Конформизм – штука совершенно банальная и настолько естественная, что многие даже делают её своим жизненным кредо. Несмотря на то что нет никаких доказательств тому, что большинство не может ошибаться, зачастую именно мнение большинства влияет на то, какое решение мы примем. Так уж устроен наш мозг, который зачастую решительно отказывает нам в желании проявить индивидуальность и всячески склоняет к тому, чтобы последовать чужому примеру, который – такое тоже бывает – нередко оказывается правильным.

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Нас часто спрашивают о том, какими смартфонами мы в AndroidInsider.ru пользуемся в повседневной жизни. Но поскольку наша редакция довольно малочисленна, да и аппараты мы меняем по несколько раз в год, такую выборку вряд ли можно считать релевантной. Поэтому мы предлагаем вам подробнейшую статистику по частоте использования тех или иных смартфонов среди наших читателей. Тем более что иногда в этот список попадают совершенно нетипичные устройства. Ну, а уж я постараюсь объяснить, чем продиктован тот или иной выбор.

Прежде всего стоит заострить внимание на том, каким брендам отдают предпочтение наши читатели: первое место с долей 19,3% занимает Samsung, второе место с долей 16,4% принадлежит Xiaomi, а третье с долей 14,7% — Huawei. Дальше идут Apple, которая отвоевала 4,84%, Nokia и Asus с долей 1,6 и 1,47%. Об остальных даже говорить не имеет смысла – настолько мала и незначительна их доля.

Какой смартфон выбрать

Как ни странно, но самым популярным смартфоном среди наших читателей является Redmi Note 7 от Xiaomi. На долю их владельцев приходится 1,74% от общей аудитории наших читателей. Кажется, что это немного, но, учитывая, что ежемесячно нас читают свыше миллиона человек, приведённая цифра уже не выглядит такой уж незначительной. Тем более, что рынок Android-смартфонов чрезвычайно широк, и, наверное, не хватит и недели, чтобы перечислить все модели. Это с айфонами всё просто, а одних только аппаратов Xiaomi в год выходит столько, сколько Apple не выпустила за всю историю своего существования.

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Но чем же, в таком случае, хорош Redmi Note 7, что его покупают так много и часто? Не нужно быть экспертом, чтобы понять причины популярности этого аппарата. Ведь Xiaomi стала первым производителем, которая предложила, по сути, бюджетный аппарат с 48-мегапиксельной камерой, большим дисплеем с диагональю 6,5 дюймов и довольно производительной начинкой. Разве откажется кто-то от такого сочетания характеристик при цене в 12 тысяч рублей? Конечно же, нет. Вот и наши читатели не отказались.

Самые популярные смартфоны Xiaomi

Redmi Note 4 – 1,04%

Redmi Note 5 – 0,89%

Redmi 4X – 0,81%

Redmi Note 8 Pro – 0,78%

Redmi 5 Plus – 0,64%

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,59%

Xiaomi Mi 9T – 0,53%

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На втором месте по популярности у нас расположился трёхлетний Galaxy S8 с долей 1,44% от общего количества. Он уникален тем, что у него, в отличие от многих других смартфонов, было несколько волн популярности. Первая, само собой, случилась после презентации. Привлекательный внешне аппарат с нетипичным по меркам того времени соотношением сторон и почти полноэкранным дизайном от известного бренда просто не мог остаться незамеченным. Вторая волна случилась примерно через полтора года, в 2018-м, когда цена Galaxy S8 опустилась ниже 30 тысяч. Долгое время он оставался отличным выбором, ведь Galaxy S9 от него не отличался ни внешне, ни функционально, но при этом стоил чуть ли не в два раза дороже.

Самые популярные смартфоны Samsung

Galaxy A50 – 1,29%

Galaxy A5 – 1,1%

Galaxy S7 – 0,71%

Galaxy J5 – 0,64%

Galaxy S10e – 0,63%

Galaxy J7 – 0,59%

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Интереснее всего выглядит список наиболее популярных смартфонов Huawei. Первое место среди аппаратов этого бренда занимает, как ни странно, Honor 9X. Это относительно новая модель с 6,7-дюймовым экраном, процессором Kirin 710F и 4/6 ГБ оперативки. По сути, внутренне это полная копия Xiaomi P Smart Z – у них даже идентификаторы одинаковые. Просто Huawei взяла начинку от старой модели и уместила её в новом корпусе, дав этому сочетанию новое название и заодно сохранив право оснастить его поддержкой сервисов Google. Ну, а поскольку в рознице он стоит всего 13 990 рублей, то не обратить на него внимание было по-настоящему сложно.

Самые популярные смартфоны Huawei

Honor 10 – 0,9%

Honor 10 Lite – 0,71%

Honor 9 Lite – 0,6%

Honor 20 – 0,54

Honor P20 Lite – 0,54%

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Как видите, флагманских смартфонов среди наиболее популярных аппаратов не так много. Несмотря на это, видно, что наши читатели прекрасно ориентируются в недорогих устройствах и стараются выбирать максимально выгодные с точки зрения цены и характеристик смартфоны. Поэтому, если вы прямо сейчас ищете, какой бы аппарат купить на ближайшие пару лет, смело ориентируйтесь на наш список и не прогадаете.