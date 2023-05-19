Урвал закрытый доступ к нейросети GigaChat от Сбера на Android и пожалел

В этом году российские компании взяли курс на реализацию новых проектов в области искусственного интеллекта, опираясь на зарубежные образцы. Пока весь мир исследует возможности ChatGPT, похожую нейросеть выпустил Сбер и назвал ее GigaChat. Мне довелось познакомиться с ИИ, который находится на стадии тестирования, и теперь я готов поделиться своими мыслями о российской разработке. Рассказываю, где скачать GigaChat, как пользоваться чат-ботом и на что он способен.

Для чего нужна нейросеть от Сбера

ГигаЧат от Сбербанка объединяет сразу несколько нейросетей. Как заявляет сам чат-бот, который почему-то называет себя NeONKA, GigaChat использует следующие модели ИИ:

ruGPT-3.5;

Kandinsky 2.1;

FRED-T5.

Говоря простым языком, нейросеть GigaChat способна как генерировать текст, придумывая для вас идеи или печатая целые статьи, так и рисовать картинки по запросу, благо чат-бот включает в себя искусственный интеллект Kandinsky, о котором мы уже рассказывали.

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Как открыть доступ к GigaChat

Скачать ГигаЧат у вас не получится, так как российская нейросеть все еще находится на стадии бета-тестирования. Если вы хотите принять в нем участие, необходимо:

Подписаться на GigaChat в Телеграм. Дождаться, когда бот отправит приглашение. Перейти по пригласительной ссылке. Зарегистрироваться на платформе Сбера для разработчиков через Сбер ID или аккаунт Google.

Не знаю, как будет выглядеть GigaChat от СберБанка в момент своего официального релиза, но рискну предположить, что на Андроид нейросеть интегрируют в приложение Салют, где уже сейчас можно воспользоваться ИИ Kandinsky, который рисует картинки. Ну а пока ГигаЧат доступен только на сайте developers.sber.ru.

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Как пользоваться GigaChat

В том виде, в котором нейросеть Сбера GigaChat реализована сейчас, нам предлагается главный экран с историей чатов. Синяя кнопка, расположенная в правом верхнем углу, позволяет обратиться в поддержку. Ну а если вы хотите сразу запустить тот самый Сбер GPT, нажмите кнопку «Новый чат».

GigaChat работает так же, как ChatGPT и YaGPT от Яндекса — еще один российский аналог проекта OpenAI. От вас требуется:

Ввести запрос (например, «Придумай текст сообщение для начальника, чтобы отпроситься с работы» или «Нарисуй дождливый город»). При возникновении проблем с фантазией посетить страницу, на которой представлены промты для нейросети (примеры запросов). Нажать кнопку отправки сообщения и дождаться ответа, на который уйдет несколько секунд.

Итак, вы вводите запрос и получаете результат. Поскольку GigaChat понимает контекст, можно попросить нейросеть СберБанка дополнить ответ или вовсе переделать его, нажав кнопку с круговой стрелкой. Кроме того, присутствуют кнопки, позволяющие оценить качество выполнения запроса, что должно помочь разработчикам улучшить свой ИИ.

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Что умеет ГигаЧат от Сбербанка

Имея небольшой опыт общения с ChatGPT на Android, я решил познакомиться с GigaChat самым банальным образом, предложив просто рассказать, как обычному человеку пользоваться искусственным интеллектом. Вместо инструкции, которой я планировал поделиться с вами, нейросеть Сбера смешала все в кучу, охарактеризовав себя не как чат-бот с ИИ, а как некую платформу наподобие мессенджера, предложив попутно зарегистрироваться на каком-то случайном сайте.

«Ладно», — подумал я. Раз в чат GPT от Сбера внедрили уже проверенную модель Kandinsky 2.1, рисующую картинки по словам, так может хотя бы иллюстрации нейросеть сможет сделать? Ага, конечно: вместо изображений, хоть как-то соответствующих запросу, я получил картинку с пейзажем, содержающую надпись «4 GRAMAA», что бы это ни значило.

Бросив надежды на применение нейросети ГигаЧат в качестве своего помощника для подготовки этого материала, я попросил чат-бот придумать несколько идей для текстов, которые можно было бы опубликовать на нашем сайте. Откровенно говоря, варианты получились очень банальными, но с какой-никакой аргументацией.

Берем в работу первую предложенную тему «10 лучших смартфонов на Android: обзор самых популярных моделей», и просим ИИ подобрать устройства, которые бы вошли в рейтинг. На выходе получаем модели 2020-21 годов, большинства из которых нет в продаже, и — внезапно — iPhone 12, хотя и в запросе упоминалась ОС Android, и в заголовок сама нейросеть добавила название этой операционной системы.

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Итак, для моего рода деятельности ГигаЧат от Сбербанка оказался совершенно бесполезным. Может, какие-то бытовые вопросы владельца смартфона искусственный интеллект все-таки решит? Увы, и с этим GigaChat не справляется. Если ваш смартфон быстро разряжается, нейросеть Сбера предлагает воспользоваться быстрой зарядкой. Если не приходит код подтверждения WhatsApp, ИИ советует дождаться начала рабочего дня, а eSIM чат-бот вообще называет временной SIM-картой. И так с каждым запросом.

Складывается ощущение, что GigaChat не в состоянии анализировать информацию, в отличие от нейросети ChatGPT, которая худо-бедно, но все-таки текст для нашего сайта написала. А искусственный интеллект Сбера просто сваливает все в кучу, не оправдывая надежд пользователя.

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Сейчас нейросеть Сбера — это больше игрушка, нежели инструмент, способный прийти на помощь человеку. Возможно, ситуация изменится, когда выйдет GigaChat официально. Но сейчас он не идет ни в какое сравнение с ChatGPT, к которому тоже есть много вопросов, и в лучшем случае чат-бот Сбера составить конкуренцию только YandexGPT.