Лучшие Android-приложения для путешествий

Когда-нибудь все неудобства, связанные с пандемией коронавируса, закончатся, и мы вновь отправимся путешествовать. Мы подобрали для вас удобные приложения, которые помогут вам оставаться гибкими в поездках, правильно собирать ваш багаж и не испытывать проблем с передвижением по другим странам. В нашей подборке есть не только приложения для планирования путешествий, но и программа, которая поможет бороться с аэрофобией! Практически всеми можно пользоваться бесплатно, некоторые из них работают без подключения к интернету.

Pack Point — собираем нужные вещи

Как это обычное бывает: весь вечер собираешь чемодан, а по пути в аэропорт вспоминаешь, что забыл взять теплую одежду. Приложение Pack Point поможет не забыть вещи, фактически составив список за вас.

Можно выбрать вариант поездки и приложение подскажет, что вам понадобится в зависимости от длительности и погоды. Можно добавить виджет на рабочий стол, чтобы всегда держать ситуацию на контроле. Кроме того, приложение поможет вам организовать свой багаж так, чтобы не переплачивать за перевес — сэкономит ваши деньги.

Скачать Pack Point для Android

park4night — выбираем необычное место для ночевки

Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, то арендуйте место для ночевки в автодоме! Пользоваться можно бесплатно через интернет или за 2 евро в месяц — офлайн базой. Проверено автором — работает!

Скачать приложение park4night

Подборки моих коллег: Лучшие приложения для организации дня

MAPS.ME — не даст заблудиться

Удобный навигатор, который постоянно обновляется благодаря OpenStreetMap. Карты настолько подробные, что найти на них можно абсолютно всё. У MAPS.ME есть офлайн режим, когда вы не пользуетесь интернетом в другой стране. Это удобно тем, что вы можете сохранить в памяти нужный город или страну перед отъездом, не тратя денег на местную sim-карту. Сэкономите денег и не потеряетесь.

Скачать приложениe MAPS.ME для Android

FlixBus — автобусы всегда под рукой

Приложение для покупки недорогих билетов на автобусы по всей Европе. Не нужно ничего распечатывать — достаточно лишь показать QR-код на входе в транспорт. Благодаря встроенной карте можно отслеживать местоположение своего автобуса. Есть дневные и ночные рейсы.

Скачать приложениe FlixBus для Android

Omio — поможет спланировать маршрут и купить билеты

Удобное и донельзя простое приложение для покупки билетов на автобус, поезд или самолет. Не взимает дополнительной платы и сборов. Подберет необходимый вид транспорта для вашего маршрута. Для поездки не требуется распечатывать билет, используйте электронный вариант в приложении.

Скачать приложениe Omio для Android

Где хранить фото из путешествий? Google Фото - идеальный сервис

Citymapper — общественный транспорт

Отличный навигатор по общественному транспорту. Достаточно лишь выбрать начальную и конечную точку маршрута — узнаете, как туда добраться. Отображает цены на проезд и где находится ваш автобус.

Скачать приложениe Citymapper для Android

Google Переводчик — поможет найти общий язык

Сидят немка, русский и бразилец — звучит как начало анекдота, не правда ли? Однажды я оказался в такой компании в Милане, бразилец не знал английский, но очень хотел пообщаться и рассказать интересные истории. В этом нам помог Google Переводчик — приложение можно использовать офлайн, заранее скачав необходимый пакет языка. Работает быстро, разобраться не составит труда.

Скачать Google Переводчик для Android

Vivino — винный эксперт

Отличная программа, которая поможет вам выбрать хорошее винишко в стране пребывания. Достаточно лишь заполнить фильтр, например, какое вино хотите, его стоимость и оценка. Выбрали вино — почитайте отзывы. Приложением удобно пользоваться и в ресторане — достаточно лишь отсканировать этикетку с бутылки.

Скачать Vivino и наслаждаться жизнью

HappyCow — где поесть здоровой еды

Даже если вы не вегетарианец, то попробовать полезную еду определенно стоит — приложение находит вегетарианские заведения и фермерские рынки, где можно неплохо поесть. Также в приложении отображаются магазины здоровой еды, если вы следите за своей фигурой.

Скачать HappyCow для вегетарианцев и не только

AVO — не даст остаться без связи

Если вам нужно всегда оставаться на связи по мобильному, то AVO как раз для вас — входящие поступают через приложение. Входящие звонки бесплатны, разве что оператор берет небольшую плату за переадресацию. Исходящие звонки очень дешевые. Для работы достаточно подключиться к Wi-Fi.

Скачать AVO для Android

FlightRadar24 — где летит самолет?

Путешествуйте на самолете прямо из дома! Лучшее приложение, которое помогло не сойти с ума в период самоизоляции — отслеживайте, что сейчас пролетает над вами и на какой высоте, где сейчас летит ваш знакомый и с какой скоростью. За дополнительную плату можно посмотреть весь маршрут в 3D и из кабины пилота.

Скачать FlightRadar24 для Android

SkyGuru — поможет справиться с аэрофобией

Я летаю с 2014 года, но в конце 2019 года я столкнулся с болезнью авиаперелетов. Нашел удобный сервис, который помогает лучше всяких лекарств — SkyGuru комментирует весь полет, помогая успокоиться. Достаточно оплатить покупку, ввести номер и дату рейса — все работает офлайн. Не забудьте держать смартфон горизонтально, чтобы приложение ориентировалось на датчики.

Скачать SkyGuru для Android