вы ещё и студент, для вас абонемент будет ещё дешевле – 95 рублей в месяц. Правда, этот статус нужно будет подтвердить, перейдя по этой ссылке и заполнив специальную форму. После этого ваши данные проверят и либо одобрят вам льготную подписку, либо откажут в ней.

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На самом деле это не единственный способ сэкономить. Если вы не только слушаете музыку, но и смотрите видео на основной площадке YouTube, возможно, вам понравится идея купить подписку за 199 рублей в месяц. Она откроет вам доступ и к YouTube Music, и к YouTube Premium. В рамках этого абонемента вы не будете видеть рекламу, получите доступ к просмотру видео в фоновом режиме, а также возможность скачивать понравившиеся ролики для офлайн-просмотра. При этом разница в цене будет составлять всего лишь 30 рублей в месяц.