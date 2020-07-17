Instagram готовится запустить свой клон TikTok во многих странах

Несмотря на трудности, с которыми в последнее время постоянно сталкивается TikTok, он все равно продолжает набирать популярность в мире. Он уже обогнал по росту аудитории все существующие сети, а по количеству активных пользователей оставил позади даже Instagram. Естественно, это не могло не привести к тому, что всем хочется создать что-то подобное. Пытается сделать это и Instagram. Сначала он тестировал новую возможность в некоторых странах, а теперь начинает выходить с обновлением по всему миру. Постепенно Reels — так называется сервис — появится везде, а пока давайте отследим этапы его появления, посмотрим, где он уже есть, и построим свои прогнозы.

Новый сервис Instagram — Reels

В течение нескольких месяцев ответ Instagram на популярность TikTok, который получил название Reels, был в рамках раннего доступа в таких странах, как Бразилия, Франция, Германия и Индия. Учитывая размер этих стран, стоит понимать, что компания собрала достаточно информации, чтобы выходить на другие рынки.

Теперь представитель Facebook, которой принадлежит Instagram, подтвердил появившиеся ранее в Сети данные о скором запуске Reels в США. Выход сервиса, ориентированного на короткие музыкальные видео на домашнем для Instagram рынке, говорит о том, что совсем скоро можно будет ожидать его по всему миру.

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Когда Reels появится в России

Если верить представителю IT-гиганта, запуск на американском рынке состоится уже в начале августа, то есть, буквально через две-три недели. Пока без упоминания конкретных сроков и названий стран, он добавил, что в ближайшее время Reels придет еще в более чем 50 стран, включая Великобританию, Японию и Мексику. Скорее всего, среди них будет и Россия, но пока рано говорить об этом с уверенностью.

Пока нет точной информации и о том, на каких платформах будет работать новый сервис, но почти наверняка он запустится и на Android, и на iOS.

Reels очень похож на TikTok. Основной его направленностью, в отличии от Instagram, являются короткие ролики, носящие юмористический, танцевальный или просто музыкальный характер. Впрочем, есть одно принципиальное отличие между Reels и TikTok. В отличии от китайского сервиса, американский не позволит публиковать видео длиной до минуты, ограничив его пятнадцатью секундами. Так же будут небольшие отличия в рекомендациях и в ленте, но в остальном все будет очень похоже.

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Пока сервис не вышел на широкий рынок, рано говорить о том, что Instagram сможет переманить аудиторию у TikTok, но шансы на это есть, особенно на фоне того, что в последнее время TikTok испытывает серьезные трудности с правительствами разных стран. Примерами могут служить блокировки в Индии и готовящиеся блокировки в США, о которых говорил Майк Помпео (государственный секретарь США).

Собирает ли TikTok данные пользователей

Не хочется лезть в тонкости заговоров, но может показаться немного странным, что именно перед появлением аналога TikTok его хотят запретить в США. Напомню, его обвиняли в сборе данных в пользу Коммунистический Партии Китая (КПК). Но что мешает Reels также собирать данные, если он является копией TikTok. Впрочем, не будем об этом, хотя вы можете выдвинуть свои теории в нашем Telegram-чате.

Стоит отметить, что только американская аудитория TikTok составляет более тридцати миллионов пользователей, которым, в случае запрета, придется куда-то переходить и искать альтернативу своему любимому сервису. Если ей станет Reels, мало кто удивится.

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Сам TikTok не согласен с блокировкой и утверждает, что никогда не отправлял никому данные пользователей, В том числе и правительству Китая. Более того, чтобы не было никаких вопросов, компания специально вынесла все свои серверы за пределы территории Поднебесной, но это мало кого убеждает в том, что Bytedance (компания-владелец TikTok) не сотрудничает с КПК.

Сложно сказать, что TikTok имеет доступ к большому количеству данных пользователей, но потенциально все, что он видит, он может обрабатывать. На такие мысли наталкивает и то, что TikTok очень сильно сажает батарею и нагревает телефон.

TikTok в Индии

Проблемы TikTok в некоторых странах связаны с другими причинами, а не только с потенциальным шпионажем.

Например, в Индии был скандал с демонстрацией контента, связанного с насилием и другими неприемлемыми сценами. В итоге индийцы устроили чуть ли не флешмоб, в рамках которого надо было зайти и поставить одну звезду приложению в Google Play. В итоге рейтинг упал почти до единицы.

Google вмешалась в это и решила, что надо отменить такие отзывы. После того, как она начала это постепенно делать и подняла рейтинг примерно до трех, это вызвало серьезный резонанс.

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Уже после всего этого в стране началась настоящая война с китайскими приложениями, которые блокировали десятками. Для многих разработчиков это было серьезной проблемой, учитывая размеры индийского рынка с его 1,3 миллиарда жителей.

Посмотрим, что будет дальше, но посмотреть, что из себя будет представлять альтернатива TikTok, интересно даже мне, хотя я, признаться честно, не являюсь его фанатом, хоть и пробовал им пользоваться в течение долгого времени.