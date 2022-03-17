Какие приложения скачать для Android TV

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Иван Герасимов 0

YouTube — одно из важнейших приложений для Android TV и будет очень обидно, если сервис заблокируют в России. Тем не менее, ваш телевизор со Smart TV без видеохостинга не станет хуже, благо в Google Play на телевизоре есть масса интересных приложений, которые заменят его. Важно и то, что на Android TV можно установить любое приложение. Выбрали для вас несколько крутых приложений для Android TV, которые не дадут вам заскучать: тут и программы для занятий спортом, и для обучения, и для просмотра классных видео.

Выбрали крутые приложения для Android TV, которые стоит установить

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Экстремальные виды спорта на английском

На главной странице Google Play для Android TV красуется приложение Red Bull TV. Раньше я игнорировал — зря делал. Это классный источник необычного контента об экстремальных видах спорта. В нем вы сможете найти прямые трансляции автогонок, календарь событий, документальные фильмы о спортсменах, а также сериалы и кино о спорте. Есть отдельные каналы, которые транслируют видео о гейминге, танцах, зимних видах спорта и даже серфинге.

На Red Bull TV всегда можно посмотреть трансляции гонок и других экстремальных видов спорта

Большая часть контента на английском языке, но даже с базовыми знаниями легко разобраться, о чем идет речь. Также есть видео с русской озвучкой. В конце концов, если не планируете смотреть видео, то можете включить Red Bull TV на телевизоре фоном — это безумно красиво! Приложение бесплатное, а регистрироваться не обязательно.

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Как прокачать навык публичных выступлений

Если хотите научиться классно выступать перед публикой, то обязательно скачайте приложение TED — это коллекция видео с публичных выступлений на английском языке. Приложение бесплатное и в нем тысячи видео популярных спикеров на разные темы. Есть такие категории как: климат, здоровье, спорт наука, искусство, высокие технологии, психология.

В приложении TED — самая большая база выступлений всемирно известных спикеров с субтитрами

Большая часть видео имеет вшитые субтитры на английском языке и даже на русском. Понравившиеся ролики можно сохранить в Избранное. У каждого выступающего есть своя карточка, в котором кратко описана его биография. По интерфейсу приложение TED похоже на YouTube для Android TV, за счет чего в нем легко разобраться.

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Приложение с кулинарными рецептами

В приложении Kitchen Stories сотни крутых рецептов блюд с видеоинструкцией

Если ваш телевизор с Android TV стоит на кухне, то вам точно пригодится приложение Kitchen Stories: в нем собраны подборки видео с приготовлением различных блюд. Не знаете, что приготовить сегодня? Найдите интересующую вас категорию: есть самые последние рецепты, готовка за 20 минут, завтраки, десерты, рецепты напитков и даже сезонные блюда.

Ведущие досконально объясняют каждый шаг, правда, делают это на английском языке. В любом случае, с самыми базовыми знаниями языка разберетесь что к чему. В приложение встроена поисковая строка с Гугл Ассистентом, чтобы найти рецепт.

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Как выучить иностранный язык самостоятельно

За время пандемии, пока не было возможности попрактиковаться в иностранных языках, знания подрастерялись. Но поддерживать их в тонусе можно с помощью простого приложения для Android TV — «Учим испанские слова со Смарт-учителем«. Если вам не нужен испанский, то замените его в названии, например, на английский. Приложение состоит из тестов на знание иностранных слов. Есть различные категории, среди которых прилагательные, предлоги или глаголы.

Оказывается, учить иностранные языки можно с помощью телевизора

При нажатии на карточку категории открывается несколько вариантов тестирования: угадать слово, картинку, пройти самоконтроль или написать слово. Для ввода можно воспользоваться пультом, но лучше — клавиатурой. Каждое слово озвучивается смарт-учителем, а приложение подсчитывает результат. Помимо испанского я нашел самоучитель по английскому, немецкому, арабскому и французскому языкам, но их там намного больше.

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Во что поиграть на Андроид ТВ

Простенький тайм-киллер Red Ball 4 затягивает настолько сильно, что можно часами играть

Можно было бы с ходу установить Asphalt 8, но это слишком простой способ. Попробуйте лучше Red Ball 4 — отличный тайм-киллер с простенькой графикой. Вам всего лишь нужно управлять красным шариком, преодолевая препятствия и собирая звездочки. Удобная игрушка уже есть в Google Play для Android TV, а это значит, что ее достаточно найти в поиске. Она не тратит много ресурсов устройства, за счет чего работает без лагов. Управлять вы сможете кнопками навигации на комплектном пульте. Судя по всему, игра бесконечная, поэтому от нее невероятно сложно оторваться.

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Как слушать радио на Смарт ТВ

Слушайте радио в фоновом режиме через TuneIn

Лучшее приложение для прослушивания радио на Android TV — вне сомнений, это TuneIn Radio. Оно абсолютно бесплатно и не требует подписок. В нем вы сможете найти самые разные радиоканалы, включая те, что находятся в Интернете. В строке поиска достаточно ввести запрос или произнести название с помощью Гугл Асистента, после чего появится список из результатов. Удобно, что приложение работает в фоновом режиме: чтобы свернуть его, нажмите на пульте кнопку «Домой» — виджет с плеером отобразится вверху экрана и его можно будет развернуть обратно или остановить. Также в приложении есть подкасты и интересные радиошоу.

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