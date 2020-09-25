Какой мессенджер выбрать вместо Google Hangouts

Прошло довольно много времени с тех пор, как Google объявил о прекращении работы Google Hangouts. Тем не менее, приложение все еще существует, хотя, вероятно, оно не задержится надолго. Компания уже выпустила ряд обновлений, в которых были удалены некоторые функции приложения. Google имеет тенденцию убивать свои сервисы, которые, по ее мнению, работают недостаточно хорошо. Google Hangouts — одна из таких служб. Если вы из тех, кто до последнего старался держаться за нее, мы подготовили для вас несколько достойных альтернатив, на которые стоит обратить внимание. В конце концов, хватит жить прошлым.

Что выбрать вместо Google Hangouts

Чтобы заменить Hangouts, Google поддерживает (по крайней мере, пока) работу Google Meet. Многие утверждают, что существуют гораздо лучшие альтернативы, поэтому я составил их список. В самом магазине Google Play доступно множество служб обмена мгновенными сообщениями, многие из которых как раз работают лучше, чем Google Hangouts. Поэтому я постарался сделать список более универсальным, и независимо от того, нужна ли вам услуга, более ориентированная на бизнес, или что-то для общения с друзьями, подходящую альтернативу вы точно найдете.

Нет смысла делать полноценный обзор каждого приложения. Достаточно просто привести примеры и рассказать об основных плюсах. Возможно, вы уже пользовались этими приложениями или просто знали о них, но забыли. Отлично! В этом случае вам будет еще проще сделать выбор.

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WhatsApp — самый популярный мессенджер

Начнем с тяжелой артиллерии, ведь, что может быть надежнее старого доброго WhatsApp. Про функциональность я сейчас не говорю. Это одна из самых простых (и поэтому популярных) в мире платформ обмена мгновенными сообщениями. Обратной стороной этого приложения является то, что в данный момент вы можете использовать его только на одном смартфоне, поскольку оно связано с номером вашего мобильного телефона. При этом дизайн приложения очень минималистичный, и приложение работает очень хорошо. Все очень плавно даже на недорогих смартфонах.

Это приложение, как и другие доступные на рынке приложения для обмена мгновенными сообщениями, позволяет отправлять изображения, видео, GIF-файлы и даже документы, но это так себе способ. Приложение также позволяет совершать бесплатные звонки через Интернет. Поддерживаются групповые чаты, а также доступна опция WhatsApp Web. При желании вы можете общаться с людьми через свой компьютер. Конечно, это ”заплатка”, но иногда очень помогает. Здесь есть несколько дополнительных функций, но все же приложение не заходит слишком далеко в этом отношении.

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Telegram — мессенджер для передачи файлов

Telegram — одно из самых быстрых приложений для обмена мгновенными сообщениями на рынке, если не самое быстрое. Это приложение очень хорошо оптимизировано и уделяет большое внимание безопасности. Все, что вы отправляете через это приложение, зашифровывается с использованием комбинации 256-битного симметричного шифрования AES, 2048-битного шифрования RSA и безопасного обмена ключами Диффи-Хеллмана.

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Другими словами, если вы беспокоитесь о безопасности, это одно из лучших приложений, которое вы могли установить. Приложение позволяет отправлять изображения, видео, GIF-файлы и даже документы, если вам это нужно. Дизайн Telegram очень прост и, что немаловажно, он полностью бесплатный. Я выбрал именно его из-за возможности установить на любой смартфон, планшет или компьютер одновременно. А еще для работы мне очень подходят его возможности передачи файлов.

Скачать Telegram

Signal — конфиденциальный мессенджер

Если безопасность и конфиденциальность — это ваша главная забота, когда дело доходит до мессенджеров, то вам сюда. Signal — один из лучших вариантов. Это приложение предлагает сквозное шифрование и является полностью независимым. Это платформа с открытым исходным кодом от некоммерческой организации. Его разработка поддерживается пользователями.

Пользовательский интерфейс приложения чрезвычайно упрощен, и это то, что оценят многие люди. Это приложение не добавляет вам ненужных функций, но все, что вы ожидаете от мессенджера, тут есть. Вы можете без проблем отправлять свои изображения, видео и GIF-файлы. Приложение поддерживает как голосовые, так и видеозвонки, а еще вы найдете в нем несколько дополнительных опций.

Скачать Signal

Платформа Facebook Messenger постепенно набрала популярность и стала одной из самых весомых в мире. Ей пользуются сотни миллионов людей. Все из-за того, что за последние пару лет мессенджер стал намного лучше. В свое время я отказался от него, а теперь близок к тому, чтобы снова начать им пользоваться. В первую очередь из-за того, что были решены многие проблемы с производительностью и требовательностью к ресурсам.

Мессенджер также обладает множеством функций. Отправка фотографий, видео, GIF-ок стикеров и файлов здесь делается легко и непринужденно. Вы также можете совершать голосовые и видеозвонки, приложение также поддерживает групповую связь. Здесь также поддерживается темный режим и функция отправки денег (только в США). Добавлю только возможность поделиться местоположением, а остальное ищите сами, а то уже становится похоже на рекламу.

Скачать Facebook Messenger

Viber — скинуть на ”Вайбер”

Несколько лет назад у Viber были золотые времена. Но он до сих пор чрезвычайно популярен в некоторых регионах, поэтому все зависит от того, где вы живете. В приложении множество функций и одна из них — это групповые звонки до 20 человек. Я не устраивал такие большие конференции, но пользователи говорят, что все работает четко. Это делает его отличной заменой Hangouts.

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Пользовательский интерфейс приложения неплохо продуман. Приложение выглядит довольно плоским, но при этом отличается от конкурентов. Приложение предлагает сквозное шифрование и позволяет отправлять изображения, видео, GIF, стикеры и так далее. В Viber можно использовать различные расширения чата, такие, как Yelp, Booking, Spotify и другие. Предусмотрена возможность покупок в приложении и реклама. Но если вам надо просто чатиться, то ничего покупать не придется.

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Discord — мессенджер для геймеров

Discord — это специальное приложение для геймеров, которое имеет собственный набор функций. Discord — своего рода уникальное приложение, и это определенно не обычный мессенджер. На данный момент у него много пользователей, и если вы геймер, это приложение вам просто необходимо.

Вы можете создать сообщество для своих друзей с помощью Discord или, возможно, даже для своих поклонников. Приложение действительно позволяет вам общаться с людьми, а также отправлять изображения и видео. Если нужны голосовые звонки, то они тут тоже есть. Есть даже специальные инструменты модерации. Включены специальные инструменты модерации. Вплоть до создания модераторов для своего сообщества. В приложении есть встроенные покупки, но заставлять вас что-то покупать никто не будет.

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Kik — общение с незнакомыми людьми

Kik — это приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое многие люди используют его для случайных чатов с незнакомыми людьми. Конечно, это не единственный вариант использования, так как вы можете добавлять знакомых в свой список контактов. Однако, он отлично подходит для случайных чатов с незнакомцами, если вы когда-нибудь почувствуете, что готовы к чему-то подобному.

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Kik имеет действительно простой интерфейс, как и большинство приложений в этом списке. Он позволяет отправлять изображения, видео и стикеры. В целом, все лучшее от обычных мессенджеров тут есть. Из встроенных покупок интересными будут только некоторые наборы стикеров. Но никто не будет вас заставлять покупать их. И да, групповые чаты и видеочаты поддерживаются.

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Slack — стань частью команды

Slack — это, прежде всего, отличный инструмент для повышения производительности. Это скорее не просто мессенджер, а инструмент для работы в команде. Например, мы в редакции пользуемся им наравне с Telegram. Slack действительно больше ориентирован на бизнес или просто группы людей, которые работают вместе. Slack позволяет создавать каналы для общения и помогает работать над различными проектами и задачами. Он также позволяет при необходимости позвонить коллеге.

Вы можете открывать различные документы в Slack, поскольку он предлагает интеграцию с рядом сервисов, включая Dropbox, Twitter, Google Drive и многие другие. Гибкая система уведомлений легко настраивается, а поиск сообщения или файла производится за секунды. Приложение предлагает действительно простой дизайн и в нем нет ненужной рекламы и навязываемых услуг.

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