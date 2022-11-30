5 крутых смартфонов, которые я бы купил себе к Новому году

Вы же помните главное правило при покупке любой вещи: сэкономил — значит заработал? Именно поэтому хочется получить как можно большую скидку при любой покупке. Черная пятница — как раз такое время, когда есть возможность урвать крутые смартфоны по хорошим ценам. Но среди многообразия Андроид-смартфонов на любой вкус и кошелек можно легко потеряться, особенно неподготовленным покупателям. Даже четко зная, какие характеристики и функции вы хотите в итоге получить, на выбор всегда будут несколько разных моделей.

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Из всего этого множества я подобрал для вас пять самых классных смартфонов, которые с удовольствием бы купил для собственного использования. А предновогодние распродажи позволят вам еще и как следует сэкономить на их покупке. В этой подборке вам попадутся как недорогие, так и реально флагманские устройства, поэтому выбирайте то, что вам подойдет как по стоимости, так и по характеристикам.

Google Pixel 6a — купить

Этот смартфон попал в сегодняшнюю подборку во многом благодаря чистому Андроиду и самым быстрым обновлениям. Ни один смартфон на Андроиде не получает версии операционной системы так быстро, как серия Pixel. С учетом того, что я перешел на Андроид с Айфона, то привык получать обновления одним из первых. Поэтому не отказался бы от этого и на Андроиде. Здесь на борту и вполне неплохие характеристики для середнячка: OLED-экран с хорошей яркостью, отличная двойная камера с оптической стабилизацией. Кстати, если вы не знали, чем оптическая стабилизация отличается от электронной, то обязательно прочитайте материал нашего автора Германа Вологжанина на эту тему.

Здесь же и защита от воды по стандарту IP67, что оценят многие покупатели. Но не обошлось без минусов. К сожалению, здесь низкая частота обновления экрана 60 Гц, нет зарядки в комплекте и поддержки беспроводной зарядки. А быстрая зарядка не такая уж и быстрая, как у конкурентов за эту цену. Но a-серия смартфонов Pixel никогда не обладала флагманскими характеристиками и имела некоторые компромиссы. Если вы ищите недорогой смартфон с отличным временем поддержки и неплохими характеристиками, то Pixel 6a будет отличным вариантом.

Купить Google Pixel 6a

Google Pixel 7 Pro — купить

Ну а если середнячков вы не рассматриваете, а предпочитаете исключительно флагманы, то я бы обратил внимание на Pixel 7 Pro. Что здесь такого флагманского, спросите вы. В первую очередь, крутейший AMOLED-экран с пиковой яркостью 1500 нит, система из классных камер, дополненная алгоритмами обработки от Гугл. Это позволяет получать реально шикарные фотографии практически в любых условиях. Как и у остальных флагманов, здесь есть поддержка беспроводной, обратной беспроводной и быстрой зарядки.

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Ну и куда же в современном флагмане без влагозащиты. Google заявляет для Pixel 7 Pro IP68, чего хватит за глаза для большинства пользователей. Двумя реальными минусами этого смартфона является более низкая производительность, чем у конкурентов, и отсутствие комплектной зарядки. Относительно мощности вы вряд ли без прямого сравнения это почувствуете, а к отсутствию зарядки мы постепенно начинаем привыкать. Ну и никуда не делось главное преимущество любого Пикселя в виде чистого Андроида и быстрых обновлений.

Купить Google Pixel 7 Pro

Xiaomi 12T — цена

Флагманы флагманами, но не все могут позволить себе покупку таких дорогостоящих игрушек. Тем не менее пользоваться хорошим и качественным смартфоном есть желание у всех. Если вы готовы потратить на смартфон чуть меньше 30 тысяч рублей, то я советую вам присмотреться к субфлагману Xiaomi 12T. Именно на версию без приставки “Pro”. Здесь вместо процессора от Qualcomm установлен MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Он, конечно, менее производительный, чем его конкурент, но вероятность, что вы ощутите просадки в работе устройства, равняется нулю.

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В остальном здесь отличный экран с высоким разрешением и частотой обновления, реально быстрая зарядка, которая заряжает смартфон до 50% за 7 минут и до 100% за 23 минуты. Результат реально впечатляющий. Но самое крутое — блок питания идет в комплекте со смартфоном. К минусам Xiaomi 12T можно отнести слабенькую водозащиту IP53 и не самую лучшую фронталку. Кто-то отметит в списке минусов еще и MIUI, но у меня претензий к оболочке Xiaomi, кроме скорости выхода обновлений, нет. Поэтому могу смело рекомендовать этот смартфон к покупке.

Купить Xiaomi 12T

Xiaomi 12S Ultra — купить

Ну а тем, кто хочет купить реальный флагман от Xiaomi и получить, пожалуй, лучшую камеру на рынке и крутейшую производительность, следует смотреть на Xiaomi 12S Ultra. У китайцев получился практически бескомпромиссный флагманский смартфон, который предлагает пользователям все самое лучшее. Здесь на борту обалденная дюймовая камера с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, топовый дисплей с классной картинкой и даже быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт.

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И это не говоря про процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который демонстрирует отличные показатели в тестах производительности. Если вы купите это устройство, то можете быть уверены, что он будет работать круто несколько лет. У любого смартфона есть свои минусы. И здесь тоже без этого не обошлось. Размеры и вес Xiaomi 12S Ultra подойдут далеко не каждому. Это реально большой и тяжелый смартфон. Имейте это в виду перед покупкой.

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Смартфон Nothing Phone 1

Этот смартфон попал в сегодняшнюю подборку только за счет своего внешнего вида. Все-таки это самый узнаваемый Андроид-смартфон в 2022 году. У Nothing получилось сделать реально запоминающийся внешний вид. В остальном это обычный середнячок, который ничем особо запоминающимся не выделяется. Подробно на его возможностях я останавливался в отдельном материале.

Если же вы хотите, чтобы ваше устройство всегда было на виду, то можете уже сейчас заказывать Nothing Phone 1 в белом цвете. Главное — не используйте никакие чехлы. Иначе весь смысл от покупки такого телефона пропадет. Ну и помните, что с обновлениями у Nothing Phone 1 есть определенные проблемы.

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