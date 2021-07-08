Лучшие Android-приложения для путешествий

Когда-нибудь все неудобства, связанные с пандемией коронавируса, закончатся, и мы вновь отправимся путешествовать. Мы подобрали для вас удобные приложения, которые помогут вам оставаться гибкими в поездках, правильно собирать ваш багаж и не испытывать проблем с передвижением по другим странам. В нашей подборке есть не только приложения для планирования путешествий, но и программа, которая поможет бороться с аэрофобией! Практически всеми можно пользоваться бесплатно, некоторые из них работают без подключения к интернету.
Содержание
- 1 Pack Point — собираем нужные вещи
- 2 park4night — выбираем необычное место для ночевки
- 3 MAPS.ME — не даст заблудиться
- 4 FlixBus — автобусы всегда под рукой
- 5 Omio — поможет спланировать маршрут и купить билеты
- 6 Citymapper — общественный транспорт
- 7 Google Переводчик — поможет найти общий язык
- 8 Vivino — винный эксперт
- 9 HappyCow — где поесть здоровой еды
- 10 AVO — не даст остаться без связи
- 11 FlightRadar24 — где летит самолет?
- 12 SkyGuru — поможет справиться с аэрофобией
Pack Point — собираем нужные вещи
Как это обычное бывает: весь вечер собираешь чемодан, а по пути в аэропорт вспоминаешь, что забыл взять теплую одежду. Приложение Pack Point поможет не забыть вещи, фактически составив список за вас.
Можно выбрать вариант поездки и приложение подскажет, что вам понадобится в зависимости от длительности и погоды. Можно добавить виджет на рабочий стол, чтобы всегда держать ситуацию на контроле. Кроме того, приложение поможет вам организовать свой багаж так, чтобы не переплачивать за перевес — сэкономит ваши деньги.
Скачать Pack Point для Android
park4night — выбираем необычное место для ночевки
Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, то арендуйте место для ночевки в автодоме! Пользоваться можно бесплатно через интернет или за 2 евро в месяц — офлайн базой. Проверено автором — работает!
Подборки моих коллег: Лучшие приложения для организации дня
MAPS.ME — не даст заблудиться
Удобный навигатор, который постоянно обновляется благодаря OpenStreetMap. Карты настолько подробные, что найти на них можно абсолютно всё. У MAPS.ME есть офлайн режим, когда вы не пользуетесь интернетом в другой стране. Это удобно тем, что вы можете сохранить в памяти нужный город или страну перед отъездом, не тратя денег на местную sim-карту. Сэкономите денег и не потеряетесь.
Скачать приложениe MAPS.ME для Android
FlixBus — автобусы всегда под рукой
Приложение для покупки недорогих билетов на автобусы по всей Европе. Не нужно ничего распечатывать — достаточно лишь показать QR-код на входе в транспорт. Благодаря встроенной карте можно отслеживать местоположение своего автобуса. Есть дневные и ночные рейсы.
Скачать приложениe FlixBus для Android
Omio — поможет спланировать маршрут и купить билеты
Удобное и донельзя простое приложение для покупки билетов на автобус, поезд или самолет. Не взимает дополнительной платы и сборов. Подберет необходимый вид транспорта для вашего маршрута. Для поездки не требуется распечатывать билет, используйте электронный вариант в приложении.
Скачать приложениe Omio для Android
Где хранить фото из путешествий? Google Фото - идеальный сервис
Citymapper — общественный транспорт
Отличный навигатор по общественному транспорту. Достаточно лишь выбрать начальную и конечную точку маршрута — узнаете, как туда добраться. Отображает цены на проезд и где находится ваш автобус.
Скачать приложениe Citymapper для Android
Google Переводчик — поможет найти общий язык
Сидят немка, русский и бразилец — звучит как начало анекдота, не правда ли? Однажды я оказался в такой компании в Милане, бразилец не знал английский, но очень хотел пообщаться и рассказать интересные истории. В этом нам помог Google Переводчик — приложение можно использовать офлайн, заранее скачав необходимый пакет языка. Работает быстро, разобраться не составит труда.
Скачать Google Переводчик для Android
Vivino — винный эксперт
Отличная программа, которая поможет вам выбрать хорошее винишко в стране пребывания. Достаточно лишь заполнить фильтр, например, какое вино хотите, его стоимость и оценка. Выбрали вино — почитайте отзывы. Приложением удобно пользоваться и в ресторане — достаточно лишь отсканировать этикетку с бутылки.
Скачать Vivino и наслаждаться жизнью
HappyCow — где поесть здоровой еды
Даже если вы не вегетарианец, то попробовать полезную еду определенно стоит — приложение находит вегетарианские заведения и фермерские рынки, где можно неплохо поесть. Также в приложении отображаются магазины здоровой еды, если вы следите за своей фигурой.
Скачать HappyCow для вегетарианцев и не только
AVO — не даст остаться без связи
Если вам нужно всегда оставаться на связи по мобильному, то AVO как раз для вас — входящие поступают через приложение. Входящие звонки бесплатны, разве что оператор берет небольшую плату за переадресацию. Исходящие звонки очень дешевые. Для работы достаточно подключиться к Wi-Fi.
FlightRadar24 — где летит самолет?
Путешествуйте на самолете прямо из дома! Лучшее приложение, которое помогло не сойти с ума в период самоизоляции — отслеживайте, что сейчас пролетает над вами и на какой высоте, где сейчас летит ваш знакомый и с какой скоростью. За дополнительную плату можно посмотреть весь маршрут в 3D и из кабины пилота.
Скачать FlightRadar24 для Android
SkyGuru — поможет справиться с аэрофобией
Я летаю с 2014 года, но в конце 2019 года я столкнулся с болезнью авиаперелетов. Нашел удобный сервис, который помогает лучше всяких лекарств — SkyGuru комментирует весь полет, помогая успокоиться. Достаточно оплатить покупку, ввести номер и дату рейса — все работает офлайн. Не забудьте держать смартфон горизонтально, чтобы приложение ориентировалось на датчики.