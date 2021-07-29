Самый безопасный и непопулярный мессенджер Signal. Какой он

В последние годы в мобильной индустрии остро встал вопрос конфеденциальности информации. Общение в сети с каждым годом все сложнее скрыть от посторонних глаз. Каждый раз сталкиваясь с рекламой в социальных сетях понимаешь, что телефон тебя слушает 24/7. Вчера мы с другом разговаривали на тему немецкого языка, а завтра в рекламе мне предлагают языковые курсы. Да, это крайне удобно и иногда даже мотивирует взяться за новый проект, однако даже у самого добропорядочного гражданина часто возникает потребность в абсолютно приватном разговоре. Представляем вам самый безопасный мессенджер — Signal.

Как-то раз, мне позвонили по работе с целью обсуждения деталей проекта. Возникла необходимость приватности и мой ментор предложил мне перейти в закрытый Bелеграм чат. С тех пор я и стал активно пользоваться мессенджером от Павла Дурова. Сообщения в этом чате нельзя переслать, есть контроль самоуничтожения переписки (что в первый раз меня очень удивило). Я подумал, а что если сделать скриншот и это тоже не вышло. И все бы хорошо, но только огромное количество каналов и сообщений в Телеграм часто мешают найти нужный диалог. В силу своей архитектуры, все сообщения выстраиваются в ленту и потерять собеседника в огромном количестве информации очень легко. Можно, конечно, закрепить чат и тогда он будет высвечиваться в верху ленты, но у меня закрепленных диалогов уже больше четырех и возникают трудности.

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Signal не отличается той широтой функциональности, что есть у «телеги». Это обычный мессенджер с минимальным набором базовых задач. Существует Signal уже давно, с 2013 года. Однако, в последнее время все больше и больше набирает популярность, во многом из-за скандалов, связанных с Whatsapp, о котором часто пишут мои коллеги. Я их любви не разделяю и использую Whatsapp только для семейного чата. Это еще одна причина, для того чтобы скачать Signal. Немного пожертвовав свободным пространством на телефоне, вы сможете полностью разделить потоки сообщений, как это сделал я. Whatsapp — семья, Telegram — работа и контент, Signal — приватные сообщения. С радостью бы оставил все, что касается развлекательного контента ВКонтакте, но в последнее время из социальной сети многие уходят.

Интересным моментом в использовании приложения я обнаружил, что при запуске программы с нового устройства все данные остаются на старом. Можно смело открывать приложение на компьютере и тогда вы увидете только лишь белый экран. Совсем недавно прогремел скандал по поводу Clubhouse — полная база данных телефонных номеров обнаружена выставленной на продажу в даркнете — более 3,8 млрд номеров. Signal не хранит список ваших контактов в открытом виде. Все зашифровано даже для сотрудников. Интерфейс приложения не нагружает пользователя огромным количеством функций и интуитивно понятен. Вы и конфиденциальность — ничего лишнего.

Почему Signal самый безопасный мессенджер?

Первое, на что я обратил внимание — Signal не принадлежит коммерческим корпорациям. Его разработку и поддержку взял на себя одноимённый некоммерческий фонд только за счёт пожертвований. Вторая причина — отсутствие вев-версии приложения. Объясняется это очень просто: создать абсолютно безопасную версию для браузера практически невозможно и разработчики это понимают. Когда мы говорим о шифровании сообщений — нельзя не сказать про протоколы. Здесь используется E2E-шифрование. Эта технология также работает в приватном телеграм чате. Только здесь она включена по умолчанию.

В целом, Signal обладает все тем же набором функций, которые доступны для любого другого мессенджера вроде отправки сообщений, коллективных чатов, возможности прикрепить файлы до 100 Мб. Доступны также аудио и видеовызовы (до 8 собеседников), голосовые сообщения, эмодзи и стикеры. Порадовало, что приложение доступно и на устройствах с iOS, Windows или Mac OS.

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Но были и неприятные нюансы. Самый главный из них это необходимость привязки аккаунта к номеру телефона. Вот так просто разбиваются все преимущества. Если вам необходимо скрыть свой личный телефонный номер, предлагаю обзавестись второй сим-картой. Даже если ее украдут, все ваши данные не будут доступны при запуске приложения с других устройств. Также в приложении на Android доступна функция добавления SMS сообщений прямо в чаты. Делать я этого категорически не рекомендую. Все смешается и можно будет случайно отправить закрытую информацию. А вы еще пользуетесь SMS сообщениями? Напишите об этом в наш чат, посмотрим сколько нас осталось.

В итоге хочу сказать, что отличный инструмент для деловой переписки, которую необходимо хранить в строжайшем секрете. Он во многом напоминает Телеграм и если вы уже пользуетесь этим мессенджером, Signal будет отличным способом разделить огромные потоки сообщений.