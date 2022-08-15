Как включить новый дизайн Gmail

Мы привыкли к тому, какими программами пользуемся. Плееры, приложения для чтения книг, браузеры — согласитесь, менять их абсолютно не хочется, но иногда прежний привычный дизайн начинает резать глаз. В Google лучше других знают, как удивить пользователей: компания изменила дизайн почтового сервиса Gmail и теперь его может опробовать каждый. Google долго тестировала его перед тем как выпустить для всех, но, как вы знаете, если залезть в настройки Gmail, то можно немного заблудиться. Рассказываем, что изменилось в дизайне почтового клиента и как сменить оформление в Gmail.

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Новый дизайн Gmail 2022

Если часто пользуетесь Gmail, то наверняка изменения бросились вам в глаза: это новые цвета оформления. Все сделано в духе Material You — новому дизайну, которого придерживается Google в своих продуктах. Оформление Gmail напоминает Android 12: это заметно в формах элементов за счет скругления углов, а также в цветах интерфейса стало больше похожих оттенков. Во всяком случае, в стандартной теме больше нет элементов с красными цветами.

Также в Gmail добавили отдельную панель с кнопками Chat, Space и Meet: она расположена слева и упрощает доступ к функциям. При необходимости их можно отключить в настройках. Кроме того, панель можно свернуть, нажав на кнопку в верхнем левом углу экрана. Благодаря этому главный экран Gmail становится заметно больше и пользоваться им удобнее что на ультрабуках с небольшим дисплеем, что на планшетах: даже если в Windows свернуть окно браузера лишь на половину экрана, то почта все равно остается удобной!

Как мне показалось, новый дизайн Gmail сделал почту чуть быстрее: страница с почтой стала загружаться быстрее даже при медленном интернете, а сам ползунок при перемещении по списку писем стал откликаться с меньшей задержкой. В общем, редизайн явно пошел Gmail на пользу. Единственный минус — на некоторых аккаунтах Google включила новое оформление Gmail автоматически, хотя обычно при редизайне пользователь может увидеть при загрузке страницы предложение переключиться. Не каждому может понравиться такое вмешательство, но всегда можно вернуть старое оформление. Делается это очень просто.

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Как включить новый интерфейс Gmail

Как уже говорилось выше, у некоторых пользователей новое оформление Gmail включилось автоматически, поэтому кто-то хотел бы его выключить. Поменять его очень просто — вот, что надо делать.

Откройте полную версию Gmail на ПК или другом устройстве.

В правом углу нажмите на шестеренку («Настройки») и выберите «Все настройки».

В верхней части нажмите на вкладку «Чат и Meet».

В разделе «Чат» выберите «Google Chat».

Нажмите «Сохранить изменения».

Затем Gmail перезагрузится, после чего нужно будет открыть Настройки и нажать «Попробовать новый вид».

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Как вернуть старый интерфейс Gmail

Новый дизайн и вправду может прийтись не всем по вкусу. В интернете нашлось очень много упоминаний о том, что некоторым в работе привычнее использовать старый дизайн, а к новому приходится привыкать. Странно, ведь по сути Google не меняла значки местами, не объединяла меню. Впрочем, если вам так удобнее, то можете быстро включить старый интерфейс Gmail.

Откройте Gmail и нажмите Настройки в правом верхнем углу.

Выберите «Все настройки», нажмите «Чат и Meet».

В разделе «Чат» выберите «Классический интерфейс Hangouts» и нажмите «Перезагрузить».

Также в этом пункте вы можете переставить местами расположение чата и вкладку «Meet», нажав «Справа от входящих» и «Показать раздел Meet в главном меню». Обратите внимание на то, что у пользователей есть возможность поменять его вновь в «Быстрых настройках» справа, а параметры Chat и Meet также будут здесь.

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Пока обновленный интерфейс Gmail появился только в веб-версии почты, но скоро Google планирует добавить его в мобильное приложение для смартфонов и и планшетов. Также должны появиться новые эмодзи и многое другое. Напомню, ранее компания обновила интерфейс магазина приложений и добавила возможность просматривать минимальную версию Android для приложения — это говорит о том, что компания взялась за переработку и улучшение своих сервисов. Ждем значимых обновлений!