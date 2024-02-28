Эти бесплатные приложения для Андроид я использую каждый день и тебе советую

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Иван Герасимов

Чем мне нравится Гугл Плей — так это обилием приложений на любой вкус. Однако рано или поздно список программ в телефоне устаканивается, в результате чего мы начинаем пользоваться одними и теми же. Со стороны кажется, будто в их число входят только стриминговые сервисы, соцсети или онлайн-кинотеатры. Но если вы понаблюдаете за собой, то обнаружите, что у вас в реальности достаточно много любимых программ. То же самое заметил и я, поэтому решил собрать полезные приложения для Андроид, которыми пользуюсь чуть ли не ежедневно. Все это — бесплатно, а вам остается лишь перейти по ссылке и скачать.

Эти бесплатные приложения для Андроид я использую каждый день и тебе советую. Эти приложения могут вам понравиться — готовьтесь скачать себе! Фото.

Эти приложения могут вам понравиться — готовьтесь скачать себе!

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ВК Мессенджер — приложение ВКонтакте для Андроид

Заметили, что основное приложение ВК стало слишком перегруженным? Мне тоже это не очень нравится, поэтому я давно перешел на ВК Мессенджер, в котором есть все основное. Да, в нем не предусмотрено ленты, зато оно не расходует трафик, заряд батареи и не забивает кэш.

ВК Мессенджер — приложение ВКонтакте для Андроид. ВК мессенджер не перегружен лишними функциями и в нем удобно переписываться. Фото.

ВК мессенджер не перегружен лишними функциями и в нем удобно переписываться

Можно спокойно переписываться с друзьями, не отвлекаясь на лишние уведомления, и при необходимости настроить свой профиль, не запутавшись в приложении. Кроме того, здесь предусмотрена возможность переключаться между несколькими аккаунтами ВКонтакте, слушать присланную музыку и совершать звонки. В общем, ничем не уступает Ватсапу или Телеграму. Скачивайте, если не знали!

ВК мессенджер для Андроид

Как проверить подлинность товара по QR-коду

Наверняка вы обратили внимание, что на товарах в магазине наклеен QR-код. Нужен он не только для сканирования на кассе, но и для самостоятельной проверки покупателем. Сделать это можно через приложение Честный знак, которое проверяет маркировку. Фишка в том, что подделать ее нельзя, так что, при сканировании на экране смартфона появляется вся информация о производителе.

Как проверить подлинность товара по QR-коду. Честный знак помогает проверить подлинность разных товаров, например, продуктов. Фото.

Честный знак помогает проверить подлинность разных товаров, например, продуктов

Можете проверить любые продукты — начиная с молока и заканчивая духами. Лично я так проверяю питьевую воду прямо в магазине. А еще из приложения Честный знак можно отправить жалобу или узнать срок годности, а с недавних пор сканер товаров работает офлайн. Короче, без этого приложения явно не обойтись в 2024 году.

Приложение Честный знак

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Pixel Shimeji — тамагочи для смартфона

Если вы по личным обстоятельствам не можете завести домашнего питомца, его без труда можно поселить на экране своего смартфона. Сделать это можно при помощи бесплатного приложения Pixel Shmeji, благодаря которому забавная зверушка появляется прямо на дисплее! За ней нужно ухаживать, кормить и иногда играть. Занимает это не так много времени, а в режиме ожидания питомец будет гулять по рабочему столу смартфона.

Pixel Shimeji — тамагочи для смартфона. Этот тамагочи бегает по экрану и время от времени с вами общается. Фото.

Этот тамагочи бегает по экрану и время от времени с вами общается

Приложение предлагает создать собственного персонажа, дать ему кличку и так далее. Внутри приложения скрыты мини-игры для виртуального питомца, в которых не стыдно зависнуть самому на часик-другой. Несмотря на обилие платных функций, большинство из них — бесплатные. Так что, я однозначно рекомендую скачать тамагочи на свой телефон.

Тамагочи для Андроид

Приложение с цитатами на каждый день

Если вы в какой-то момент «потеряетесь» в своих мыслях или потеряете мотивацию что-либо делать, загляните в приложение Motivation. В нем собраны крутые вдохновляющие цитаты на любые темы, которые неплохо поднимают моральный дух. Подбирать их система будет автоматически, но при желании вы всегда вы можете настроить рекомендации, выбрав тематику сами прямо при старте приложения.

Приложение с цитатами на каждый день. Мотивационные цитаты прямо на экране смартфона — что может быть удобнее? Фото.

Мотивационные цитаты прямо на экране смартфона — что может быть удобнее?

Интерфейс приложения легко настраивается, если вас не устраивает темный фон. Понравившиеся выражения можно добавить в Избранное или же поделиться ими в других соцсетях. А еще предусмотрен крутой виджет для главного экрана, чтобы аффирмации всегда были перед глазами.

Цитаты на каждый день

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Какие гонки для Андроид скачать

Время от времени я играю на смартфоне, а самая любимая игра на Андроид в последние несколько месяцев — Hillside Drive. Это гонки по бездорожью, где в качестве транспорта можно выбрать что угодно — от багги до трактора. В процессе нужно собирать бонусы, чтобы потратить на улучшения. А также бензин, иначе есть риск не успеть до чекпоинта вовремя и придется проходить уровень сначала.

Какие гонки для Андроид скачать. Игра не имеет каких-либо сложных элементов управления, а затягивает благодаря своей простоте. Фото.

Игра не имеет каких-либо сложных элементов управления, а затягивает благодаря своей простоте

Больше всего меня привлекает атмосфера игры: прикольная графика вкупе со звуками окружающей среды и мотора неплохо затягивают. А добавляет изюминки ненавязчивый саундтрек, поэтому играть в Hillside Drive лучше в наушниках. Эта бесплатная игра для Андроид не оставит вас равнодушным — обязательно скачайте.

Гонки для телефона

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