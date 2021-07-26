Мнение: Почему VK больше никому не нужен

В разгар рабочего вторника я зашел VK, чтобы проверить входящие. Каким-то образом оказался на главной странице и удивился: в онлайне всего 1 человек из 150! Не помню, было ли такое хоть раз. Наверное, разве что в темное время суток. Но это не точно. Может, не обращал внимания или в памяти зафиксировалось то, что VK не когда не спит — прямо как ICQ в лучшие времена. Ежегодно руководство отчитывается, что аудитория соцсети растет, новые сервисы пользуются спросом. Но есть стойкое ощущение, что это не совсем так.

Мода на мессенджеры

Не так давно VK переименовал вкладку «Сообщения» в «Мессенджер». Что изменилось? Ничего, разве что по привычке ищешь «Сообщения». А если серьезно, то соцсеть теряет популярность на фоне Telegram и WhatsApp. Теперь мы чаще спрашиваем человека, есть ли он в одном из этих мессенджеров, ведь написать там гораздо проще и удобнее, чем искать VK и добавлять в друзья. к этому стоит добавить и то, что мода циклична: если раньше все стремились показать себя, то сейчас придерживаются правила «смотреть, но не показывать».

VK стал очень тяжелым

В один момент разработчики настолько увлеклись внедрением новых сервисов, что до сих пор не смогли остановиться. Туда добавили абсолютно всё: новости, спорт, такси, еду, покупки… даже аналог TikTok. Я не пользуюсь TikTok, но «Клипы» — это полнейший мрак, в который никто из моих знакомых не заходит. Разработчики настолько перегрузили приложение в надежде на то, что смогут дать пользователям всё, что нужно, не отходя от кассы, что вызвали у них отвращение и банальное раздражение огромным количеством сервисов.

Кризис идей разработчиков VK

В соцсети не появляется практически никаких собственных нововведений, кроме, наверное, расшифровки голосовых сообщений — иногда слушать их действительно не очень удобно и проще прочитать. Если во времена Павла Дурова VK постоянно менялся, то сейчас всё делается под копирку: внедрили всё «лучшее» из других приложений, например, сториз. Правда, не учли то, что они никому не нужны, а смотреть их считается моветоном. Пользуетесь VK? Поделитесь с нами, почему соцсеть уже не та в нашем чате в Telegram.

Поколение VK выросло

Расцвет VK пришелся на конец нулевых — начало десятых. Смартфонов практически не было, а пользоваться через мобильную версию даже по меркам 2010 года было абсолютно неудобно. Но это не мешало молодым людям пользоваться соцсетью с компьютера — заводили новых друзей, общались, пропадали, удалялись. Сейчас первопроходцам около 30 и им не до общения — они выбирают привычные мессенджеры для того, чтобы оставаться на связи.

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Как VK превращается в Одноклассники

Раньше все шутили про Одноклассники: что там сидят только люди старшего возраста, выкладывают непонятные фотографии и ведут странные разговоры. В общем, социальная сеть явно для людей среднего возраста и выше. Кажется, дошутились.

Чуть выше я написал о том, что аудитория VK повзрослела и ушла, но часть все равно осталась. И те, кто остался, активно ею пользуются: выкладывают фотографии с детьми, с семьей, пишут странные мотивационные посты о себе и о жизни, пытаясь общаться с подписчиками. При всем моем уважении к этим незнакомцам, но выглядит это, будто листаешь ленту в Одноклассниках. Не верите? Зайдите во вкладку «Рекомендации» — там очень много странных незнакомых людей, с которыми вы, якобы, через кого-то должны быть знакомы.

Почему у VK много рекламы

Понятно, что сервис должен зарабатывать, но осадочек всё равно есть — в социальной сети стало очень много рекламы. Она буквально везде: в ленте, в видео, даже в музыке. Из дружелюбного товарища VK превратился в очень токсичного алчного знакомого, желающего тебе что-нибудь продать или прорекламировать, которого ты стараешься избегать. Хуже этой назойливой рекламы только орущая реклама букмекерских контор на YouTube. Или, например, Instagram, с рекламой всего. К сожалению, участь не обошла и VK.

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VK просто нечего делать

Зачем мы заходим в Instagram? Чтобы посмотреть фото друзей и сториз. Зачем заходим в WhatsApp? Чтобы написать кому-то. Зачем заходим VK? Сложно сказать. Наверное, по привычке. Заходим, проверяем, кто в сети, листаем список диалогов вверх-вниз. К слову, в нашем Яндекс.Дзен мы регулярно делаем подборки необычных приложений, с которыми не потратите время впустую. За столько лет руки сами по привычке нажимают на иконку этого приложения. Для всех своих задач мы давно выбрали разные социальные сети и приложения, а VK остался как виртуальный памятник прекрасным беззаботным временам.

Нужно ли отказываться от VK

Сложно сказать. Возможно, я просто не знаю матчасти и чего-то не понимаю, не замечаю активности, а VK на самом деле еще очень популярен. Еще 3 года назад мне было сложно от него отказаться. Я пытался удалить страницу, но восстанавливал, потому что соцсеть была для меня источником новой музыки и местом общения с друзьями, однокурсниками. Сейчас все разбежались по другим мессенджерам или вовсе отказались от социальных сетей из-за собственных взглядов или образа жизни. К сожалению, VK просто стал заложником своего времени как и другие проекты, например, FourSquare. Просто нужно смириться с тем, что время социальных сетей потихоньку уходит.