Можно ли звонить через WhatsApp в браузере

В мире больше миллиарда людей пользуются WhatsApp, и как минимум большая часть постоянно его критикует по тому или иному поводу. Это просто объяснить тем, что разработчики сервиса не особо торопятся заниматься его улучшением. Постоянная проблема в том, что из-за этого им сложно пользоваться и очень сильно хочется перейти на другие мессенджеры, вроде Telegram. Но иногда долгожданные обновления все же проскакивают и пользователи получают то, что давно заслуживали. Так получилось и в этот раз, нас ждет пара новых функций для самого популярного мессенджера в мире. Когда пользователи их получат и какую пользу они принесут нам?

WhatsApp для компьютера станет лучше

Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp готовится в ближайшее время добавить поддержку видео и голосовых вызовов в свою веб-версию. Эти относительно новые функции были добавлены на смартфоны несколько лет назад, но так и не добрались до десктопов. Пришло время что-то поменять.

Чем WhatsApp для Android лучше, чем для iOS

Согласно отчету специализированного сайта WABetaInfo, новые функции были обнаружены в коде последнего обновления веб-версии и настольного клиента мессенджера. Специалисты даже смогли активировать эти функции, которые все еще находятся в разработке.

В WhatsApp Web появятся звонки

WaBetaInfo заверяет, что функция голосовых и видеозвонков для WhatsApp Web в настоящее время проходит бета-тестирование. Издание также поделилось несколькими скриншотами долгожданных функций.

При получении голосового вызова пользователи заметят всплывающее окно, которое позволит им принять или отклонить вызов. При совершении звонка появляется другое окно с общими элементами управления, такими как отключение звука и завершение вызова. Кроме того, в отчете говорится, что WhatsApp готовится к тестированию функции групповой голосовой и видеосвязи.

WhatsApp на Android можно убить одним сообщением. Опять.

Учитывая, что сейчас коронавирус снова активно начинает шагать по планете, такое нововведение может быть очень полезным для многих пользователей, а стало быть приятным для самого сервиса, который увеличит свою аудиторию. Хотя, мессенджер по-умолчанию является убыточной историей, если не занимается электронными платежами, как это уже пару лет делает WhatsApp. Ну, старается делать.

Очевидно, что это обновление еще не было официально объявлено компанией. Так что точно неизвестно, когда оно выйдет. Но WABetaInfo считает, что функция уже работает достаточно стабильно. Такой информации уже достаточно чтобы понимать, что ждать придется не очень долго, Ведь разработчикам тоже нет смысла тянуть и они больше всех заинтересованы в том, чтобы быстрее дать пользователям новый интерфейс.

Можно ли установить WhatsApp на два устройства

Еще одной приятно и очень ожидаемой новинкой является возможность использовать мессенджер на нескольких устройствах одновременно. Другие продукты уже несколько лет назад показали, что это возможно, но WhatsApp не спешил давать своим пользователям такие возможности

WhatsApp готовит пару новых функций для Android

Теперь это стало еще ближе и согласно WABetaInfo, функция уже находится на завершающей стадии разработки. Следующим шагом будет запуск открытого бета-тестирования командой WhatsApp. Источник рекомендует всем, кто хочет опробовать эти функции, убедиться, что они используют бета-версии WhatsApp для Android и iOS.

Что мы знаем об этой функции на данный момент, так это то, что одна учетная запись WhatsApp сможет работать на четырех устройствах одновременно. Это не такое большой количество и тот же Telegram позволяет куда большее, но это все равно больше, чем есть сейчас. Можно будет подключить настольный компьютер, планшет, ноутбук и смартфон. Я бы не отказался от такой возможности. Ведь сейчас мне ее очень не хватает.

Два WhatsApp

Пользователи WhatsApp мечтают о реальной поддержке нескольких устройств с момента запуска мессенджера в 2009 году. Синхронизация между устройствами при одновременной работе WhatsApp просто не предусмотрена. В настоящее время WhatsApp позволяет подключать к учетной записи только одно устройство. Даже настольная версия WhatsApp может работать только вместе с запущенным приложением на смартфоне, «зеркалируя» его.

Какой мессенджер выбрать вместо Google Hangouts

Если вам надо войти на другом устройстве, вы можете переподключиться по коду из СМС и пользоваться. 10 лета назад это было круто, но сейчас время прошло и любой уважающий себя мессенджер должен работать так, чтобы можно было зайти в него с любого устройства. В конце концов мессенджеры стали чем-то существенно большим, чем раньше. Скоро они все будут, как WeChat, который заменил китайцам все и вся. Став самым важным спутником их жизни.