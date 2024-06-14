Это лучшие клавиатуры для Андроид. Их обязательно стоит скачать на телефон

Сложно переоценить значимость клавиатуры для телефона. Не будь ее — мы бы не смогли переписываться в мессенджерах, да и осуществлять поиск информации было бы затруднительно. В то же время важную роль играет удобство средства ввода, и вот на этом этапе начинаются вопросы. Одни инструменты просто работают нестабильно, в то время как сама раскладка вторых доставляет дискомфорт. И какую тогда клавиатуру скачать на Андроид, чтобы одновременно было красиво, удобно и стабильно?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как поменять клавиатуру на телефоне. Мы рассказывали о способах замены стандартного средства ввода в одном из предыдущих материалов, который при желании вы всегда можете открыть, чтобы после скачивания альтернативного инструмента не тратить время на поиск настроек.

Как изменить клавиатуру на Андроид

Gboard — лучшая клавиатура для Андроид

На большинстве смартфонов клавиатура Gboard установлена по умолчанию, но на некоторых в качестве основного средства ввода выбрано приложение от производителя. И вот этим людям обязательно стоит попробовать инструмент Google, который можно скачать в Play Маркете.

Скачать Gboard

Главные достоинства Gboard — минимализм, стабильность и функциональность. Эта клавиатура для телефона Андроид не раздражает своим броским дизайном, выжимает все соки из вибромоторчика, гарантируя лучшую тактильную отдачу, а еще предлагает запредельное количество возможностей.

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Можно набирать текст свайпами, переводить слова на ходу и, конечно же, использовать голосовой ввод. В настройках предлагается изменить размер клавиатуры, а также выбрать подходящие параметры автоисправления. Настроить цвет клавиш тоже можно, но назвать Gboard королем кастомизации язык не повернется.

Отличная Яндекс Клавиатура

Достойная альтернатива Gboard — клавиатура Яндекса для телефона. Как и разработка Google, это средство ввода отличается стабильностью и минимализмом, хотя допускает изменение цвета фона и клавиш. Яндекс клавиатура на Андроид обеспечивает хорошую тактильную отдачу и дает возможность переводить написанный текст на ходу.

Скачать Яндекс Клавиатуру

Как и Gboard, это — одна из лучших клавиатур для телефона. К ней почти невозможно придраться даже тем, кто любит использовать в переписке эмодзи и гифки: в Yandex Keyboard для этого предусмотрена отдельная кнопка. Принципиальных отличий от Gboard нет, разве что есть небольшая разница в расположении отдельных элементов управления.

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SwiftKey — хорошая клавиатура от Microsoft

Клавиатура Microsoft SwiftKey тоже готова порадовать стабильностью и функциональностью. Она не портит тактильную отдачу, как это обычно бывает в большинстве сторонних средств ввода, а еще предлагает интересную функцию — режим инкогнито. Если переключиться на него, Microsoft Swiftkey перестанет изучать слова, которые используются для автозамены.

Скачать SwiftKey

Набор текста свайпами, переводчик, голосовой ввод, пакет эмодзи и стикеров — все это есть в наличии SwiftKey. Есть ли то, чего не хватает клавиатуре для смартфона от Microsoft? Пожалуй, здесь есть все и даже предлагается какое-то запредельное количество отнюдь не колхозных тем оформления. Единственный недостаток — необходимость дополнительной настройки. Все-таки стандартные параметры раскладки и ввода SwiftKey сильно отличаются от того, что предлагает Gboard.

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Удобная клавиатура Ginger Keyboard

Бесит огромное количество настроек? Тогда присмотритесь к клавиатуре Ginger Keyboard. Ее главное достоинство — минимализм, которому может позавидовать даже Gboard. Хотя при необходимости вы в праве изменить тему оформления или цвет, но будьте готовы к тому, что вариантов будет, мягко говоря, немного.

Скачать Ginger Keyboard

Чем еще хороша клавиатура Ginger? Она не портит виброотдачу и предлагает удобный доступ к буферу обмена. Правда, и недостатки у нее есть. Главный — отсутствие встроенного переводчика.

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Красивая клавиатура Design Keyboard

Я подобное не люблю, но уверен, что многие ищут красивую клавиатуру для телефона с возможностью выбора самых необычных тем оформления. Эту потребность полностью закроет Design Keyboard, чье название говорит само за себя. Ведь в настройках клавиатуры на Андроид вы найдете какое-то запредельное количество тем оформления, которые отличаются не только цветом, но и формой клавиш.

Скачать Design Keyboard Keyboard

Увы, на этом достоинства Design Keyboard заканчиваются. Ее функциональность уступает другим виртуальным клавиатурам на Андроид, хороший вибромоторчик с ней превращается в дешевую жужжалку, а количество встроенной рекламы заставляет воспринимать ее исключительно как игрушку на один раз. Ведь даже для смены темы нужно посмотреть видео. Но, если вам не нужен переводчик, а необходима лишь красивая клавиатура на Андроид без тактильной отдачи — Design Keyboard станет отличным выбором.