Лучшие магазины приложений для телевизора, которые можно скачать вместо Плей Маркет на Андроид ТВ

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Иван Герасимов

Все Андроид-телевизоры по умолчанию поставляются с Play Market по умолчанию, который глубоко интегрирован в систему. С одной стороны, это означает возможность быстро подгружать приложения прямо со смартфона, на котором выполнен вход в тот же Гугл Аккаунт. С другой — каталог программ на Андроид ТВ несколько скуден по сравнению с мобильной версией. Если вы хотите просто зайти в каталог прямо на телевизоре и, не беря в руки смартфон, скачать программу, присмотритесь к достойным альтернативным магазинам приложений. Нашли для вас лучшие варианты, которые подойдут для любого телевизора на Андроиде.

Лучшие магазины приложений для телевизора, которые можно скачать вместо Плей Маркет на Андроид ТВ. Это лучшие магазины приложений, которые заменят Гугл Плей на телевизоре. Фото.

Это лучшие магазины приложений, которые заменят Гугл Плей на телевизоре

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РуСтор — скачать на Андроид ТВ

Не так давно российский магазин приложений RuStore вышел для Android TV. И это прекрасно, так как вам больше не нужно заморачиваться с поиском приложений, которые в любой момент могут удалить из Play Market. Программ в нем не так много, но есть все основное, что может пригодиться, например, отечественные стриминговые сервисы или приложения для просмотра ТВ. Есть и довольно специфические приложения вроде OZON TV, чтобы вы могли делать покупки прямо на телевизоре, а также различные заставки.

РуСтор — скачать на Андроид ТВ. РуСтор пока содержит не очень много приложений, но со временем их станет больше. Фото.

РуСтор пока содержит не очень много приложений, но со временем их станет больше

Самое главное — все они оптимизированы для телевизора и работают с пультом, а также скачиваются и устанавливаются в одно нажатие. На мой взгляд, отличный магазин для Яндекс ТВ, который работает на базе того же Андроида — так намного проще скачать приложения на телевизор, чем с флешки.

РуСтор для Андроид ТВ

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Aptoide TV — магазин приложений для Android TV

Не исключено, что Плей Маркет на телевизорах в России может перестать работать. Самый популярный каталог приложений для Смарт ТВ — Aptoide TV: он ничем не хуже и содержит даже больше полезного софта! В нем есть программы для Андроид ТВ, которые недоступны в России. При этом удобно, что регистрация или авторизация не требуется — просто зашел и скачал программу, которая нужна.

Aptoide TV — магазин приложений для Android TV. Aptoide TV — один из самых популярных сторов для телевизора. Фото.

Aptoide TV — один из самых популярных сторов для телевизора

Сторонний каталог приложений не конфликтует с телевизорами и приставками, а вдобавок содержит массу крутых игр, оптимизированных под большие экраны и управление пультом. Как и Плей Маркет на телевизоре, многие приложения оценены пользователями, а кое-где можно даже встретить комментарии на русском языке. Но есть и недостатки: например, часто попадаются одинаковые версии приложений, из-за чего приходится скачивать их наугад. В остальном — рекомендую установить Aptoide TV уже сейчас.

Скачать Aptoide TV

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Emotn Store TV — бесплатный аналог Плей Маркет для Андроид ТВ

Еще один крутой каталог приложений для Андроид ТВ — Emotn Store. Он имеет простой интерфейс, оптимизирован для телевизоров и приставок, поэтому его потянет даже недорогое устройства. За счет главного экрана, на котором расположены популярные приложения, аналог Play Market не расходует много ресурсов по сравнению с оригиналом.

Emotn Store TV — бесплатный аналог Плей Маркет для Андроид ТВ. Удобный магазин приложений, который своим интерфейсом сильно напоминает Плей Маркет. Фото.

Удобный магазин приложений, который своим интерфейсом сильно напоминает Плей Маркет

Кроме того, здесь нет рекламы, зато есть встроенный поиск, раздел с лучшими приложениями. Магазин для телевизора полностью русифицирован и проблем с его использованием возникнуть не должно. Чтобы начать пользоваться, регистрация не требуется. Ну, а самое главное — он подойдет даже для старых устройств, работающих на Android TV 5-версии.

Скачать Emotn Store

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Uptodown — где скачать приложения для Смарт ТВ

Один из лучших магазинов приложений для ТВ — это Uptodown. Десктопная версия может показаться вам очень устаревшей, однако скачав его на телевизор, вы будете поражены, насколько у каталога приятный интерфейс — такого нет даже в Гугл Плей! Вкладки слева разбиты на категории, среди которых есть игры любого жанра, а также приложения на любой вкус, включая браузеры и мессенджеры.

Uptodown — где скачать приложения для Смарт ТВ. Этот магазин приложений — один из самых безопасных, поэтому вредоносных программ тут нет. Фото.

Этот магазин приложений — один из самых безопасных, поэтому вредоносных программ тут нет

Единственное, что напрягает — не всегда точный перевод некоторых описаний, но это полная ерунда по сравнению с обилием приложений в Uptodown. Но это еще не все: сторонний магазин приложения для Смарт ТВ, в первую очередь, опирается на безопасность пользователей, а в описании указано, что все программы сканируются 70 антивирусами! Подцепить вредоносную программу и заразить телевизор сложно, так что, можете быть спокойны.

Uptodown — где скачать приложения для Смарт ТВ. Из Uptodown можно скачать даже Ватсап для телевизора. Фото.

Из Uptodown можно скачать даже Ватсап для телевизора

А еще здесь есть встроенный файловый менеджер для установки APK, чтобы вам не пришлось переключаться между приложениями. Ну и вишенка на торте — поддержка обновлений и возможность откатывать приложения до старой версии, если новая работает нестабильно. Магазин приложений работает на Яндекс Телевизоре безо всяких проблем — проверил лично.

Магазин Uptodown

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