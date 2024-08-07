Лучший редактор фото на Android теперь в Google Photo: можно удалять людей и делать размытые снимки четкими

На каждом Android-смартфоне за исключением HUAWEI по умолчанию есть приложение Google Фото. Оно одновременно выступает в качестве альтернативной галереи, облачного хранилища и продвинутого редактора. Причем в плане последней задачи приложение заметно прокачали после недавнего обновления. Многие функции Google Фото работают на базе искусственного интеллекта и позволяют творить настоящие чудеса.

Кому доступны нейросети в Google Photo

Функции искусственного интеллекта в Google Photo появились еще в прошлом году вместе с анонсом новой на тот момент линейки смартфонов Pixel 8. Долгое время они оставались эксклюзивом, а позже стали распространяться и на устройства других производителей. Правда, при условии оформления платной подписки Google One, что даже при всем желании нельзя сделать держателю российской банковской карты.

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Теперь ИИ в Google Фото стал по-настоящему общедоступным. Но, чтобы воспользоваться его фишками, нужно соблюсти несколько условий:

иметь смартфон с Android 8 и выше на борту;

на телефоне должно быть минимум 3 ГБ оперативной памяти;

установить последнюю версию Google Фото на телефон.

Также для доступа к некоторым фишкам понадобится войти в аккаунт Google. Впрочем, если вы уже были авторизованы в Google Play и других сервисах компании, заново вводить логин и пароль не придется.

Портретный фильтр в Google Фото

Для разогрева начнем с наименее востребованной функции Гугл Фото, которая, впрочем, кому-то обязательно пригодится. Это Portrait Light или «Портретный фильтр», позволяющий изменить освещение на фото:

Открываем снимок в приложении Google Фото. Жмем «Изменить». Во вкладке «Инструменты» выбираем «Портретный фильтр». Используем рекомендуемые настройки освещения или самостоятельно выбираем источник света.

Функция должна помочь исправить фотографии с контровым светом, но, откровенно говоря, пользы от нее видится немного. Зато другие фишки ИИ кажутся намного более полезными.

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Нейросеть, улучшающая качество фото

Если на вашем устройстве завалялась фотография со старого смартфона, вы можете отреставрировать ее при помощи функции Photo Unblur. Чтобы воспользоваться ею, необходимо:

Открыть снимок в редакторе Google Фото. Перейти во вкладку «Инструменты». Выбрать «Четче». Настроить четкость изображения.

Результат сопоставим со сторонними приложениями для улучшения фото, о которых мы рассказывали пару лет назад. Но преимуществом Google Photo на их фоне является стабильность, отсутствие рекламы и абсолютно бесплатный доступ без необходимости оформления подписки.

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Как удалить объект на фото

Еще одна полезная функция — волшебный ластик. Она позволяет удалять объекты на фото следующим образом:

Откройте в редакторе снимок, на котором кто-то испортил кадр. Во вкладке «Инструменты» выберите «Волшебный ластик». Пальцем обведите или заштрихуйте объект, испортивший кадр. Сохраните результат.

К сожалению, волшебный ластик в Google Фото не распознает объекты самостоятельно, а вручную выделять их довольно сложно. Однако этот недостаток исправлен в другой функции приложения.

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Магический редактор Google Фото

Пожалуй, самая крутая фишка Google Фото — магический редактор. При его использовании снимок загружается в облако, а вы получаете возможность не только удалять объекты, но и перемещать их, попутно меняя размер:

Откройте фото в Google Photo. Нажмите «Изменить», а затем — кнопку магического редактора. Подтвердите загрузку в облако и измените снимок по своему усмотрению.

Увы, магический редактор запрещает делать скриншоты, из-за чего мы не можем показать результаты его работы. Но вы можете ознакомиться с ними в промо-ролике.

Магический редактор Google Фото работает на голову лучше ластика и аналогов, представленных в других приложениях. Единственный минус — ограничение, разрешающее сохранить лишь 10 обработанных снимков в месяц. Для всего остального есть подписка Google One.