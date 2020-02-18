Знакома ли вам ситуация, когда вы хотите разместить в Instagram видео, а оно не соответствует вертикальному формату историй или квадратному формату основной ленты? Каждый, кто попадал в такую ситуацию, понимал, что процесс адаптации превращался в тот еще квест. С одной стороны, можно уменьшить его и кадр уместится полностью, но тогда потеряется его привлекательность, и это будет смотреться как “костыль”. Иногда в таких ситуациях пользователи переснимают видео или просто держат в голове, для чего они его снимают, и сразу думают, как держать смартфон, чтобы получить правильный результат. Google позаботилась об этом и теперь все будет хорошо и бесплатно.

Как обрезать видео

Сказанное относится не только к размещению в Instagram. Свои особенности есть и у TikTok, и у других подобных площадок. Все это очень дисгармонирует с главным правилом съемки нормального видео. Телевизор стоит горизонтально, монитор стоит горизонтально, зрение у человека периферическое. Поэтому и снимать видео надо горизонтально. Так его будет существенно проще смотреть на любом экране.

В любом случае, как не старайся, но всегда снимать видео в правильной ориентации на все случаи жизни не получится, и чтобы его правильно обрезать, можно найти специальные программы или сделать это в видео-редакторе.

Над созданием таких программ и редакторов трудятся многие команды разработчиков. Среди них есть даже Adobe. Все они стремятся сделать этот процесс максимально простым, а еще лучше — вообще автоматическим. Сейчас со своим решением “подъехала” Google.

Ах вот оно что... Как разработчики приложений из Google Play обманывают вас

Решение ее разработчиков позволяет обрезать видео до нужного формата автоматически, да еще и имеет открытый исходный код, который позволит пользоваться разработкой всем, кто захочет. Разработчики приложений даже смогут встраивать такой инструмент в свои продукты.

Что такое AutoFlip

Новая платформа получила название AutoFlip, а ее задачей, как уже было сказано выше, является автоматическое переформатирование видеороликов без участия пользователя. Для этого используется машинное обучение, которое позволяет системе понять, где находится человек или где разворачивается основное действие. После этого, за высоту берется исходная высота кадра, а ширина определяется пропорциями требуемого кадра с его соотношением сторон. Остальное отсекается.

При этом есть что-то вроде функции стабилизации, которая позволяет сдвинуть итоговый кадр влево или вправо в рамках исходного, чтобы главное действие не выпадало из поля зрения.

Как только AutoFlip станет общедоступным, пользователи получат различные пресеты в зависимости от их потребностей. Можно будет выбрать то, что нужно, и сделать это только с одним роликом. То есть, не переснимая видео каждый раз, получить материал для размещения во всех социальных сетях.

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Когда выйдет AutoFlip

Работа над алгоритмами обработки пока не завершена, но она ведется. Тем более, Google не против участия в усовершенствовании сторонних разработчиков и просто профессионалов в сфере видео. Исходный код открыт и любой имеет к нему доступ при условии соответствующей квалификации.

Когда AutoFlip будет доведен до ума, это сильно ударит по разработчикам приложений, которые предлагают свои решения в этом направлении. Как правило, они уступают этой перспективной разработке, да еще и стоят денег. Из-за этого они точно потеряют если не всех, то точно многих своих клиентов. Особенно сильным удар будет в том случае, если алгоритм будет работать и с фото. Ну а что делать? Пользователи нынче привередливые, а конкуренция не щадит никого. Зато это лишний раз доказывает, что мы от нее только выигрываем.