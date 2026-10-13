За последний год большинство из нас оказалось в MAX не потому, что сами его выбрали, а потому, что других вариантов почти не осталось. И вот в RuStore появился российский мессенджер, который обещает то, чего в государственном мессенджере нет и не предвиделось: сквозное шифрование переписки. Есть одна деталь, из-за которой его уже успели обсудить все техносайты: за него нужно заплатить ещё до установки. Скажу честно сразу: 750 рублей я пока не отдал и приложение не скачивал. Зато разобрался, что это за Molniya, кто за ней стоит, чем она на самом деле отличается от MAX и можно ли с её помощью уйти из национального мессенджера. Рассказываю всё по порядку.

Как нас всех загнали в одно приложение

Напомню, как мы до этого дошли. Летом 2025 года в России начали ограничивать звонки в WhatsApp* и Telegram, а в конце ноября Роскомнадзор запустил блокировку WhatsApp*. Telegram с тех пор тоже толком не работает, лишь изредка присылая уведомления.

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Параллельно с 1 сентября 2025 года MAX стал обязательным приложением на новых смартфонах, а дальше в него переехали школьные и домовые чаты, Госуслуги и Цифровой ID. В итоге получилось, что для обычной переписки с родными у многих остался один рабочий мессенджер, и выбирать его никто не просил.

Альтернативы при этом время от времени появляются. Недавно мы разбирали мессенджер РОСА с шифрованием, а теперь до магазина наконец добрался проект, о котором говорили больше года.

Что за мессенджер и кто его сделал

«Молнию» показали ещё в августе 2025 года, и тогда мы писали о ней как о потенциальном убийце MAX с шифрованием по ГОСТу. Выйти она должна была в сентябре того же года, потом запуск перенесли на начало 2026-го, и в итоге приложение появилось в RuStore только в октябре.

За проектом стоят две компании. Первая — российская «Ред Софт», которая делает отечественную операционную систему. Вторая — китайская Passion Tech, основанная в 2022 году и выпускающая электронику и сетевое оборудование. Само приложение выпускает ООО «Молния», созданное в октябре 2025 года. Его владелец и директор — Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

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Задумка у «Молнии» — суперприложение по образцу китайского WeChat, где переписка, лента, видео и платежи живут в одном месте. Отдельно создатели говорят о связи с Китаем: сейчас россияне общаются с китайскими партнёрами в основном через WhatsApp* и WeChat. Цель на старте амбициозная — 15 миллионов пользователей через полтора года после запуска.

Что дают за 750 рублей

Главное, что отличает «Молнию» от всех остальных мессенджеров, — модель оплаты. Скачать её бесплатно нельзя: 750 рублей списываются один раз при покупке в RuStore. Создатели обещают, что больше платить не придётся: ни подписок, ни платных функций внутри нет. По их словам, платной является сама модель продукта, а не расширенная версия. Взамен все сразу получают увеличенные лимиты:

отправка файлов размером до 4 ГБ;

до 30 папок с чатами;

до 15 закреплённых чатов и каналов;

подписка на 1000 каналов;

группы до 10 000 участников.

Кроме переписки в «Молнии» есть аудио- и видеозвонки, каналы, лента с постами друзей, лайками и комментариями и короткие вертикальные видео. На сайте проекта также обещан перевод денег прямо в чате. Приложение весит 136 МБ, работает на Android 8 и новее, а версии для iPhone пока нет: на сайте написано, что она только будет.

Первые отзывы в RuStore неоднозначные: у приложения оценка 4,2 из 43 оценок, и больше тысячи скачиваний. Жалуются в основном на две вещи: в мессенджере пока мало людей, а часть сообщений не доходит. Многих неприятно удивила сама цена: на сайте её не указывали, и выяснилось всё только в магазине.

Простыми словами о сквозном шифровании

Теперь про главный козырь. В карточке приложения разработчик прямо пишет, что в личных и групповых чатах сообщения защищены сквозным шифрованием E2EE и что приватность включена по умолчанию. Чтобы понять, почему это важно, нужно разобраться, как вообще шифруют переписку.

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Почти все мессенджеры шифруют сообщения в дороге: если кто-то перехватит ваш трафик в кафе по Wi-Fi, он увидит набор символов. Но на сервере сервиса сообщение расшифровывается и хранится в виде, который сервис может прочитать. А значит, при желании или по запросу его могут прочитать и те, кому сервис эти данные передаст.

Сквозное шифрование устроено иначе. Сообщение шифруется прямо на вашем смартфоне, а ключ для расшифровки есть только у собеседников. Сервер передаёт запечатанный конверт и не знает, что внутри. Даже если базу сообщений украдут или потребуют выдать, прочитать переписку без ключей с устройств не получится. У MAX такого шифрования нет, и мы подробно разбирали, почему его там не будет.

Чем Молния принципиально отличается от MAX

Если сложить всё вместе, разница между двумя мессенджерами укладывается в несколько пунктов:

шифрование — в «Молнии» заявлено сквозное, в MAX его нет;

— в «Молнии» заявлено сквозное, в MAX его нет; цена — MAX бесплатный и стоит на новых смартфонах из коробки, «Молния» стоит 750 рублей;

— MAX бесплатный и стоит на новых смартфонах из коробки, «Молния» стоит 750 рублей; государственные сервисы — в MAX есть Госуслуги, Цифровой ID, школьные и домовые чаты, в «Молнии» ничего этого нет;

люди — в MAX уже почти все ваши контакты, в «Молнии» их придётся звать самому;

iPhone — MAX работает на всех платформах, «Молния» пока только на Android.

Но в шифровании есть важное «но». Заявление о сквозном шифровании пока никто независимо не проверял, а описания протокола разработчики не публиковали. Раньше создатели говорили о шифровании по «ГОСТ-2021», а такого российского стандарта, как заметили на Хабре, не существует. Серверы при этом стоят в Москве и Новосибирске, а в списке запрашиваемых данных у приложения — точная геолокация, контакты, идентификаторы устройства и действия в приложении. Так что пока сквозное шифрование «Молнии» — это обещание, а не проверенный факт.

Покупаем и скачиваем новый мессенджер

Официально «Молния» есть только в RuStore. В Google Play её нет, и если вы найдёте там приложение с таким названием, оно не имеет к этому проекту никакого отношения. Если отечественный магазин у вас ещё не стоит, вот как установить RuStore на Android. Дальше всё просто:

Откройте RuStore и введите в поиске «Молния» или Molniya. Откройте карточку приложения и проверьте, что разработчик — Molniya, а цена — 750 рублей. Нажмите кнопку с ценой и оплатите покупку удобным способом. Дождитесь загрузки и установки — приложение весит около 136 МБ. Откройте «Молнию» и пройдите регистрацию.

Перед оплатой обязательно сверьте разработчика и цену в карточке: на волне интереса к новинке легко нарваться на подделку с похожим названием. Скачивайте приложение только по ссылкам из самого RuStore или с официального сайта проекта, а не из чатов и рассылок. Платёж разовый, поэтому, если передумаете, повторно его не спишут, а вот вернуть 750 рублей после установки вряд ли получится.

Можно ли теперь отказаться от MAX

Теперь о том, почему я сам пока не заплатил. Мессенджер ценен не функциями, а людьми, которые в нём сидят. Я могу купить «Молнию» хоть сегодня, но писать мне там будет некому: у большинства из нас родные, школьные и домовые чаты уже живут в MAX, и платить 750 рублей ради переезда готов далеко не каждый. А Госуслуги и Цифровой ID в «Молнию» не переедут вовсе. Плюс я не хочу платить за шифрование, которое пока никто не проверил.

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Поэтому честный ответ на вопрос из заголовка такой: отказаться от MAX полностью «Молния» не поможет, а вот увести из него личную переписку — вполне. Если у вас есть небольшой круг людей, с которыми вы обсуждаете то, что не хотите доверять серверам MAX, и все они на Android, договоритесь и попробуйте. Остальным я бы советовал подождать: посмотреть, появится ли независимая проверка шифрования, версия для iPhone и хоть какая-то аудитория. А если вы уже купили «Молнию», расскажите, как она вам, в чате AndroidInsider.ru в MAX. Ирония в том, что обсуждать альтернативу MAX нам всем пока удобнее всего в самом MAX. Когда в «Молнии» появятся ваши друзья, возможно, я тоже отдам свои 750 рублей.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.