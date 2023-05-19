Урвал закрытый доступ к нейросети GigaChat от Сбера на Android и пожалел

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Герман Вологжанин

В этом году российские компании взяли курс на реализацию новых проектов в области искусственного интеллекта, опираясь на зарубежные образцы. Пока весь мир исследует возможности ChatGPT, похожую нейросеть выпустил Сбер и назвал ее GigaChat. Мне довелось познакомиться с ИИ, который находится на стадии тестирования, и теперь я готов поделиться своими мыслями о российской разработке. Рассказываю, где скачать GigaChat, как пользоваться чат-ботом и на что он способен.

Урвал закрытый доступ к нейросети GigaChat от Сбера на Android и пожалел. Проверим, на что способен искусственный интеллект Сбера. Фото.

Проверим, на что способен искусственный интеллект Сбера

Для чего нужна нейросеть от Сбера

ГигаЧат от Сбербанка объединяет сразу несколько нейросетей. Как заявляет сам чат-бот, который почему-то называет себя NeONKA, GigaChat использует следующие модели ИИ:

  • ruGPT-3.5;
  • Kandinsky 2.1;
  • FRED-T5.

Говоря простым языком, нейросеть GigaChat способна как генерировать текст, придумывая для вас идеи или печатая целые статьи, так и рисовать картинки по запросу, благо чат-бот включает в себя искусственный интеллект Kandinsky, о котором мы уже рассказывали.

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Как открыть доступ к GigaChat

Скачать ГигаЧат у вас не получится, так как российская нейросеть все еще находится на стадии бета-тестирования. Если вы хотите принять в нем участие, необходимо:

  1. Подписаться на GigaChat в Телеграм.
  2. Дождаться, когда бот отправит приглашение.
  3. Перейти по пригласительной ссылке.
  4. Зарегистрироваться на платформе Сбера для разработчиков через Сбер ID или аккаунт Google.
Как открыть доступ к GigaChat. Авторизоваться можно через Сбер ID или аккаунт Google. Фото.

Авторизоваться можно через Сбер ID или аккаунт Google

Не знаю, как будет выглядеть GigaChat от СберБанка в момент своего официального релиза, но рискну предположить, что на Андроид нейросеть интегрируют в приложение Салют, где уже сейчас можно воспользоваться ИИ Kandinsky, который рисует картинки. Ну а пока ГигаЧат доступен только на сайте developers.sber.ru.

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Как пользоваться GigaChat

В том виде, в котором нейросеть Сбера GigaChat реализована сейчас, нам предлагается главный экран с историей чатов. Синяя кнопка, расположенная в правом верхнем углу, позволяет обратиться в поддержку. Ну а если вы хотите сразу запустить тот самый Сбер GPT, нажмите кнопку «Новый чат».

Как пользоваться GigaChat. Интерфейс тестовой версии GigaChat. Фото.

Интерфейс тестовой версии GigaChat

GigaChat работает так же, как ChatGPT и YaGPT от Яндекса — еще один российский аналог проекта OpenAI. От вас требуется:

  1. Ввести запрос (например, «Придумай текст сообщение для начальника, чтобы отпроситься с работы» или «Нарисуй дождливый город»).
  2. При возникновении проблем с фантазией посетить страницу, на которой представлены промты для нейросети (примеры запросов).
  3. Нажать кнопку отправки сообщения и дождаться ответа, на который уйдет несколько секунд.
Как пользоваться GigaChat. Качество выполнения запроса можно оценить, чтобы внести лепту в развитие проекта. Фото.

Качество выполнения запроса можно оценить, чтобы внести лепту в развитие проекта

Итак, вы вводите запрос и получаете результат. Поскольку GigaChat понимает контекст, можно попросить нейросеть СберБанка дополнить ответ или вовсе переделать его, нажав кнопку с круговой стрелкой. Кроме того, присутствуют кнопки, позволяющие оценить качество выполнения запроса, что должно помочь разработчикам улучшить свой ИИ.

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Что умеет ГигаЧат от Сбербанка

Имея небольшой опыт общения с ChatGPT на Android, я решил познакомиться с GigaChat самым банальным образом, предложив просто рассказать, как обычному человеку пользоваться искусственным интеллектом. Вместо инструкции, которой я планировал поделиться с вами, нейросеть Сбера смешала все в кучу, охарактеризовав себя не как чат-бот с ИИ, а как некую платформу наподобие мессенджера, предложив попутно зарегистрироваться на каком-то случайном сайте.

Что умеет ГигаЧат от Сбербанка. Нормальную инструкцию от GigaChat получить не удалось. Фото.

Нормальную инструкцию от GigaChat получить не удалось

«Ладно», — подумал я. Раз в чат GPT от Сбера внедрили уже проверенную модель Kandinsky 2.1, рисующую картинки по словам, так может хотя бы иллюстрации нейросеть сможет сделать? Ага, конечно: вместо изображений, хоть как-то соответствующих запросу, я получил картинку с пейзажем, содержающую надпись «4 GRAMAA», что бы это ни значило.

Что умеет ГигаЧат от Сбербанка. Рисует GigaChat тоже так себе. Фото.

Рисует GigaChat тоже так себе

Бросив надежды на применение нейросети ГигаЧат в качестве своего помощника для подготовки этого материала, я попросил чат-бот придумать несколько идей для текстов, которые можно было бы опубликовать на нашем сайте. Откровенно говоря, варианты получились очень банальными, но с какой-никакой аргументацией.

Что умеет ГигаЧат от Сбербанка. Как оказалось, смартфона Lenovo A52 даже не существует. Фото.

Как оказалось, смартфона Lenovo A52 даже не существует

Берем в работу первую предложенную тему «10 лучших смартфонов на Android: обзор самых популярных моделей», и просим ИИ подобрать устройства, которые бы вошли в рейтинг. На выходе получаем модели 2020-21 годов, большинства из которых нет в продаже, и — внезапно — iPhone 12, хотя и в запросе упоминалась ОС Android, и в заголовок сама нейросеть добавила название этой операционной системы.

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Итак, для моего рода деятельности ГигаЧат от Сбербанка оказался совершенно бесполезным. Может, какие-то бытовые вопросы владельца смартфона искусственный интеллект все-таки решит? Увы, и с этим GigaChat не справляется. Если ваш смартфон быстро разряжается, нейросеть Сбера предлагает воспользоваться быстрой зарядкой. Если не приходит код подтверждения WhatsApp, ИИ советует дождаться начала рабочего дня, а eSIM чат-бот вообще называет временной SIM-картой. И так с каждым запросом.

Что умеет ГигаЧат от Сбербанка. Хотите получить помощь от GigaChat? Бросьте эту затею! Фото.

Хотите получить помощь от GigaChat? Бросьте эту затею!

Складывается ощущение, что GigaChat не в состоянии анализировать информацию, в отличие от нейросети ChatGPT, которая худо-бедно, но все-таки текст для нашего сайта написала. А искусственный интеллект Сбера просто сваливает все в кучу, не оправдывая надежд пользователя.

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Сейчас нейросеть Сбера — это больше игрушка, нежели инструмент, способный прийти на помощь человеку. Возможно, ситуация изменится, когда выйдет GigaChat официально. Но сейчас он не идет ни в какое сравнение с ChatGPT, к которому тоже есть много вопросов, и в лучшем случае чат-бот Сбера составить конкуренцию только YandexGPT.

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