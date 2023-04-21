Теперь в Telegram на Android можно сделать свой фон чата! Что еще появилось в обновлении 9.6.0

Вот уже больше месяца разработчики Telegram не выпускали обновления, заставляя нас томиться в ожидании. Молчание прервалось 21 апреля, когда в Google Play и других магазинах приложений стала доступна версия Телеграм 9.6.0. Несмотря на то, что это промежуточный апдейт, он включает в себя несколько интересных изменений, напрямую влияющих на возможности мессенджера. Рассказываем, что нового в Телеграм и как пользоваться функциями, которые появились в апдейте 9.6.0.

Что нового в Телеграм 9.6.0

Telegram 9.6.0 — промежуточная версия, не меняющая оформление мессенджера, но делающая его более функциональным. Традиционно для подобного рода обновлений разработчики приготовили как серьезные, так и менее заметные изменения. Пойдем по нарастающей и сначала пробежимся по нововведениям, которые не сразу бросаются в глаза:

теперь при выборе файла из галереи доступна функция быстрой прокрутки, позволяющая моментально переместиться к нужной дате;

после установки обновления Telegram 9.6.0 время прочтения собеседниками ваших сообщений отображается в группах с темами;

время прочтения собеседниками ваших сообщений отображается в группах с темами; для отложенной отправки сообщения достаточно зажать кнопку отправки;

при создании группы не обязательно добавлять в нее участников, это можно сделать позже, предварительно настроив разрешения и разместив все необходимые объявления;

расширился набор функций веб-приложений Telegram, которые теперь можно запускать из любого чата.

Помимо мелких изменений в Telegram 9.6.0 появилась пара по-настоящему крутых функций: общий доступ к папкам и настройка фона в чатах с возможностью выбора собственных обоев. Давайте разберемся, как ими пользоваться.

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Общий доступ к папке в Telegram

Папки в Телеграм — это отличный инструмент, предназначенный для группировки чатов. Уже не первый год они позволяют навести порядок на главном экране мессенджера. А в обновлении 9.6.0 появилась возможность создавать общие папки. Функция будет очень полезна, если вы хотите отправить приглашение присоединиться сразу к нескольким чатам или каналам. Поделиться папкой в Телеграм можно следующим образом:

Откройте папку на главном экране мессенджера и задержите палец на ее названии. Через диалоговое окно нажмите кнопку «Поделиться», а затем — «Создать ссылку-приглашение». Скопируйте ссылку или нажмите кнопку «Поделиться», чтобы отправить ее нужному человеку или нескольким людям.

Перейдя по ссылке, пользователю останется принять приглашение, после чего он автоматически присоединится ко всем выбранным чатам. Кстати, вы можете создать несколько таких инвайтов в разделе настроек «Папки с чатами». А в качестве приглашения допускается отправка не только ссылки, но и QR-кода, который получатель должен отсканировать на своем телефоне.

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Фон для чата Телеграмм

До выпуска Телеграм 9.6.0 у нас была возможность менять тему чата. При этом она автоматически устанавливалась двух собеседников. Теперь можно изменить фон чата Телеграм только у себя, добавив в качестве обоев не только предложенный шаблон, но и картинку из галереи или изображение, созданное при помощи встроенного конструктора:

Откройте переписку. Нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Установить обои». Нажмите кнопку «Выбрать обои из галереи». Если вы хотите создать фон в чате Telegram с нуля, нажмите кнопку «Создать обои в конструкторе». Как только картинка будет готова, нажмите «Применить в этом чате».

В свою очередь собеседник сможет посмотреть новые обои и при желании установить их и на своем устройстве, нажав на соответствующую кнопку. Пришло время по полной разукрасить чаты в Telegram!

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Где скачать и как установить обновление Телеграм

Скачать обновление Telegram можно как в магазине Google Play, так и в его аналогах наподобие AppGallery. Для этого просто перейдите на страницу приложения и нажмите кнопку «Обновить».

Обновить Telegram через Google Play

Скачать Telegram с официального сайта

Доступна и ручная установка через APK-файл. Чтобы это сделать, скачайте Telegram через официальный сайт мессенджера, откройте APK и нажмите кнопку «Обновить». При возникновении проблем удалите приложение на Андроид, после чего установите его заново.