США заявили, что могут запретить TikTok из-за слежки за гражданами

Как же долго я старался держаться в стороне от новостей, которые касаются TikTok. В первую очередь, о том, как его блокируют в разных странах. Началось все с Индии, когда местные жители начали активно протестовать против того, что загружается в этот сервис. Протесты были мирными и вылились в то, что местные жители активно ”минусовали” рейтинг TikTok в Google Play. Для этого даже разворачивались компании, которые призывали всем сделать это. Учитывая население Индии, обрушить рейтинг почти до единицы было вопросом времени. Потом Google восстановила его, но это вызвало еще больше недовольства. Теперь проблемы TikTok начались в США и его могут запретить на территории страны. Что не так?

TikTok могут запретить на территории США

Как это часто бывает, у США очень много вопросов к Китаю. Под это дело уже создавались трудности для ZTE, Huawei и многих других. Есть даже реестр китайских компаний, которые могут иметь связи с Коммунистической Партией Китая (КПК). Именно этим компаниям в первую очередь запрещается работать на американском рынке. Список был составлен правительственными структурами и периодически пополняется по мере появления новых ”подозрительных компаний”. В первую очередь, речь идет о телекоммуникационных компаниях.

Что происходит? Google удалила миллионы негативных отзывов TikTok в Google Play

TikTok, кажется, окончательно стал нежелательной пешкой в ​​продолжающейся вражде между Китаем и некоторыми странами. Приложение для публикации коротких видео было недавно запрещено в Индии. Тогда это было аргументировано потенциальной угрозой национальной безопасности. Теперь по этой же причине сервис могут запретить и на территории США.

Заявление правительства США по TikTok

Вчера поздно вечером госсекретарь Майк Помпео заявил, что страна ”очень серьезно относится к этому и определенно рассматривает этот вопрос”. Речь идет о запрете китайских приложений для социальных сетей, включая TikTok.

На вопрос, должны ли американцы скачивать приложение, Помпео ответил: ”Только если вы хотите, чтобы ваша личная информация была в руках Коммунистической партии Китая”. Такое обвинение звучит очень серьезно и для этого надо действительно иметь основания.

Заявление Помпео вызвано продолжающейся торговой войной между США и Китаем. Мы видели, как это отразилось на китайских производителях смартфонов, таких, как Huawei и ZTE, в то время, как китайские приложения в значительной степени оставались в безопасности и не подвергались дополнительным проверкам безопасности. Впрочем, TikTok на этот раз стал исключением.

Google выпустила аналог TikTok с лайфхаками для Android.

Запретят ли TikTok

Правительство США уже проводит проверку приложения на соответствие нормам национальной безопасности. Проверяется и компания, которая владеет сервисом — ByteDance. Законодатели полагают, что TikTok отправляет данные на серверы в Китае и что у ее материнской компании нет другого выбора, кроме, как передавать эти данные правительству Китая. Кстати, в Китае действительно есть законы, которые не позволяют правительству при необходимости получить нужную информацию — об этом сообщалось ранее — вот только будут ли они собирать всю информацию и есть ли, что собирать в TikTok?

Тем не менее, именно по этой причине Министерство обороны США в январе призвало своих сотрудников не устанавливать приложение, пока не будет завершена текущая проверка безопасности.

Реакция TikTok на возможный запрет

TikTok неоднократно заявлял, что не передает данные китайским властям. В качестве реакции на слова Помпео последовало ответное заявление в эфире CNBC: ”TikTok возглавляется американским генеральным директором, с сотнями сотрудников и руководителей в области безопасности продуктов и государственной политики здесь, в США. У нас нет более высокого приоритета, чем продвижение безопасных и надежных приложений для наших пользователей. Мы никогда не предоставляли пользовательские данные правительству Китая и мы не будем этого делать, если об этом попросят”.

Почему люди уже просто не могут игнорировать TikTok

Интересно, что уже до этого неоднократно появлялась информация о том, что серверы, на которых хранятся данные пользователей TikTok, находятся за пределами Китая. Кроме этого, платформа даже планирует покинуть Гонконг из-за принятия Китаем новых законов о национальной безопасности в регионе. Тем не менее, приложение продолжает сталкиваться с гневом государств, имеющих конфликты с Китаем. Вполне возможно компания повторит судьбу Huawei и сервису придется жить в рамках большого количества запретов.

Сложно сказать, связано ли это как-то, но постоянные запреты встречаются на фоне взрывного роста популярности TikTok. Я уже писал о том, как он ”выстрелил”, и кривая роста подписчиков во времени у него просто стремится вверх. В итоге сервис уже набрал больше пользователей, чем Instagram, хотя существует в два раза меньше времени. Ну хоть Telegram, в котором у нас есть новостной канал пока в безопасности. Вот такая информация для размышления, а догадки о возможных связях стройте сами.