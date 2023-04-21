Теперь в Telegram на Android можно сделать свой фон чата! Что еще появилось в обновлении 9.6.0

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Герман Вологжанин

Вот уже больше месяца разработчики Telegram не выпускали обновления, заставляя нас томиться в ожидании. Молчание прервалось 21 апреля, когда в Google Play и других магазинах приложений стала доступна версия Телеграм 9.6.0. Несмотря на то, что это промежуточный апдейт, он включает в себя несколько интересных изменений, напрямую влияющих на возможности мессенджера. Рассказываем, что нового в Телеграм и как пользоваться функциями, которые появились в апдейте 9.6.0.

Теперь в Telegram на Android можно сделать свой фон чата! Что еще появилось в обновлении 9.6.0. Все о новых функциях Telegram 9.6.0. Фото.

Все о новых функциях Telegram 9.6.0

Что нового в Телеграм 9.6.0

Telegram 9.6.0 — промежуточная версия, не меняющая оформление мессенджера, но делающая его более функциональным. Традиционно для подобного рода обновлений разработчики приготовили как серьезные, так и менее заметные изменения. Пойдем по нарастающей и сначала пробежимся по нововведениям, которые не сразу бросаются в глаза:

  • теперь при выборе файла из галереи доступна функция быстрой прокрутки, позволяющая моментально переместиться к нужной дате;
  • после установки обновления Telegram 9.6.0 время прочтения собеседниками ваших сообщений отображается в группах с темами;
  • для отложенной отправки сообщения достаточно зажать кнопку отправки;
  • при создании группы не обязательно добавлять в нее участников, это можно сделать позже, предварительно настроив разрешения и разместив все необходимые объявления;
  • расширился набор функций веб-приложений Telegram, которые теперь можно запускать из любого чата.
Что нового в Телеграм 9.6.0. Быстрая прокрутка очень полезно, если на вашем смартфоне много файлов. Фото.

Быстрая прокрутка очень полезно, если на вашем смартфоне много файлов

Помимо мелких изменений в Telegram 9.6.0 появилась пара по-настоящему крутых функций: общий доступ к папкам и настройка фона в чатах с возможностью выбора собственных обоев. Давайте разберемся, как ими пользоваться.

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Общий доступ к папке в Telegram

Папки в Телеграм — это отличный инструмент, предназначенный для группировки чатов. Уже не первый год они позволяют навести порядок на главном экране мессенджера. А в обновлении 9.6.0 появилась возможность создавать общие папки. Функция будет очень полезна, если вы хотите отправить приглашение присоединиться сразу к нескольким чатам или каналам. Поделиться папкой в Телеграм можно следующим образом:

  1. Откройте папку на главном экране мессенджера и задержите палец на ее названии.
  2. Через диалоговое окно нажмите кнопку «Поделиться», а затем — «Создать ссылку-приглашение».
  3. Скопируйте ссылку или нажмите кнопку «Поделиться», чтобы отправить ее нужному человеку или нескольким людям.
Общий доступ к папке в Telegram. Если потребуется, снимите галочки с лишних чатов. Фото.

Если потребуется, снимите галочки с лишних чатов

Перейдя по ссылке, пользователю останется принять приглашение, после чего он автоматически присоединится ко всем выбранным чатам. Кстати, вы можете создать несколько таких инвайтов в разделе настроек «Папки с чатами». А в качестве приглашения допускается отправка не только ссылки, но и QR-кода, который получатель должен отсканировать на своем телефоне.

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Фон для чата Телеграмм

До выпуска Телеграм 9.6.0 у нас была возможность менять тему чата. При этом она автоматически устанавливалась двух собеседников. Теперь можно изменить фон чата Телеграм только у себя, добавив в качестве обоев не только предложенный шаблон, но и картинку из галереи или изображение, созданное при помощи встроенного конструктора:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Перейдите в раздел «Установить обои».
  4. Нажмите кнопку «Выбрать обои из галереи».
  5. Если вы хотите создать фон в чате Telegram с нуля, нажмите кнопку «Создать обои в конструкторе».
  6. Как только картинка будет готова, нажмите «Применить в этом чате».
Фон для чата Телеграмм. Выберите свою картинку или создайте обои с нуля. Фото.

Выберите свою картинку или создайте обои с нуля

В свою очередь собеседник сможет посмотреть новые обои и при желании установить их и на своем устройстве, нажав на соответствующую кнопку. Пришло время по полной разукрасить чаты в Telegram!

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Где скачать и как установить обновление Телеграм

Скачать обновление Telegram можно как в магазине Google Play, так и в его аналогах наподобие AppGallery. Для этого просто перейдите на страницу приложения и нажмите кнопку «Обновить».

Где скачать и как установить обновление Телеграм. Загружайте обновление только через официальные источники. Фото.

Загружайте обновление только через официальные источники

Обновить Telegram через Google Play

Скачать Telegram с официального сайта

Доступна и ручная установка через APK-файл. Чтобы это сделать, скачайте Telegram через официальный сайт мессенджера, откройте APK и нажмите кнопку «Обновить». При возникновении проблем удалите приложение на Андроид, после чего установите его заново.

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