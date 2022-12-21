Лучшие новогодние приложения, которые сделают праздник незабываемым

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Герман Вологжанин 0

До наступления нового 2023 года остаются считанные дни. И для любого человека главной задачей сейчас является подготовка к празднику. В предновогодней суете мы часто забываем, что именно смартфон — лучшее средство для его организации. Мобильное устройство помогает создать праздничное настроение и сделать так, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января вы встретили свой самый лучший Новый год. В этом вам помогут новогодние приложения, о которых пойдет речь в сегодняшнем материале.

Лучшие новогодние приложения, которые сделают праздник незабываемым. С этими приложениями вы создадите новогоднюю атмосферу, а также сможете лучше подготовиться к празднику. Фото.

С этими приложениями вы создадите новогоднюю атмосферу, а также сможете лучше подготовиться к празднику

Новогодние обои на телефон 2023

Прежде всего нужно позаботиться о создании праздничного настроения. Для этого скачайте красивые новогодние обои на телефон при помощи приложения Christmas Wallpaper. В нем собрано просто неисчислимое количество картинок. Их можно установить на рабочий стол или использовать в качестве шаблона для создания открытки в Ватсап с Новым годом 2023. Ваши родители точно оценят!

Новогодние обои на телефон 2023. Прямо в приложении можно сделать открытку WhatsApp. А что, а вдруг? Фото.

Прямо в приложении можно сделать открытку WhatsApp. А что, а вдруг?

Скачать Christmas Wallpaper

А еще вы можете скачать живые обои на Новый год, в чем вам поможет программа Christmas Tree Live Wallpaper. В ней представлено несколько анимированных елок, которые прекрасно подходят для создания атмосферы праздника. Но на протяжении последней пары лет вне конкуренции остается другая программа — обратный отсчет до Нового года 2023.

Новогодние обои на телефон 2023. Эти живые обои, пожалуй, самые красивые и полезные. Фото.

Эти живые обои, пожалуй, самые красивые и полезные

Скачать New Year countdown

Эти живые обои намного более функциональные. Они тоже создают характерный антураж, но вместе с тем играют другую важную роль — помогают не забыть вовремя купить подарки и закончить все приготовления к Новому году.

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Новогодние игры на Андроид

Новогодние игры на Андроид. Скачайте новогодние игры, чтобы погрузиться в атмосферу праздника. Фото.

Скачайте новогодние игры, чтобы погрузиться в атмосферу праздника

В преддверии Нового года и Рождества многие мобильные игры выпустили праздничные обновления. Но вместе с тем существуют тематические проекты, которые целиком посвящены главному празднику:

  • Farm Snow. Новогодняя ферма Деда мороза с кучей подарков.
  • Christmas Match 3 Puzzle. Игра Три в ряд в новогодней атмосфере.
  • Santa Christmas Gift Delivery. 3D-игра, где вы выступаете в качестве Деда мороза, который развозит подарки горожанам.

Отдельного упоминания заслуживают новогодние раскраски для детей, собранные в приложении Christmas Coloring. Здесь представлено 300 бесплатных страниц в тематике Нового года. Отличное времяпрепровождение для маленьких детей, не правда ли?

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Елочные украшения своими руками

Не будем забывать о том, что смартфон не только создает атмосферу, но и помогает готовиться к празднику. Если вам надоели елочные украшения из пластика, вы можете установить на свое мобильное устройство приложение, в котором собраны инструкции для создания игрушек своими руками.

Елочные украшения своими руками. Попробуете сделать игрушку сами или купите в магазине? Фото.

Попробуете сделать игрушку сами или купите в магазине?

Скачать Игрушки на Новый год из бумаги

Для каждой инструкции создания елочных украшений своими руками есть визуализация в виде иллюстраций пошаговых действий. Возможно, в YouTube вы найдете более показательные гайды, но подобное приложение точно не станет лишним.

Новогодние фоторамки 2023

Главный подарок на Новый год — это внимание, которое можно проявить, подарив близкому человеку праздничную открытку. В приложении Christmas Photo Frames есть большое количество пресетов, моментально превращающих заурядное фото в новогодний коллаж. Скачайте и посмотрите сами, а потом отправьте открытку в мессенджере или распечатайте ее на принтере.

Новогодние фоторамки 2023. Порадуйте друзей и близких забавной фотографией в новогодней рамке. Фото.

Порадуйте друзей и близких забавной фотографией в новогодней рамке

Скачать Christmas Photo Frames

Если вы не хотите ограничиваться открытками и всерьез задумываетесь о покупке смартфона на Новый год, обязательно познакомьтесь с нашим тематическим материалом, где собраны лучшие модели. А далее в рамках текущего текста я расскажу о, пожалуй, самых важных и полезных новогодних приложениях для телефона.

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Рецепты на Новый год 2023

Главный атрибут Нового года — праздничное застолье. Чтобы удивить гостей, вы можете приготовить несколько интересных блюд при помощи приложения с новогодними рецептами. Пошаговые инструкции разбиты на несколько категорий, так что довольны будут и взрослые, и дети.

Рецепты на Новый год 2023. А что вы приготовите на Новый год? Фото.

А что вы приготовите на Новый год?

Скачать Новогодние рецепты

Понравившиеся инструкции можно добавить в закладки, чтобы не забыть о них 31 декабря. Кроме того, программа сама подберет для вас рецепты на основе уже просмотренных страниц. Поэтому скачивайте скорее, если не хотите ограничиваться «Оливье» и «Селедкой под шубой».

Бесплатная музыка на Новый год

Если до боя курантов остаются считанные часы, все гости в сборе, но никто не хочет смотреть очередной «Голубой огонек», проведите этот вечер за приятным общением с родными и близкими. А для создания праздничного настроения установите на смартфон приложение Christmas songs с бесконечным потоком новогодней музыки.

Бесплатная музыка на Новый год. Все песни бесплатные, а их воспроизведение сопровождается антуражными анимациями. Фото.

Все песни бесплатные, а их воспроизведение сопровождается антуражными анимациями

Скачать Christmas songs

Конечно, песни на Новый год можно найти и на стриминговых платформах вроде Яндекс Музыки или СберЗвука. Однако для этого придется оформить подписку, в то время как внутри Christmas songs собрана бесплатная музыка на Новый год.

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Игра для новогоднего застолья

Если вы планируете встречать Новый год исключительно в компании взрослых людей, попробуйте сыграть в Ерш. Это настольная игра на телефон, цель которой заключается в выполнении смешных заданий вроде сталкивания бумажной салфетки со стола носом или попытки изобразить сцену из «Титаника» вместе с одним из гостей. Того, кто не справится с задачей, ждет штрафная. Победителем считается игрок, набравший больше всех очков. Ну, или тот, кто останется в добром здравии утром 1 января.

Игра для новогоднего застолья. Помните, что это игра только для взрослых. Фото.

Помните, что это игра только для взрослых

Скачать настольную игру Ерш

Настольная игра Ерш бесплатная, но по умолчанию доступно только 63 карточки с заданиями. Дополнительные сценарии нужно покупать, что в условиях блокировки платежей в Google Play является практически невыполнимой задачей. Впрочем, и бесплатных карточек будет вполне достаточно на 2-3 часа этой уморительной игры.

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