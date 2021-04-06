Лучшие приложения для организации дня

Календари — полезные инструменты. Даже бумажные отлично подходят для запоминания дат, вывоза мусора и отслеживания семейных дней рождений. Одними из первых мобильных приложений были ежедневники и календари. Они используются и по сей день для тех же целей, что и их устаревшие бумажные предки. Удивительно, но технология, лежащая в основе календарей, за эти годы очень мало изменилась. Большинство приложений-календарей по-прежнему представляют из себя массивные ежедневники с функциями настройки. Тем не менее, среди них есть много отличных. Вот лучшие приложения-календари, которые помогут вам организовать работу!

aCalendar — классический календарь для Android

aCalendar — одно из классических приложений-календарей. Оно имеет базовые функции, такие, как различные представления дат, напоминания, уведомления и многое другое. Проще говоря, все, что может понадобиться пользователям.

Приложение также включает в себя разные настройки, поддержку Календаря Google, задачи, темы и даже такие немного необычные вещи, как фазы Луны. Праздники, естественно, тоже есть.

Приложение платное, но если вам так будет проще расстаться с деньгами, то разработчик направляет 10% от всех доходов приложения на сохранение тропического леса. Впрочем, у приложения есть и бесплатная версия, а профессиональная стоит разумных денег для такого функционального продукта.

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Any.do — планировщий и календарь для Android

Any.do — это комбинация списка дел и календаря. В нем есть лучшее из обоих миров. Приложение предлагает большой набор возможностей календаря с подробными функциями списка дел.

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Оно также поддерживает календари Facebook, Google и Outlook. Это делает его отличным мультиплатформенным инструментом. Пользовательский интерфейс представляет собой ”материальный дизайн” и выглядит довольно красиво. Единственный недостаток — это цена. Приложение работает по подписке. Поэтому рекомендовать его тому, кто ищет что-то недорогое или бесплатное, трудно, но не сказать о нем нельзя. Тем не менее, это приложение больше похоже на профессиональный инструмент, чем просто календарь на каждый день.

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Business Calendar 2 — календарь для бизнеса

Business Calendar 2 — одно из удивительно популярных приложений-календарей. В нем есть широкие возможности настройки и много функций. Среди них два десятка тем, семь виджетов календаря и различные представления отображения.

Как и положено, есть поддержка календарей Google и Exchange. Есть даже функция отображения погоды, которая часто может повлиять на планы. Одной из приятных функций можно назвать возможность создавать подзадачи, которые обычно есть только в планировщиках (и то не во всех).

Скачать Business Calendar 2

Calendar Widget от Home Agenda — виджеты календаря

Calendar Widget от Home Agenda — еще одно относительно новое приложение-календарь. Оно интегрируется с Google Calendar во всем, кроме напоминаний. Это небольшой недостаток, но все еще может измениться со временем.

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Зато этот календарь может похвастаться чистым пользовательским интерфейсом вместе с настраиваемыми виджетами. Вы можете немного изменить тематику и даже показать или скрыть события по своему усмотрению. Это приложение не похоже на остальные, но если вам нужна работа с виджетами, то, возможно, это лучшее, что вы можете найти.

Скачать Calendar Widget от Home Agenda

CalenGoo — совместный календарь для Android

CalenGoo — серьезное приложение-календарь. Оно имеет множество функций, включая поддержку Календаря Google и Календаря Exchange.

CalenGoo также имеет много настроек, достойное отображение событий, повторяющиеся события и многое другое. В приложении нет большого списка дополнительных функций, но с основными оно справляется лучше, чем большинство других.

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Есть даже возможность совместного использование календаря с другими людьми. Это делает его идеальным для семьи или работы. Профессиональная версия платная, но есть бесплатная пробная версия.

Скачатьа CalenGoo

Google Calendar — Календарь Google

Календарь Google можно назвать царем календарей. Это, наверное, главное приложение в этом мире. Оно есть на многих устройствах, а большинство сторонних решений интегрируются с ним напрямую.

Календарь от Google довольно простой с точки зрения функций. Он делает обычные вещи и не предлагает большого количества инструментов или тем оформления. Зато у него есть хороший веб-интерфейс, надстройки календаря и некоторые другие забавные вещи. Кроме того, Google довольно часто обновляет его, добавляя новые функции. А еще пользоваться им можно совершенно бесплатно. Нет даже покупок в приложении или рекламы.

Скачать Google Календарь

Какой календарь выбрать для Android

Тут решать только вам в зависимости от функций, которые вам нужны. Я расписал основные преимущества для шести отличных календарей, но окончательный выбор за вами. Хотя, если вам нужно просто отображение событий и напоминания, то для вас хватит и штатного календаря в смартфоне. Они тоже часто бывают очень даже неплохими.