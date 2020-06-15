Google выпустила аналог TikTok с лайфхаками для Android

Google – очень большая компания со множеством отделов, департаментов и филиалов, каждый из которых работает над собственным проектом. Чаще всего это что-то вполне логичное и ожидаемое вроде технологий искусственного интеллекта, обновлений Android и даже собственных процессоров. Но поскольку у компании есть несколько экспериментальных подразделений, где разрабатываются приложения и сервисы, совершенно не ориентированные на коммерческий успех, из-под пера Google могут выходить даже такие вещи, как Tangi.

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Tangi – это онлайн-сервис для записи, редактирования и публикации видеороликов длиной до 60 секунд. Его основная цель состоит в том, чтобы дать авторам возможность делиться лайфхаками и полезными вещами, а зрителям – с удобством их перенимать, не тратя на освоение слишком много времени. Возможно, вы уже слышали о Tangi в прошлом, потому что на самом деле Google представила его не сегодня, а в феврале. Но тогда приложение по неизвестной причине вышло только на iOS, а версии для Android почему-то не появилось. Но справедливость восторжествовала.

Какие видео есть в Tangi

Очевидное преимущество Tangi – в лаконичности контента, который публикуют авторы. Google решила, что лайфхаки и обучалки на YouTube отнимают слишком много времени, однако по понятным причинам ограничивать авторов не хотела. Поэтому было решено запустить совершенно новый сервис с ориентацией на короткие обучающие видео. Все они делятся на категории в зависимости от направления:

Искусство

DIY

Приготовление пищи

Мода и красота

Стиль и жизнь

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То есть пользователь может выбрать тот раздел, который ему интересен и получать каждую минуту новые знания. Допустим, вам всегда хотелось удочку из подручных материалов, но смотреть получасовые рассуждения ютуберов на эту тему не было ни времени, ни желания. С Tangi вы получите необходимую информацию всего за 60 секунд. Правда, очень важно, чтобы автор точно почувствовал, как именно следует организовать подачу материала, чтобы не упустить важные детали и при этом максимально доходчиво преподать зрителю урок.

Аналог TikTok от Google

Интерфейсно Tangi – это смесь TikTok и Instagram. Здесь точно такая же личная страница, где пользователи смогут публиковать свои видео, встроенный редактор и возможность быстро переключаться между видео, комментировать их и оформлять подписки. В общем, формат максимально простой и удобный. Другое дело, что в российском сегменте Google Play почему-то Tangi официально недоступен. Поэтому скачать приложение можно только на альтернативных площадках. Например, на APKMirror по этой ссылке.

Имеет ли Tangi шанс стать популярным? Ну, учитывая простоту интерфейса и вполне логичное предназначение, — скорее всего, да. Но в то же время нужно заметить, что сугубо образовательный характер рискует сделать сервис скучным для большинства пользователей. Ведь если в TikTok можно посмотреть весёлые видео, подспудно натыкаясь на лайфхаки и полезные советы, то в Tangi можно рассчитывать только на весёлую подачу авторов, что явно будет сложно сделать в предлагаемых Google условиях.

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Я попробовал Tangi сам и понял, что меня этот формат не затягивает. На фоне TikTok, где можно провести и 10, и 20, и даже 30 минут за один сеанс, Tangi выглядит очень узконаправленно. Во время его использования меня не покидало ощущение, что здесь я не отдыхаю, а как будто пришёл получать образование. Да, большинство роликов сняты очень легко и непринуждённо, а также сдобрены приятной фоновой музыкой, но вот так взять и расслабиться, чтобы почувствовать себя как дома, я так и не смог.