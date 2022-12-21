Лучшие новогодние приложения, которые сделают праздник незабываемым

До наступления нового 2023 года остаются считанные дни. И для любого человека главной задачей сейчас является подготовка к празднику. В предновогодней суете мы часто забываем, что именно смартфон — лучшее средство для его организации. Мобильное устройство помогает создать праздничное настроение и сделать так, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января вы встретили свой самый лучший Новый год. В этом вам помогут новогодние приложения, о которых пойдет речь в сегодняшнем материале.

Новогодние обои на телефон 2023

Прежде всего нужно позаботиться о создании праздничного настроения. Для этого скачайте красивые новогодние обои на телефон при помощи приложения Christmas Wallpaper. В нем собрано просто неисчислимое количество картинок. Их можно установить на рабочий стол или использовать в качестве шаблона для создания открытки в Ватсап с Новым годом 2023. Ваши родители точно оценят!

Скачать Christmas Wallpaper

А еще вы можете скачать живые обои на Новый год, в чем вам поможет программа Christmas Tree Live Wallpaper. В ней представлено несколько анимированных елок, которые прекрасно подходят для создания атмосферы праздника. Но на протяжении последней пары лет вне конкуренции остается другая программа — обратный отсчет до Нового года 2023.

Скачать New Year countdown

Эти живые обои намного более функциональные. Они тоже создают характерный антураж, но вместе с тем играют другую важную роль — помогают не забыть вовремя купить подарки и закончить все приготовления к Новому году.

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Новогодние игры на Андроид

В преддверии Нового года и Рождества многие мобильные игры выпустили праздничные обновления. Но вместе с тем существуют тематические проекты, которые целиком посвящены главному празднику:

Farm Snow. Новогодняя ферма Деда мороза с кучей подарков.

Christmas Match 3 Puzzle. Игра Три в ряд в новогодней атмосфере.

Santa Christmas Gift Delivery. 3D-игра, где вы выступаете в качестве Деда мороза, который развозит подарки горожанам.

Отдельного упоминания заслуживают новогодние раскраски для детей, собранные в приложении Christmas Coloring. Здесь представлено 300 бесплатных страниц в тематике Нового года. Отличное времяпрепровождение для маленьких детей, не правда ли?

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Елочные украшения своими руками

Не будем забывать о том, что смартфон не только создает атмосферу, но и помогает готовиться к празднику. Если вам надоели елочные украшения из пластика, вы можете установить на свое мобильное устройство приложение, в котором собраны инструкции для создания игрушек своими руками.

Скачать Игрушки на Новый год из бумаги

Для каждой инструкции создания елочных украшений своими руками есть визуализация в виде иллюстраций пошаговых действий. Возможно, в YouTube вы найдете более показательные гайды, но подобное приложение точно не станет лишним.

Новогодние фоторамки 2023

Главный подарок на Новый год — это внимание, которое можно проявить, подарив близкому человеку праздничную открытку. В приложении Christmas Photo Frames есть большое количество пресетов, моментально превращающих заурядное фото в новогодний коллаж. Скачайте и посмотрите сами, а потом отправьте открытку в мессенджере или распечатайте ее на принтере.

Скачать Christmas Photo Frames

Если вы не хотите ограничиваться открытками и всерьез задумываетесь о покупке смартфона на Новый год, обязательно познакомьтесь с нашим тематическим материалом, где собраны лучшие модели. А далее в рамках текущего текста я расскажу о, пожалуй, самых важных и полезных новогодних приложениях для телефона.

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Рецепты на Новый год 2023

Главный атрибут Нового года — праздничное застолье. Чтобы удивить гостей, вы можете приготовить несколько интересных блюд при помощи приложения с новогодними рецептами. Пошаговые инструкции разбиты на несколько категорий, так что довольны будут и взрослые, и дети.

Скачать Новогодние рецепты

Понравившиеся инструкции можно добавить в закладки, чтобы не забыть о них 31 декабря. Кроме того, программа сама подберет для вас рецепты на основе уже просмотренных страниц. Поэтому скачивайте скорее, если не хотите ограничиваться «Оливье» и «Селедкой под шубой».

Бесплатная музыка на Новый год

Если до боя курантов остаются считанные часы, все гости в сборе, но никто не хочет смотреть очередной «Голубой огонек», проведите этот вечер за приятным общением с родными и близкими. А для создания праздничного настроения установите на смартфон приложение Christmas songs с бесконечным потоком новогодней музыки.

Скачать Christmas songs

Конечно, песни на Новый год можно найти и на стриминговых платформах вроде Яндекс Музыки или СберЗвука. Однако для этого придется оформить подписку, в то время как внутри Christmas songs собрана бесплатная музыка на Новый год.

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Игра для новогоднего застолья

Если вы планируете встречать Новый год исключительно в компании взрослых людей, попробуйте сыграть в Ерш. Это настольная игра на телефон, цель которой заключается в выполнении смешных заданий вроде сталкивания бумажной салфетки со стола носом или попытки изобразить сцену из «Титаника» вместе с одним из гостей. Того, кто не справится с задачей, ждет штрафная. Победителем считается игрок, набравший больше всех очков. Ну, или тот, кто останется в добром здравии утром 1 января.

Скачать настольную игру Ерш

Настольная игра Ерш бесплатная, но по умолчанию доступно только 63 карточки с заданиями. Дополнительные сценарии нужно покупать, что в условиях блокировки платежей в Google Play является практически невыполнимой задачей. Впрочем, и бесплатных карточек будет вполне достаточно на 2-3 часа этой уморительной игры.