Какую приставку на Андроид купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

Один из лучших способов прокачать свой телевизор является Смарт-приставка. Так уж вышло, что наиболее популярный вариант на сегодняшний день — Xiaomi Mi TV Stick, который продается практически в любом магазине электроники. Хоть этот ТВ-стик и пользуется спросом у покупателей, назвать его идеальным никак нельзя: он имеет всего 2 Гб оперативки и 8 Гб хранилища, так что, запуск тяжелых приложений и просмотр видео в высоком качестве «свисток» вывозит далеко не всегда. При этом за те же 3-3,5 тысячи рублей можно купить мощную приставку на Андроид в таком же форм-факторе и с хорошими отзывами. Смотрите, что мы нашли.

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Приставка для телевизора с AirPlay

Как уже говорилось выше, Mi TV Stick стоит не так уж дешево — в районе 4000 рублей. Достаточно накладно для устройства, особенно, если не планируешь им пользоваться часто. Одна из возможностей приставки — трансляция экрана смартфона на телевизор, и если для вас она важнее всего, то купите стик Mirascreen. Он не имеет традиционных функций Смарт ТВ, зато поддерживает Chromecast и AirPlay (последнего у Mi TV Stick по умолчанию нет).

Подключаете и воспроизводите фильмы, IPTV или YouTube беспроводным путем. Он хорошо ловит сигнал Wi-Fi благодаря тому, что кабель питания одновременно является и антенной. Сам стик для телевизора нереально компактный и имеет простой интерфейс с настройками. Подключать его можно не только к телеку, но и к другим экранам с HDMI. В общем, если для вас важна поддержка беспроводного монитора, то Mirascreen — топ за свои деньги.

Купить стик с AirPlay

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Недорогая Андроид-приставка для телевизора

А теперь вернемся к приставкам со Смарт ТВ. Если вам все же нужны все умные функции разом, то рекомендую присмотреться к Black TV Stick, который внешне напоминает гаджет от Xiaomi, но стоит заметно дешевле. Вот его характеристики.

2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища.

Четырехъядерный процессор Allwinner , основанный на Cortex-A53 и графике Mali G31.

, основанный на Cortex-A53 и графике Mali G31. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Чистый Android TV 10 по умолчанию без надстроек.

по умолчанию без надстроек. Поддержка Google Assistant.

В общем, дешевая альтернатива Mi TV Stick, которая будет работать явно не хуже оригинала. Если выбрать комплект подороже, то в нем будет удобный пульт с гироскопом. Можно смело покупать и наслаждаться фильмами.

Недорогая приставка на Андроид

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Мощный ТВ-бокс на Андроиде

В своих статьях мы часто говорим о том, что при покупке телевизора или приставки нужно ориентироваться и на количество оперативной памяти. Стик для телевизора X96S — яркий пример того, какой стик со Смарт ТВ купить: в него установлено сразу 4 Гб RAM и 32 Гб жесткого диска — хватит и для игр, и для обычных приложений. В ней даже есть слот для карт памяти и инфракрасный порт! Вот это я понимаю — народная приставка на Андроид.

Но есть нюанс: устройство работает на Андроид 9 и вряд ли получит обновление в будущем, но пугать вас это не должно. Большинство телевизоров и приставок поддерживают лишь старые версии ОС, функциональности которых хватает для всех задач. У продавца есть как дешевая комплектация с 2 Гб оперативки, так и более продвинутая — с клавиатурой.

Купить X96S

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Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

Если приставка Xiaomi не выходит у вас из головы и вы хотите купить именно ее, то присмотритесь ТВ-стику от Realme. Внешне он почти неотличим от «оригинала», но это не так: у него другое покрытие и меньшие габариты. Внутри более производительное железо и 2 Гб оперативки вместо 1 Гб. Будьте внимательны, так как у продавца на странице есть и старая версия с 1 Гб и поддержкой разрешения 1080.

В остальном, это хорошая покупка по адекватной цене: процессор имеет повышенную тактовую частоту, что избавит вас от глюков, а устройство помимо 4К поддерживает HDR10. В отзывах отмечают, что приставка отлично справляется с IPTV в 4К без тормозов, а в комплекте есть удобный пульт для управления Smart TV. По умолчанию здесь установлен Android TV, но иногда попадаются с Google TV, что по сути — то же самое.

Купить приставку Realme

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Важно помнить, что любой телевизор или приставка на Андроиде со временем начинают глючить. Если вас уже затронула эта проблема, то прочтите нашу статью о том, как от нее избавиться.