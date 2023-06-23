Как сделать любой Android-смартфон похожим на iPhone 14 Pro Max и не стать колхозником

Стоимость новых Apple iPhone 14-го поколения существенно выше цены среднестатистических смартфонов на Android. Но порой так и хочется прикоснуться к чему-то «прекрасному» и сделать iPhone 14 Pro на Андроиде. Увы, полностью перевоплотиться, установив iOS на свой девайс, не получится. Но есть много других способов, как превратить Андроид в Айфон, о которых мы сегодня и поговорим, разобрав их плюсы и минусы.

Dynamic Island на Андроид

Отличительной чертой iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max является программная обработка выреза под фронтальную камеру и датчики Face ID, получившая название Dynamic Island. Нечто подобное, пускай и в меньшем масштабе, есть на смартфоне realme C55. Однако каждый из вас может установить динамический остров на Андроид вне зависимости от модели устройства, скачав приложение Dynamic Notch.

Скачать Dynamic Notch

Эта программа добавляет различные анимации Dynamic Island на Андроид, включая сам овал, зарядку, плеер, наушники и многое другое, о чем более подробно я рассказывал в тексте про возможности выреза фронтальной камеры на телефоне. Для превращения нужно сделать следующее:

Запустить Dynamic Notch. Передвинуть вправо ползунок «Активировать выемку» и дать программе все разрешения. При желании настроить дополнительные параметры выреза (размер и анимации).

Теперь наш Андроид как Айфон? Конечно же, нет. Это только начальный этап преобразований, а все самое интересное остается впереди. Так что двигаемся дальше.

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Шторка уведомлений Айфон на Андроид

Далее нам стоит разобраться, как сделать шторку уведомлений в стиле Айфона. Несложно догадаться, что для этого потребуется специальное приложение. Я рекомендую установить iOS Style Control Center. Эта программа заменит стандартный Центр управления на вашем Андроиде.

Скачать iOS Style Control Center

В отдельном материале мы рассказывали про другие способы изменения шторки уведомлений на Андроид. Но сейчас сосредоточимся на том, как сделать из смартфона Айфон:

Запускаем программу. Выдаем все разрешения. При желании допиливаем внешний вид.

Откровенно говоря, схожесть с Центром управления iOS здесь относительная. Однако это единственный нормальный способ сделать шторку уведомлений как на Айфоне. Да, есть еще приложение Control Center iOS 16. Но оно делает Центр дополнением для стандартной шторки, а не становится ее заменой.

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Экран блокировки Айфон на Андроид

Следующий этап нашего превращения — скачать экран блокировки Айфон на Андроид. С этой целью вам нужно установить приложение Lock Screen iOS 16. Оно доступно в Google Play. Там же при необходимости вы найдете его аналоги.

Скачать Lock Screen iOS 16

План дальнейших действий такой же, как и в случае с другими компонентами iOS на Андроид:

Запускаем приложение. Даем все разрешения. Активируем переключатель «On/Off».

Минус этой и других подобных ей программ заключается в том, что экран блокировки Айфона будет существовать параллельно со стандартным интерфейсом Андроид. То есть вам придется дважды снимать блокировку, если на смартфоне стоит защита по отпечатку пальца.

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Лаунчер Айфона на Андроид

Все остальное поможет изменить лаунчер iOS на Android. Подобных приложений в Google Play тоже предостаточно, но лучше всего со своей задачей справляется прога от команды разработчиков Launcher Studio.

Скачать Launcher iOS 16

Программа полностью меняет внешний вид рабочего стола, добавляя новые обои, иконки и виджеты. А настраивается она следующим образом:

Запускаем Launcher iOS 16. Предоставляем все разрешения. Жмем кнопку «Set as default». Выбираем Launcher iOS 16 в качестве рабочего стола по умолчанию.

Увы, при использовании стороннего лончера на Андроид отключается жестовое управление, из-за чего приходится возвращаться на сенсорные кнопки. Но вы можете поменять только иконки и обои, скачав приложение iOS 16 Icon pack & Wallpapers.

Читайте также: как изменить иконки приложений на Андроиде

Телефон, похожий на Айфон

Все, о чем мы говорили ранее — визуальное изменение оболочки. Если вы хотите сделать аппарат и внешне напоминающим iPhone 14 Pro Max, нужно купить смартфон, похожий на Айфон. На эту роль прекрасно подойдет TECNO Spark 10 Pro, который стоит менее 11 000 ₽.

Купить TECNO Spark 10 Pro

Разумеется, с точки зрения характеристик он не имеет ничего общего с iPhone 14 Pro Max. Но вы только взгляните на блок основной камеры! Если добавить сюда Dynamic Island, экран блокировки, шторку уведомлений и рабочий стол через специальные приложения, получится настоящий Айфон на Андроид. Точнее — пародия на него. Но вы ведь этого и хотели, правда?