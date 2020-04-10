Как поделиться паролем Wi-Fi через QR-code

Когда вы приходите в какое-то место, вы спрашиваете, какой там пароль от Wi-Fi. Особенно это актуально, когда мы оказываемся заграницей, где нет безлимитного мобильно трафика, к которому мы все так привыкли. Такая же ситуация встречается, если кто-то приходит к нам в гости и спрашивает пароль от домашней сети Wi-Fi. Есть очень простой способ поделиться даже самым длинным паролем без того, чтобы писать его на бумажке, вводить на смартфоне гостя или диктовать в формате ”эс как доллар и с точкой, вэ как галочка…”. Создатели Android давно уже позаботились о нас и сделали так, чтобы нам было удобно. Только вот рассказать нам об этом забыли. Но я заполню этот пробел и все расскажу за них.

Как поделиться паролем через QR-код

Поделиться чем-либо сейчас проще всего через QR-код. Многие страны даже выстраивают вокруг этого свою экономику. Например, я рассказывал, как в Китае многое завязано на этих небольших квадратиках. Оказывается, они могут нести в себе очень много информации, в отличии от штрихкодов, которыми мы пользовались раньше. Сейчас они актуальны только для шифрования небольшого количества информации. Например, артикула товара в супермаркете. Ведь артикул кассир получает, скандируя эти полосочки перед тем, как пробить товар.

QR-код в переводе с английского означает ”код быстрого реагирования” (Quick Response Code). Значение ”QR code” является товарным знаком типа матричных штрихкодов, который изначально был разработан для японской автомобильной промышленности и использовался на заводах для сортировки деталей.

Чтобы поделиться паролем от Wi-Fi на Android, достаточно просто зайти в настройки сети, выбрать сеть, к которой вы подключены, и нажать на нее. После этого на экране у вас появится QR-код с данными, необходимыми для подключения именно к этой сети. Такой способ работает на смартфонах Huawei, Honor и многих других. Однако, иногда алгоритм будет немного иной.

Например, на Google Pixel 2XL с Android 10 QR-код появляется не сразу. Вместо этого открывается дополнительное меню, в котором надо нажать поделиться. Только после этого на экране появится QR-код, который и надо отсканировать.

Сканирование кода возможно как с Android-смартфона, так и с iPhone. При этом, iOS уже с 11-й версии (с 2017 года) позволяет сканировать QR-коды через штатное приложение камеры. Достаточно просто запустить камеру и навести ее на заветный квадратик. В верхней части экрана вылезет шторка, нажав на которую можно перейти на страницу или принять запрос на подключение.

Как сканировать QR код через телефон

В отличии от современных устройств Apple, возможность сканирования QR-кода из коробки есть не во всех смартфонах на Android. Кто-то дает пользователю сканер в виде предустановленного приложения, а кто-то в виде расширенных возможностей камеры. Но очень часто приложение для сканирования QR надо скачивать отдельно.

Вот еще на тему сканирования. Иван Кузнецов сегодня делился, как он сканирует документы на Android

Конечно, сделать это проще всего через Google Play. Достаточно просто ввести в поиске ”сканер QR” и выбрать любой из предложенных. Например, этот или любой другой, который вам понравится.

На новых смартфонах Huawei и Honor, которые не работают с Google Play, сканер QR-кодов можно скачать в AppGallery. Например, вот этот вариант.

Некоторые сканеры позволяют сохранять историю сканирования или имеют дополнительные функции, вроде возможности создавать свои коды или сканировать коды товаров в магазинах.

Как поделиться паролем на iOS

Раз уже заговорили о том, как можно поделиться паролем, давайте расскажу, как это можно сделать на iOS.

В инфраструктуре устройств Apple есть несколько очень удобных функций. Одна из них — возможность без лишних усилий поделиться паролем от сети Wi-Fi. Для этого надо, чтобы у вас на iPhone или iPad было подключение к точке доступа.

Если к вам приходит кто-то, кто не подключался к этой сети, вам надо просто разблокировать смартфон, а гостю выбрать вашу сеть и начать подключаться к ней. Как только он коснется ее названия в списке, у вас появится предложение поделится паролем. Иногда это сообщение может появиться в течение 4-5 секунд, но обычно это происходит сразу.

Через пару секунд гость будет подключен к вашей сети и сможет ей пользоваться.

Опасно ли пользоваться QR-кодами

В использовании QR-кодов есть только одна опасность. Я не советую вам сканировать все подряд, если у вас нет доверия к этому. Например, код в эфире крупного телеканала или на афише кинотеатра будет безопасен и несет обычно исключительно информационный характер. То есть, вы попадете на страницу сайта или в магазин приложений для скачивания.

Если вы переживаете за безопасность при использовании смартфона, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

QR-коды в листовках на столбах или автобусных остановках могут вести на вредоносные сайты или даже постараться установить на ваш смартфон какое-то ПО. Такие коды лучше обходить стороной.

Если пользоваться QR-кодами осторожно, это будет несомненным благом. Это очень удобно и просто. Не зря же в Китае на них построены очень большие системы платежей. То есть, в магазине достаточно отсканировать код и оплата пройдет. Китайцы знают, что делают.