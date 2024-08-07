Лучший редактор фото на Android теперь в Google Photo: можно удалять людей и делать размытые снимки четкими

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Герман Вологжанин

На каждом Android-смартфоне за исключением HUAWEI по умолчанию есть приложение Google Фото. Оно одновременно выступает в качестве альтернативной галереи, облачного хранилища и продвинутого редактора. Причем в плане последней задачи приложение заметно прокачали после недавнего обновления. Многие функции Google Фото работают на базе искусственного интеллекта и позволяют творить настоящие чудеса.

Лучший редактор фото на Android теперь в Google Photo: можно удалять людей и делать размытые снимки четкими. Такой бесплатный редактор есть только в Google Photo. Фото: In Depth Tech Reviews. Фото.

Такой бесплатный редактор есть только в Google Photo. Фото: In Depth Tech Reviews

Кому доступны нейросети в Google Photo

Функции искусственного интеллекта в Google Photo появились еще в прошлом году вместе с анонсом новой на тот момент линейки смартфонов Pixel 8. Долгое время они оставались эксклюзивом, а позже стали распространяться и на устройства других производителей. Правда, при условии оформления платной подписки Google One, что даже при всем желании нельзя сделать держателю российской банковской карты.

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Теперь ИИ в Google Фото стал по-настоящему общедоступным. Но, чтобы воспользоваться его фишками, нужно соблюсти несколько условий:

  • иметь смартфон с Android 8 и выше на борту;
  • на телефоне должно быть минимум 3 ГБ оперативной памяти;
  • установить последнюю версию Google Фото на телефон.

Также для доступа к некоторым фишкам понадобится войти в аккаунт Google. Впрочем, если вы уже были авторизованы в Google Play и других сервисах компании, заново вводить логин и пароль не придется.

Портретный фильтр в Google Фото

Для разогрева начнем с наименее востребованной функции Гугл Фото, которая, впрочем, кому-то обязательно пригодится. Это Portrait Light или «Портретный фильтр», позволяющий изменить освещение на фото:

  1. Открываем снимок в приложении Google Фото.
  2. Жмем «Изменить».
  3. Во вкладке «Инструменты» выбираем «Портретный фильтр».
  4. Используем рекомендуемые настройки освещения или самостоятельно выбираем источник света.
Портретный фильтр в Google Фото. Эта фишка позволяет гибко настраивать освещение на фото. Фото.

Эта фишка позволяет гибко настраивать освещение на фото

Функция должна помочь исправить фотографии с контровым светом, но, откровенно говоря, пользы от нее видится немного. Зато другие фишки ИИ кажутся намного более полезными.

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Нейросеть, улучшающая качество фото

Если на вашем устройстве завалялась фотография со старого смартфона, вы можете отреставрировать ее при помощи функции Photo Unblur. Чтобы воспользоваться ею, необходимо:

  1. Открыть снимок в редакторе Google Фото.
  2. Перейти во вкладку «Инструменты».
  3. Выбрать «Четче».
  4. Настроить четкость изображения.
Нейросеть, улучшающая качество фото. Через приложение можно одним нажатием улучшить качество фото. Фото.

Через приложение можно одним нажатием улучшить качество фото

Результат сопоставим со сторонними приложениями для улучшения фото, о которых мы рассказывали пару лет назад. Но преимуществом Google Photo на их фоне является стабильность, отсутствие рекламы и абсолютно бесплатный доступ без необходимости оформления подписки.

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Как удалить объект на фото

Еще одна полезная функция — волшебный ластик. Она позволяет удалять объекты на фото следующим образом:

  1. Откройте в редакторе снимок, на котором кто-то испортил кадр.
  2. Во вкладке «Инструменты» выберите «Волшебный ластик».
  3. Пальцем обведите или заштрихуйте объект, испортивший кадр.
  4. Сохраните результат.
Как удалить объект на фото. Полезная функция для неудачных снимков. Фото.

Полезная функция для неудачных снимков

К сожалению, волшебный ластик в Google Фото не распознает объекты самостоятельно, а вручную выделять их довольно сложно. Однако этот недостаток исправлен в другой функции приложения.

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Магический редактор Google Фото

Пожалуй, самая крутая фишка Google Фото — магический редактор. При его использовании снимок загружается в облако, а вы получаете возможность не только удалять объекты, но и перемещать их, попутно меняя размер:

  1. Откройте фото в Google Photo.
  2. Нажмите «Изменить», а затем — кнопку магического редактора.
  3. Подтвердите загрузку в облако и измените снимок по своему усмотрению.
Магический редактор Google Фото. В этом редакторе действительно начинается магия. Фото.

В этом редакторе действительно начинается магия

Увы, магический редактор запрещает делать скриншоты, из-за чего мы не можем показать результаты его работы. Но вы можете ознакомиться с ними в промо-ролике.

Магический редактор Google Фото работает на голову лучше ластика и аналогов, представленных в других приложениях. Единственный минус — ограничение, разрешающее сохранить лишь 10 обработанных снимков в месяц. Для всего остального есть подписка Google One.

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