Что происходит? Google удалила миллионы негативных отзывов TikTok в Google Play

Не знаю, доверяете ли вы рейтингам в Google Play, но для меня они всегда были важны. Я понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но когда у одного приложения рейтинг 4.8, а у другого — 2.1, согласитесь, разница есть. Как говорится, миллионы мух не могут ошибаться. Все равно каждый человек является частью общества, которое само по себе достаточно однородно в своих предпочтениях. Если что-то нравится подавляющему большинству, вероятность того, что это понравится тем, кто его еще не пробовал, очень высока. Собственно, для этого и созданы рейтинги. Но нормально ли, что магазины приложений сами корректируют эти рейтинги?

Что случилось с TikTok в Индии

Несколько дней назад состоялось одно достаточно интересное событие. В истории рейтингов, например, на Кинопоиске или в Tripadvisor бывают случаи, когда определенные группы людей собирались и своей массой продавливали какие-то оценки. Например, такое было, когда один из владельцев ресторана негативно высказался о фанатах футбольного клуба Спартак. В итоге они зашли каждый из своей учетки и скинули его заведение с первого места в своей категории, понизив рейтинг до одной звезды.

В локальных категориях это не так сложно, но можно ли такое сделать в масштабах мирового Google Play? Оказывается, да и это доказали индийцы, которые поставили миллионы негативных оценок приложению TikTok.

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Китайская платформа для обмена видео подверглась критике в Индии после того, как в приложении были обнаружены тревожные видеоролики. Bytedance, которой принадлежит TikTok, столкнулась с негативной реакцией. В результате миллионы индийцев оставили негативные отзывы в Google Play. В Twitter даже появились хештеги ”BanTikTok”, ”DeleteTikTok” и ”BlockTikTok”.

Следование людей такому своеобразному флешмобу привело к лавинообразному росту негативных отзывов о TikTok. В последние три недели их стало слишком много. Все из-за видео, которые по мнению пользователей (или на самом деле) показывали или оправдывали насилие в семье, жестокое обращение с животными, расизм и жестокое обращение с детьми.

Миллионы индийцев стали оставлять однозвездные отзывы в списке Google Play Маркета на приложение TikTok, что очень снизило средний балл. Он просто рухнул с 4.5 звезд до 1.2. В этот момент на помощь приложению решила прийти Google.

Как Google повысила рейтинг TikTok

Google вмешалась, чтобы удалить все негативные отзывы. Представитель Google заявил, что миллионы оценок были удалены в рамках «корректирующего действия», чтобы «справиться со злоупотреблением спамом».

После удаления многих оценок и отзывов в Google Play, средняя оценка TikTok немного выросла. Сначала она поднялась до 1,6 звезды, а после и вовсе стала выше двух. Хотя, это все равно ниже того рейтинга, который был до начала всей этой истории. Возврат пока произошел не полностью из-за того, что система подсчета оценок немного инертна и учитывает средние значения за некоторое время. Видимо, как раз в рамках борьбы с чем-то подобным. Конечно, не в таких масштабах.

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Как можно повлиять на рейтинг приложения

В одной только Индии зарегистрировано более 200 миллионов пользователей TikTok. Даже не надо думать, какое большое влияние они могут оказать на рейтинг, если это примерно одна седьмая часть всех пользователей сервиса. Вспоминаем, что далеко не все ставят оценку, и становится понятно, что эти 200 миллионов, объединившись идеей, легко могут сломать, что угодно.

Машина по откату рейтинга закрутилась после того, как известный в социальных сетях Файзала Сиддики опубликовал доказательства атаки, которая после его публикации усилилась еще больше. Его недавний пост стал катализатором притока негативных отзывов от индийских пользователей TikTok.

Представитель TikTok заявил, что обеспечение безопасности пользователей является первоочередной задачей. В компании четко обозначают это в Условиях предоставления услуг и Принципах сообщества. Там четко указано, что является недопустимым на платформе. Согласно этим нормам, сервис проверяет такой контент и в случае необходимости блокирует его или даже обращается в правоохранительные органы.

Хотя, это не первый случай удаления отрицательных отзывов из Google Play, он, возможно, является самым крупным на сегодняшний день. На фоне происходящего, Instagram и Facebook даже начали тестировать ограничение количества комментариев к постам. Вот такая борьба с троллями.

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Стоит ли верить рейтингам

Как показывает эта и многие другие подобные истории, рейтинги очень легко меняются, если это нужно достаточно большому количеству людей. Если уже рейтинг приложения с миллиардом пользователей можно было изменить и устроить такой резонанс, то что могут сделать лидеры мнений, попросив свою армию фанатов понизить рейтинг непонравившегося им фильма или заведения.

Вот и думай, доверять ли рейтингам. Я считаю, что да, но только как базе, на которой построишь свое мнение. Его, кстати, можно высказывать в нашем Telegram-чате. Там все честно.