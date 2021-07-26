Мнение: Почему VK больше никому не нужен

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Иван Герасимов 1

В разгар рабочего вторника я зашел VK, чтобы проверить входящие. Каким-то образом оказался на главной странице и удивился: в онлайне всего 1 человек из 150! Не помню, было ли такое хоть раз. Наверное, разве что в темное время суток. Но это не точно. Может, не обращал внимания или в памяти зафиксировалось то, что VK не когда не спит — прямо как ICQ в лучшие времена. Ежегодно руководство отчитывается, что аудитория соцсети растет, новые сервисы пользуются спросом. Но есть стойкое ощущение, что это не совсем так.

Соцсеть по-прежнему популярна, но пользоваться ей уже не особо хотят

Мода на мессенджеры

Не так давно VK переименовал вкладку «Сообщения» в «Мессенджер». Что изменилось? Ничего, разве что по привычке ищешь «Сообщения». А если серьезно, то соцсеть теряет популярность на фоне Telegram и WhatsApp. Теперь мы чаще спрашиваем человека, есть ли он в одном из этих мессенджеров, ведь написать там гораздо проще и удобнее, чем искать VK и добавлять в друзья. к этому стоит добавить и то, что мода циклична: если раньше все стремились показать себя, то сейчас придерживаются правила «смотреть, но не показывать».

VK стал очень тяжелым

Либо я слишком стар, либо Клипы на самом деле очень странная задумка

В один момент разработчики настолько увлеклись внедрением новых сервисов, что до сих пор не смогли остановиться. Туда добавили абсолютно всё: новости, спорт, такси, еду, покупки… даже аналог TikTok. Я не пользуюсь TikTok, но «Клипы» — это полнейший мрак, в который никто из моих знакомых не заходит. Разработчики настолько перегрузили приложение в надежде на то, что смогут дать пользователям всё, что нужно, не отходя от кассы, что вызвали у них отвращение и банальное раздражение огромным количеством сервисов.

Кризис идей разработчиков VK

В 2021 году сложно придумать что-то новое — проще использовать то, что уже пользуется спросом

В соцсети не появляется практически никаких собственных нововведений, кроме, наверное, расшифровки голосовых сообщений — иногда слушать их действительно не очень удобно и проще прочитать. Если во времена Павла Дурова VK постоянно менялся, то сейчас всё делается под копирку: внедрили всё «лучшее» из других приложений, например, сториз. Правда, не учли то, что они никому не нужны, а смотреть их считается моветоном. Пользуетесь VK? Поделитесь с нами, почему соцсеть уже не та в нашем чате в Telegram.

Поколение VK выросло

Расцвет VK пришелся на конец нулевых — начало десятых. Смартфонов практически не было, а пользоваться через мобильную версию даже по меркам 2010 года было абсолютно неудобно. Но это не мешало молодым людям пользоваться соцсетью с компьютера — заводили новых друзей, общались, пропадали, удалялись. Сейчас первопроходцам около 30 и им не до общения — они выбирают привычные мессенджеры для того, чтобы оставаться на связи.

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Как VK превращается в Одноклассники

Раньше все шутили про Одноклассники: что там сидят только люди старшего возраста, выкладывают непонятные фотографии и ведут странные разговоры. В общем, социальная сеть явно для людей среднего возраста и выше. Кажется, дошутились.

Кажется, два сервиса скоро объединятся в один

Чуть выше я написал о том, что аудитория VK повзрослела и ушла, но часть все равно осталась. И те, кто остался, активно ею пользуются: выкладывают фотографии с детьми, с семьей, пишут странные мотивационные посты о себе и о жизни, пытаясь общаться с подписчиками. При всем моем уважении к этим незнакомцам, но выглядит это, будто листаешь ленту в Одноклассниках. Не верите? Зайдите во вкладку «Рекомендации» — там очень много странных незнакомых людей, с которыми вы, якобы, через кого-то должны быть знакомы.

Почему у VK много рекламы

В принципе, это относится к любому приложению

Понятно, что сервис должен зарабатывать, но осадочек всё равно есть — в социальной сети стало очень много рекламы. Она буквально везде: в ленте, в видео, даже в музыке. Из дружелюбного товарища VK превратился в очень токсичного алчного знакомого, желающего тебе что-нибудь продать или прорекламировать, которого ты стараешься избегать. Хуже этой назойливой рекламы только орущая реклама букмекерских контор на YouTube. Или, например, Instagram, с рекламой всего. К сожалению, участь не обошла и VK.

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VK просто нечего делать

Почти все друзья используют Telegram, а мы по привычке чатимся VK

Зачем мы заходим в Instagram? Чтобы посмотреть фото друзей и сториз. Зачем заходим в WhatsApp? Чтобы написать кому-то. Зачем заходим VK? Сложно сказать. Наверное, по привычке. Заходим, проверяем, кто в сети, листаем список диалогов вверх-вниз. К слову, в нашем Яндекс.Дзен мы регулярно делаем подборки необычных приложений, с которыми не потратите время впустую. За столько лет руки сами по привычке нажимают на иконку этого приложения. Для всех своих задач мы давно выбрали разные социальные сети и приложения, а VK остался как виртуальный памятник прекрасным беззаботным временам.

Нужно ли отказываться от VK

Мне сложно объяснить, зачем я каждый день захожу VK

Сложно сказать. Возможно, я просто не знаю матчасти и чего-то не понимаю, не замечаю активности, а VK на самом деле еще очень популярен. Еще 3 года назад мне было сложно от него отказаться. Я пытался удалить страницу, но восстанавливал, потому что соцсеть была для меня источником новой музыки и местом общения с друзьями, однокурсниками. Сейчас все разбежались по другим мессенджерам или вовсе отказались от социальных сетей из-за собственных взглядов или образа жизни. К сожалению, VK просто стал заложником своего времени как и другие проекты, например, FourSquare. Просто нужно смириться с тем, что время социальных сетей потихоньку уходит.

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1 комментарий
  1. Bananan_Boy

    «…что VK не когда не спит…»
    Фу таким неграмотным быть. Исправьте, пожалуйста! Понимаю, когда опечатка или человек на тракторе водителем в колхозе работает и ему недосуг вся эта грамматика и пунктуация. Но вы то работаете не на тракторе, а в какой-то мере в журналистике. Текст — это лицо автора, не надо его портить…

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