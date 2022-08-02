Как слушать бесконечную музыку в Яндекс и что такое нейромузыка

Вы же знаете, что такое музыка, и как-то слушаете ее? До недавнего времени вариантов, как сделать это, было намного больше, но теперь с уходом Spotify и проблемами с оплатой Apple Music приходится искать другие варианты. Одним из таких вариантов уже много лет является Яндекс Музыка. Это отличный сервис, который исправил многие проблемы, которые у него были ранее. Конечно, еще есть, что исправить. Например, формирование подборок, которые не сильно заморачиваются по поводу разнообразия. Наверняка вы замечали, как просишь включить что-то, а в следующий раз по тому же запросу вам включают ту же музыку в той же последовательности. Но теперь у Яндекса есть новое оружие в борьбе за слушателей. Так что такое нейромузыка? Уже знаете?

Что такое нейромузыка

Для начала давайте разберемся в том, что вообще такое нейромузыка. Это довольно новое слово, которое мне при написании этой статьи даже пришлось добавить в словарь, чтобы текстовый редактор его не подчеркивал.

Нейромузыка — это такая музыка, которая полностью формируется за счет нейросетей на стороне музыкального сервиса. В данном случае Яндекс сам генерирует ее и выдает в качестве бесконечного потока, который никогда не закончится. Вы можете слушать эту музыку сутками напролет и ей не будет конца.

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Как формируется нейромузыка

Подборка материала для такой музыки производится на основании интересов каждого конкретного пользователя. То есть у каждого из вас она будет своя и, по идее, она должна соответствовать тому, что вы слушаете в обычной жизни.

Вот только или это не работает, или работает как-то витиевато. Например, я в основном слушаю рок и металл, но ни намека на барабаны и тем более гитары в сгенерированной для меня музыке я не увидел. Музыка, которую мне предложили, была похожа на то, что можно услышать, придя под утро в клуб, когда там уже никого нет, но музыка еще звучит, а последние гости допивают свой напиток и готовятся вызывать такси.

Какой бывает нейромузыка

Всего предлагается три типа музыки : ”Вдохновение”, ”Бодрость”, ”Спокойствие”. Вы выбираете нужный вам и включаете его. Дальше Яндекс сам все сделает и предложит вам музыку. Когда ее запускаешь, кажется, что она так и будет идти довольно однообразно, но нет, темп и мелодия могут меняться, как в настоящей музыке, как будто ее миксует живой человек.

Если вам нравится то, что звучит, можно похвалить нейросеть и сказать, ей, что так и надо работать. Если что-то не нравится, то можно поставить дизлайк, и тогда она сделает соответствующие выводы (по крайней мере должна) и скорректирует свою работу.

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Как послушать бесконечную музыку Яндекса

Чтобы послушать новый тип музыки, вам нужно иметь подписку Яндекс Плюс, а так же смартфон или Яндекс Станцию. Воспроизведение нейромузыки в десктопной версии пока не поддерживается.

Чтобы послушать музыку на любой колонке Яндекса, достаточно попросить Алису включить нейромузыку. Она ответит, что подготовила для вас бесконечную музыку и включит ее.

Для воспроизведения на смартфоне потребуется запустить приложение Яндекс Музыки и снизу вы сразу увидите баннер, который предложит воспроизвести один из миксов. Выбираете, какой вы хотите послушать, и наслаждаетесь. Или, наоборот, возвращаетесь к обычному воспроизведению.

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Нужна ли кому-то сгенерированная музыка

Признаться честно, я не смог долго слушать сгенерированную музыку. Правда, если она действительно собрана автоматически, то это внушает уважение. Не смог я ее слушать потому, что просто надоело. Я часто переключаю песни, так как я не могу слишком долго слушать что-то однообразное. Но если вы слушаете что-то подобное, то, скорее всего, вам зайдет. Поэтому попробовать обязательно стоит.