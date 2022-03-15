Блокировка иностранных сервисов в России продолжается: в Instagram и Facebook уже невозможно зайти без VPN, на очереди — YouTube. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уже заявил, что видеохостинг будет заблокирован, если руководство не начнет соблюдать законы РФ. К сожалению, все идет к тому, что YouTube запретят в России: компания уже закрыла доступ к каналам российских СМИ, а также наложила ограничения на канал «Гостелерадиофонда». Думаю, вы и сами заметили, насколько опустел российский сегмент YouTube — нужно готовиться к худшему. Попробуем разобраться, почему хотят заблокировать сервис и что смотреть, если YouTube заблокируют в России.

Блокировка YouTube в России

Наверняка вы уже заметили, как оскуднела в последнее время лента ваших подписок на YouTube. Происходит это по причине того, что платформа приостанавливает монетизацию для блогеров, из-за чего многие перестали выпускать новый контент. Также Google стал удалять контент, противоречащий его политике: сначала были заблокированы каналы российских СМИ в других странах, не так давно их забанили даже в России.

Кроме того, Google удалил приложения российских СМИ из магазина приложений и приостановил рекламную деятельность, отключил подписки на платные сервисы, среди которых YouTube Music и YouTube Premium. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила заблокировать сервис, призвав принять жесткие меры в отношении видеохостинга. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Кажется, платформе осталось недолго.

Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России

Что смотреть вместо Ютуба

Первое, что приходит на ум — платформа RuTube. Долгие годы видеохостинг не воспринимали всерьез, но именно теперь настает его звездный час. На нем собрано большое количество крутого контента: это и выступления стендап-комиков, и крутые шоу, которые снимают для отечественного ТВ, фильмы и сериалы. Уверен, в скором времени на RuTube можно смотреть бесплатно и популярных блогеров, которые не захотят терять связь с аудиторией: о переходе на RuTube уже сказали ребята с канала Rozetked и блогер AcademeG.

В целом интерфейс сервиса невероятно прост и удобен, очень сильно напоминает YouTube. Есть множество разных категорий: спорт, автомобили, музыка и многое другое. Также можно смотреть телеканалы, слушать подкасты. Кроме того, ваш телевизор с Android TV без YouTube не останется бесполезным — в Play Market можно скачать приложение и по-прежнему смотреть интересующий вас контент. Преимущество RuTube для смартфона — функция «картинка-в-картинке» работает без подписок.

Подписывайтесь на наш Telegram-чат, чтобы оставаться на связи!

Зачем нужен Яндекс Дзен

После расформирования Яндекс.Эфира функции были поделены между Яндекс.Дзеном, Кинопоиском и Яндекс.Спортом. Яндекс.Дзен — это не только классная платформа для того, чтобы читать наши эксклюзивные статьи, но и не пропускать интересные видео. Тем более, что теперь платформа имеет ленту новостей, в которой отображается контент, который вам интересен.

В принципе, могу сказать, что и раньше рекомендации работали отлично: я часами не мог оторваться от статей про технологии, самолеты и Интернет. Сейчас все стало намного демократичнее — лишнего в вашей ленте не будет, что намного удобнее, чем тот же Instagram, в котором лента превратилась чёрт-те что. Многие блогеры уже перешли туда, так что, без свежего контента мы не останемся. Уже сейчас на платформе есть известные блогеры:

Наш Яндекс.Дзен - островок стабильности в этом неспокойном мире. Не забудьте подписаться!

Как смотреть спортивные каналы на Smart TV

Блокировка YouTube — отличный повод начать интересоваться спортом. К счастью, не все популярные лиги еще отозвали права на показ в России. В нашей стране есть сразу несколько площадок, где можно посмотреть прямые трансляции разных видов спорта. Записывайте.

OKKO. Несмотря на то, что Английская Премьер-Лига запретила показ матчей в РФ , у сервиса остались права на трансляцию матчей Чемпионата Испании, Кубка Италии, североамериканской лиги MLS и Чемпионата Аргентины. Обязательно посмотрите европейский баскетбол — вам понравится. Есть, чем поживиться: приложение можно скачать для любой платформы, в том числе для Android TV.

, у сервиса остались права на трансляцию матчей Чемпионата Испании, Кубка Италии, североамериканской лиги MLS и Чемпионата Аргентины. Обязательно посмотрите европейский баскетбол — вам понравится. Есть, чем поживиться: приложение можно скачать для любой платформы, в том числе для Android TV. Матч ТВ. Показывает Российскую Премьер Лигу, Чемпионат Италии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Для любителей хоккея есть трансляции КХЛ. Для фанатов баскетбола — Единая Лига ВТБ. Опять же, не все так плохо. Работает со всеми платформами.

Спорт на Кинопоиске. Яндекс.Спорт, интегрированный сюда, остался без матчей НХЛ и Чемпионата Франции, но здесь можно посмотреть Чемпионат Бразилии, матчи Континентальной Хоккейной Лиги, боевые единоборства и ФНЛ — первый дивизион Чемпионата России. Подписка на спорт уже входит в Яндекс.Плюс, поэтому переплачивать не придется.

Телеспорт. Раньше платформа транслировала бесплатно Чемпионат Испании, но сейчас сосредоточилась на более экзотичных футбольных лигах. Например, Японии и Бельгии. Также доступен Кубок Бразилии и другие виды спорта, в том числе, зимние.

Роскомнадзор начал блокировать Instagram в России. А что с WhatsApp?

Что посмотреть ВК

Не так давно сервис VK переосмыслил раздел видео и создал на его платформе VK Видео. Это неплохой аналог YouTube, в котором есть и трансляции, и рекомендации, и подписки. Сможете найти фильмы, сериалы, детский контент и даже спорт. Понравившиеся видео можно добавить в закладки или найти в истории просмотров, чтобы не пропустить новых выпусков.

Для этого вам необходимо открыть понравившееся видео.

В правом углу нажать «Подписаться на плейлист».

После этого видео будут отображаться слева во вкладке «Подписки».

Пока я заметил только то, что на платформу перезаливаются видеоролики из других сервисов, в основном, с YouTube. Учитывая то, что ВКонтакте снова становится популярным и будет доплачивать авторам за размещение своего контента, многие блогеры перейдут именно сюда. Кроме того, компания планирует выпустить приложение VK Видео для Smart TV, но пока вы можете использовать Media VK из Play Market для Android TV, чтобы смотреть видео из VK.

Читайте также: 5 неожиданных преимуществ приложения ВК

Выходит, что не все так плохо: спорт, сериалы, фильмы и развлекательный контент по-прежнему с нами. Выбор по-прежнему огромен, осталось только остановиться на том варианте, что ближе вам. Чем планируете заменить YouTube вы?