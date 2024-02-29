Лучшие магазины приложений для телевизора, которые можно скачать вместо Плей Маркет на Андроид ТВ

Все Андроид-телевизоры по умолчанию поставляются с Play Market по умолчанию, который глубоко интегрирован в систему. С одной стороны, это означает возможность быстро подгружать приложения прямо со смартфона, на котором выполнен вход в тот же Гугл Аккаунт. С другой — каталог программ на Андроид ТВ несколько скуден по сравнению с мобильной версией. Если вы хотите просто зайти в каталог прямо на телевизоре и, не беря в руки смартфон, скачать программу, присмотритесь к достойным альтернативным магазинам приложений. Нашли для вас лучшие варианты, которые подойдут для любого телевизора на Андроиде.

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РуСтор — скачать на Андроид ТВ

Не так давно российский магазин приложений RuStore вышел для Android TV. И это прекрасно, так как вам больше не нужно заморачиваться с поиском приложений, которые в любой момент могут удалить из Play Market. Программ в нем не так много, но есть все основное, что может пригодиться, например, отечественные стриминговые сервисы или приложения для просмотра ТВ. Есть и довольно специфические приложения вроде OZON TV, чтобы вы могли делать покупки прямо на телевизоре, а также различные заставки.

Самое главное — все они оптимизированы для телевизора и работают с пультом, а также скачиваются и устанавливаются в одно нажатие. На мой взгляд, отличный магазин для Яндекс ТВ, который работает на базе того же Андроида — так намного проще скачать приложения на телевизор, чем с флешки.

РуСтор для Андроид ТВ

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Aptoide TV — магазин приложений для Android TV

Не исключено, что Плей Маркет на телевизорах в России может перестать работать. Самый популярный каталог приложений для Смарт ТВ — Aptoide TV: он ничем не хуже и содержит даже больше полезного софта! В нем есть программы для Андроид ТВ, которые недоступны в России. При этом удобно, что регистрация или авторизация не требуется — просто зашел и скачал программу, которая нужна.

Сторонний каталог приложений не конфликтует с телевизорами и приставками, а вдобавок содержит массу крутых игр, оптимизированных под большие экраны и управление пультом. Как и Плей Маркет на телевизоре, многие приложения оценены пользователями, а кое-где можно даже встретить комментарии на русском языке. Но есть и недостатки: например, часто попадаются одинаковые версии приложений, из-за чего приходится скачивать их наугад. В остальном — рекомендую установить Aptoide TV уже сейчас.

Скачать Aptoide TV

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Emotn Store TV — бесплатный аналог Плей Маркет для Андроид ТВ

Еще один крутой каталог приложений для Андроид ТВ — Emotn Store. Он имеет простой интерфейс, оптимизирован для телевизоров и приставок, поэтому его потянет даже недорогое устройства. За счет главного экрана, на котором расположены популярные приложения, аналог Play Market не расходует много ресурсов по сравнению с оригиналом.

Кроме того, здесь нет рекламы, зато есть встроенный поиск, раздел с лучшими приложениями. Магазин для телевизора полностью русифицирован и проблем с его использованием возникнуть не должно. Чтобы начать пользоваться, регистрация не требуется. Ну, а самое главное — он подойдет даже для старых устройств, работающих на Android TV 5-версии.

Скачать Emotn Store

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Uptodown — где скачать приложения для Смарт ТВ

Один из лучших магазинов приложений для ТВ — это Uptodown. Десктопная версия может показаться вам очень устаревшей, однако скачав его на телевизор, вы будете поражены, насколько у каталога приятный интерфейс — такого нет даже в Гугл Плей! Вкладки слева разбиты на категории, среди которых есть игры любого жанра, а также приложения на любой вкус, включая браузеры и мессенджеры.

Единственное, что напрягает — не всегда точный перевод некоторых описаний, но это полная ерунда по сравнению с обилием приложений в Uptodown. Но это еще не все: сторонний магазин приложения для Смарт ТВ, в первую очередь, опирается на безопасность пользователей, а в описании указано, что все программы сканируются 70 антивирусами! Подцепить вредоносную программу и заразить телевизор сложно, так что, можете быть спокойны.

А еще здесь есть встроенный файловый менеджер для установки APK, чтобы вам не пришлось переключаться между приложениями. Ну и вишенка на торте — поддержка обновлений и возможность откатывать приложения до старой версии, если новая работает нестабильно. Магазин приложений работает на Яндекс Телевизоре безо всяких проблем — проверил лично.

Магазин Uptodown