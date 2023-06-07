Какую приставку на Андроид купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

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Иван Герасимов

Один из лучших способов прокачать свой телевизор является Смарт-приставка. Так уж вышло, что наиболее популярный вариант на сегодняшний день — Xiaomi Mi TV Stick, который продается практически в любом магазине электроники. Хоть этот ТВ-стик и пользуется спросом у покупателей, назвать его идеальным никак нельзя: он имеет всего 2 Гб оперативки и 8 Гб хранилища, так что, запуск тяжелых приложений и просмотр видео в высоком качестве «свисток» вывозит далеко не всегда. При этом за те же 3-3,5 тысячи рублей можно купить мощную приставку на Андроид в таком же форм-факторе и с хорошими отзывами. Смотрите, что мы нашли.

Какую приставку на Андроид купить вместо Xiaomi Mi TV Stick. Рассказываем, чем заменить Xiaomi Mi TV Stick. Фото.

Рассказываем, чем заменить Xiaomi Mi TV Stick

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Приставка для телевизора с AirPlay

Как уже говорилось выше, Mi TV Stick стоит не так уж дешево — в районе 4000 рублей. Достаточно накладно для устройства, особенно, если не планируешь им пользоваться часто. Одна из возможностей приставки — трансляция экрана смартфона на телевизор, и если для вас она важнее всего, то купите стик Mirascreen. Он не имеет традиционных функций Смарт ТВ, зато поддерживает Chromecast и AirPlay (последнего у Mi TV Stick по умолчанию нет).

Приставка для телевизора с AirPlay. Mirascreen лишь отчасти можно назвать умной приставкой, но в ней действительно есть смысл. Фото.

Mirascreen лишь отчасти можно назвать умной приставкой, но в ней действительно есть смысл

Подключаете и воспроизводите фильмы, IPTV или YouTube беспроводным путем. Он хорошо ловит сигнал Wi-Fi благодаря тому, что кабель питания одновременно является и антенной. Сам стик для телевизора нереально компактный и имеет простой интерфейс с настройками. Подключать его можно не только к телеку, но и к другим экранам с HDMI. В общем, если для вас важна поддержка беспроводного монитора, то Mirascreen — топ за свои деньги.

Купить стик с AirPlay

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Недорогая Андроид-приставка для телевизора

А теперь вернемся к приставкам со Смарт ТВ. Если вам все же нужны все умные функции разом, то рекомендую присмотреться к Black TV Stick, который внешне напоминает гаджет от Xiaomi, но стоит заметно дешевле. Вот его характеристики.

Недорогая Андроид-приставка для телевизора. Эта ТВ-приставка стоит очень дешево, но явно оправдывает свою стоимость. Фото.

Эта ТВ-приставка стоит очень дешево, но явно оправдывает свою стоимость

  • 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища.
  • Четырехъядерный процессор Allwinner, основанный на Cortex-A53 и графике Mali G31.
  • Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.
  • Чистый Android TV 10 по умолчанию без надстроек.
  • Поддержка Google Assistant.

В общем, дешевая альтернатива Mi TV Stick, которая будет работать явно не хуже оригинала. Если выбрать комплект подороже, то в нем будет удобный пульт с гироскопом. Можно смело покупать и наслаждаться фильмами.

Недорогая приставка на Андроид

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Мощный ТВ-бокс на Андроиде

В своих статьях мы часто говорим о том, что при покупке телевизора или приставки нужно ориентироваться и на количество оперативной памяти. Стик для телевизора X96S — яркий пример того, какой стик со Смарт ТВ купить: в него установлено сразу 4 Гб RAM и 32 Гб жесткого диска — хватит и для игр, и для обычных приложений. В ней даже есть слот для карт памяти и инфракрасный порт! Вот это я понимаю — народная приставка на Андроид.

Мощный ТВ-бокс на Андроиде. Бренд X96 выпускает хорошие ТВ-приставки по невысокой цене, за что его и любят. Фото.

Бренд X96 выпускает хорошие ТВ-приставки по невысокой цене, за что его и любят

Но есть нюанс: устройство работает на Андроид 9 и вряд ли получит обновление в будущем, но пугать вас это не должно. Большинство телевизоров и приставок поддерживают лишь старые версии ОС, функциональности которых хватает для всех задач. У продавца есть как дешевая комплектация с 2 Гб оперативки, так и более продвинутая — с клавиатурой.

Купить X96S

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Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

Если приставка Xiaomi не выходит у вас из головы и вы хотите купить именно ее, то присмотритесь ТВ-стику от Realme. Внешне он почти неотличим от «оригинала», но это не так: у него другое покрытие и меньшие габариты. Внутри более производительное железо и 2 Гб оперативки вместо 1 Гб. Будьте внимательны, так как у продавца на странице есть и старая версия с 1 Гб и поддержкой разрешения 1080.

Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick. Приставка Realme — более продвинутый аналог Mi TV Stick. Фото.

Приставка Realme — более продвинутый аналог Mi TV Stick

В остальном, это хорошая покупка по адекватной цене: процессор имеет повышенную тактовую частоту, что избавит вас от глюков, а устройство помимо 4К поддерживает HDR10. В отзывах отмечают, что приставка отлично справляется с IPTV в 4К без тормозов, а в комплекте есть удобный пульт для управления Smart TV. По умолчанию здесь установлен Android TV, но иногда попадаются с Google TV, что по сути — то же самое.

Купить приставку Realme

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Важно помнить, что любой телевизор или приставка на Андроиде со временем начинают глючить. Если вас уже затронула эта проблема, то прочтите нашу статью о том, как от нее избавиться.

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