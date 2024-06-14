Это лучшие клавиатуры для Андроид. Их обязательно стоит скачать на телефон

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Сложно переоценить значимость клавиатуры для телефона. Не будь ее — мы бы не смогли переписываться в мессенджерах, да и осуществлять поиск информации было бы затруднительно. В то же время важную роль играет удобство средства ввода, и вот на этом этапе начинаются вопросы. Одни инструменты просто работают нестабильно, в то время как сама раскладка вторых доставляет дискомфорт. И какую тогда клавиатуру скачать на Андроид, чтобы одновременно было красиво, удобно и стабильно?

Это лучшие клавиатуры для Андроид. Их обязательно стоит скачать на телефон. Разберемся, какая клавиатура самая удобная и функциональная. Фото: GT English. Фото.

Разберемся, какая клавиатура самая удобная и функциональная. Фото: GT English

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как поменять клавиатуру на телефоне. Мы рассказывали о способах замены стандартного средства ввода в одном из предыдущих материалов, который при желании вы всегда можете открыть, чтобы после скачивания альтернативного инструмента не тратить время на поиск настроек.

Как изменить клавиатуру на Андроид

Gboard — лучшая клавиатура для Андроид

На большинстве смартфонов клавиатура Gboard установлена по умолчанию, но на некоторых в качестве основного средства ввода выбрано приложение от производителя. И вот этим людям обязательно стоит попробовать инструмент Google, который можно скачать в Play Маркете.

Gboard — лучшая клавиатура для Андроид. Gboard продолжает оставаться эталоном стабильности и функциональности. Фото.

Gboard продолжает оставаться эталоном стабильности и функциональности

Скачать Gboard

Главные достоинства Gboard — минимализм, стабильность и функциональность. Эта клавиатура для телефона Андроид не раздражает своим броским дизайном, выжимает все соки из вибромоторчика, гарантируя лучшую тактильную отдачу, а еще предлагает запредельное количество возможностей.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Можно набирать текст свайпами, переводить слова на ходу и, конечно же, использовать голосовой ввод. В настройках предлагается изменить размер клавиатуры, а также выбрать подходящие параметры автоисправления. Настроить цвет клавиш тоже можно, но назвать Gboard королем кастомизации язык не повернется.

Отличная Яндекс Клавиатура

Достойная альтернатива Gboard — клавиатура Яндекса для телефона. Как и разработка Google, это средство ввода отличается стабильностью и минимализмом, хотя допускает изменение цвета фона и клавиш. Яндекс клавиатура на Андроид обеспечивает хорошую тактильную отдачу и дает возможность переводить написанный текст на ходу.

Отличная Яндекс Клавиатура. Яндекс тоже держит марку, предлагая функциональную клавиатуру с красивой анимацией ввода текста. Фото.

Яндекс тоже держит марку, предлагая функциональную клавиатуру с красивой анимацией ввода текста

Скачать Яндекс Клавиатуру

Как и Gboard, это — одна из лучших клавиатур для телефона. К ней почти невозможно придраться даже тем, кто любит использовать в переписке эмодзи и гифки: в Yandex Keyboard для этого предусмотрена отдельная кнопка. Принципиальных отличий от Gboard нет, разве что есть небольшая разница в расположении отдельных элементов управления.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

SwiftKey — хорошая клавиатура от Microsoft

Клавиатура Microsoft SwiftKey тоже готова порадовать стабильностью и функциональностью. Она не портит тактильную отдачу, как это обычно бывает в большинстве сторонних средств ввода, а еще предлагает интересную функцию — режим инкогнито. Если переключиться на него, Microsoft Swiftkey перестанет изучать слова, которые используются для автозамены.

SwiftKey — хорошая клавиатура от Microsoft. SwiftKey имеет несколько интересных особенностей, которых нет у других клавиатур. Фото.

SwiftKey имеет несколько интересных особенностей, которых нет у других клавиатур

Скачать SwiftKey

Набор текста свайпами, переводчик, голосовой ввод, пакет эмодзи и стикеров — все это есть в наличии SwiftKey. Есть ли то, чего не хватает клавиатуре для смартфона от Microsoft? Пожалуй, здесь есть все и даже предлагается какое-то запредельное количество отнюдь не колхозных тем оформления. Единственный недостаток — необходимость дополнительной настройки. Все-таки стандартные параметры раскладки и ввода SwiftKey сильно отличаются от того, что предлагает Gboard.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Удобная клавиатура Ginger Keyboard

Бесит огромное количество настроек? Тогда присмотритесь к клавиатуре Ginger Keyboard. Ее главное достоинство — минимализм, которому может позавидовать даже Gboard. Хотя при необходимости вы в праве изменить тему оформления или цвет, но будьте готовы к тому, что вариантов будет, мягко говоря, немного.

Удобная клавиатура Ginger Keyboard. Минималистичная клавиатура для ценителей классики. Фото.

Минималистичная клавиатура для ценителей классики

Скачать Ginger Keyboard

Чем еще хороша клавиатура Ginger? Она не портит виброотдачу и предлагает удобный доступ к буферу обмена. Правда, и недостатки у нее есть. Главный — отсутствие встроенного переводчика.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Красивая клавиатура Design Keyboard

Я подобное не люблю, но уверен, что многие ищут красивую клавиатуру для телефона с возможностью выбора самых необычных тем оформления. Эту потребность полностью закроет Design Keyboard, чье название говорит само за себя. Ведь в настройках клавиатуры на Андроид вы найдете какое-то запредельное количество тем оформления, которые отличаются не только цветом, но и формой клавиш.

Красивая клавиатура Design Keyboard. Вариант клавиатуры для любителей экспериментов. Фото.

Вариант клавиатуры для любителей экспериментов

Скачать Design Keyboard Keyboard

Увы, на этом достоинства Design Keyboard заканчиваются. Ее функциональность уступает другим виртуальным клавиатурам на Андроид, хороший вибромоторчик с ней превращается в дешевую жужжалку, а количество встроенной рекламы заставляет воспринимать ее исключительно как игрушку на один раз. Ведь даже для смены темы нужно посмотреть видео. Но, если вам не нужен переводчик, а необходима лишь красивая клавиатура на Андроид без тактильной отдачи — Design Keyboard станет отличным выбором.

Теги
Лонгриды для вас
5 лучших приложений для Андроид из рекомендаций Google Play, которые нужно скачать на свой смартфон

Гугл Плей предлагает массу приложений для самых разных жизненных ситуаций, но многие пользователи ошибочно считают, что большинство из них не особо практичные. Отчасти это действительно так да и рекомендации Google Play на главной странице играют не на руку, зачастую подкидывая исключительно развлекательный софт, оставляя полезный на задворках каталога. Мы знаем, какие приложения для Андроид точно вам пригодятся! Выбрали для вас 5 лучших: за них с вас не возьмут ни рубля, а пользоваться ими вы будете, скорее всего, каждый день. Скачивайте прямо сейчас!

Читать далее
Сколько стоит хороший Android-смартфон в 2024 году

Далеко не каждый человек готов в любой момент выложить деньги за новый смартфон, чтобы купить устройство и при этом не иметь дело с рассрочками и кредитами. Поэтому к приобретению товара нужно основательно подготовиться. Первым делом необходимо определить, сколько стоит хороший смартфон. Это поможет поставить перед собой цель, получив в итоге стабильно работающее устройство, в то же время, не переплачивая за лишние функции и возможности.

Читать далее
Какой сканер отпечатка на телефоне лучше: сзади, сбоку или в экране

К 2024 году сканер отпечатка пальцев стал незаменимым компонентом Android-смартфона. Дактилоскоп, позволяющий защитить данные и быстро снять блокировку экрана, есть почти у каждой модели по цене от 5 тысяч рублей до бесконечности. В то же время он находится в разных местах. Одно устройство предлагает сканер сзади, второе — сбоку, третье — в экране. Но какое расположение лучше? Постараемся ответить на этот вопрос и выбрать оптимальный вариант.

Читать далее