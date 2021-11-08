Сравните своего питомца с картинами известных художников с помощью приложения от Google

С каждым годом искусственный интеллект все больше проникает в нашу жизнь. Использование биометрических данных для оплаты покупок и прохождения процедуры регистрации, крутые алгоритмы обработки фото, разные приложения с функцией дополненной реальности. Интересно, что большинство из приложений, которые задействуют новые технологии производит Google. Видно, что в компании плотно взялись за это дело. Сегодня предлагаю поговорить о еще одной фишке, позволяющей сравнить вашего питомца с настоящими произведениями искусства, выставленными в музеях.

Google, по-моему, единственная компания, которая всерьез взялась за освоение искусственного интеллекта и внедрение его в реальную жизнь. Причем это касается не только всем известной Google Фото, но и других крутых приложений вроде Google Arts & Culture.

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Большинство пользователей познакомились с приложением Google Arts & Culture в 2018 году, когда в компании добавили новую фишку, позволяющую сравнить ваши селфи со знаменитыми картинами. Идея, конечно, очень крутая. Сами подумайте. Кроме очевидного развлекательного компонента, каждый может приобщиться к искусству сидя у себя дома.

Фишка стала особенно актуальна в наше время, когда большинство всех музеев либо закрыто, либо имеет серьезные ограничения на посещение. Дистанция в полтора метра, маски — все это необходимость, но получить тот опыт приобщения к высокому искусству, который был нам доступен ранее пока не выйдет.

Я протестировал приложение с фотографиями, которые у меня есть и обратил внимание на интересный факт: подавляющее большинство картин было представлено в музеях Соединённых Штатов, что немного огорчает. Было бы круто увидеть Эрмитаж или Лувр, хотя в разделе Pocket Gallery эти места есть.

Если вы еще не пробовали сравнить свою фотографию со знаменитыми портретами, обязательно сделайте это. Обещаю, вам понравится. Тем более, что ничего сверхъестественного от вас не понадобится:

Загрузите приложение Google Arts & Culture по ссылке.

Запустите приложение и пролистайте вниз до пункта, где увидите портретное фото в сравнении с произведением искусства.

Тапните на соответствующий раздел и предоставьте Google доступ к камере и фото.

Сделайте селфи.

Сделайте селфи. Приложение отсканирует ваше изображение и выдаст результат.

Теперь вы можете прокручивать все картины, на которые вы похожи и оценить сходство.

Здесь же есть кнопка «Поделиться», где вы можете отправить свое фото другим пользователям.

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Фото животных на телефон

Человек — собаке друг, это знают все вокруг — в новой версии приложения появилась возможность делать все то же самое, но с животными. Интересно, что алгоритмы Google будут ориентированы не только на известные картины, но и на другие предметы искусства: скульптуры, фотографии, статуэтки.

По-настоящему меня поразило количество заявленных животных. Приложение сможет видеть не только кошечек и собачек, но и птиц, овец, рыб и многих других представителей животного мира. У меня в голове сразу рисуется следующая картина: локдаун, деревушка где-нибудь в Подмосковье, овцы пасутся, а мы фотографируем их и приобщаемся к искусству. Ну, скажите, красота?

Во всем остальном фишка работает один в один, как с людьми:

Скачиваем и открываем приложение Google Arts & Culture.

Пролистываем до пункта с портретами животных.

Делаем селфи питомца.

Смотрим результат.

Приложение будет особенно актуально для начинающих художников. С его помощью можно значительно прокачать навык «насмотренности». Посмотреть на выдающихся деятелей искусства. Не стоит забывать: Google не зря добавил свой софт в раздел Образование.

Кроме анализа сходства, Google Arts & Culture имеет еще ряд крутых фишек, которые могут помочь вам как в профессиональной работе, так и в развлекательных целях:

Art Filter. Специальные фильтры для фото, созданные на основе артефактов из музеев.

Специальные фильтры для фото, созданные на основе артефактов из музеев. Art Transfer. Фишка, с помощью которой можно преобразить фото в работу известных художников.

Фишка, с помощью которой можно преобразить фото в работу известных художников. Color Palette. Находите экспонаты, которые совпадают с вашими фото по цветовой гамме.

Находите экспонаты, которые совпадают с вашими фото по цветовой гамме. Art Projector. Можно посмотреть на произведения искусства в реальном масштабе.

Можно посмотреть на произведения искусства в реальном масштабе. Pocket Gallery. Здесь можно прогуляться по самым известным музеям мира.

На мой взгляд, команда Google настоящие молодцы. Они не боятся экспериментировать с разными форматами, помогают найти применение высоким технологиям для простых пользователей и значительно упрощают образовательный процесс.

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А вы уже пробовали приложение Google Arts & Culture? Как впечатления? Обязательно расскажите о своем опыте в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.