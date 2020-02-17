Если честно, я уже забыл, когда в последний раз видел клон какого-нибудь популярного смартфона. Не знаю, с чем это связано, но копий AirPods или наушников Beats сегодня продаётся валом и в Китае, и далеко за его пределами, а вот поддельный iPhone или флагманский Samsung Galaxy вы вряд ли найдёте в свободном доступе. Чаще всего, если что-то подобное и попадается, то только на каком-нибудь технорынке Поднебесной или на сайтах мошенников, которые выдают копии за «таможенный конфискат» и продают их за 5-10 тысяч рублей, заведомо не рассчитывая на большую аудиторию. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

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В последнее время на AliExpress появилось множество подделок популярных флагманов от Huawei и Samsung. Несмотря на то что все они выходят под брендом Kimtien, который не имеет никакого отношения к производителям, они на 100% копируют внешность оригинальных аппаратов, а также стараются использовать в названии своих копий части их названий, очевидно, чтобы привлечь внимание потребителей. Так клон Huawei Mate 30 Pro стал Kimtien Mate 30 Pro, а клон Galaxy Note 10+ — Kimtien Note 10+.

Подделки на AliExpress

Торговая политика Kimtien довольно необычна. С одной стороны, китайцы не делают вид, что продают оригинальную продукцию, поскольку ставят на смартфоны, которые предлагают на AliExpress, собственный бренд, да и цены не заламывают. Поэтому клон Galaxy Note 10+ можно купить примерно впятеро дешевле, чем стоит оригинал: за 200 долларов против 1000 долларов у Samsung. И всё бы ничего, но Kimtien указывает совершенно нереальные характеристики для своих смартфонов, вероятно, рассчитывая на совсем уж примитивную аудиторию.

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Если вы откроете страницу с характеристиками любого из клонов от Kimtien, вы увидите, что производитель заявляет для них по-настоящему флагманское железо. В качестве процессоров нередко указывается Snapdragon 855, объём оперативной памяти – либо 6, либо 8 ГБ, а разрешение дисплея – 2К. Кроме того, иногда можно обнаружить упоминание аппаратного датчика распознавания лиц, аналогичного Face ID от Apple. Представителей Kimtien не очень смущает то, что в оригинальных аппаратах многого из того, что они указывают, попросту нет. Тот же Huawei Mate 30 работает на базе Kirin 990, а не Snapdragon 855, и таких проколов – достаточно.

Характеристики поддельных смартфонов

Стоит ли говорить, что ничем из обещанного копии от Kimtien похвастать не могут. Согласно отзывам самих покупателей, в качестве аппаратной основы поддельных смартфонов чаще всего используются совсем уж проходные процессоры производства MediaTek, а объём их оперативной памяти редко превышает 3 ГБ. А вот это уже настоящий обман. Ведь к внешности смартфонов можно придираться сколько угодно и у Kimtien будет железобетонное оправдание, состоящее в том, что она не заявляла эти устройства как оригинальные, то вот с железом всё куда серьёзнее.

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Правила AliExpress довольно строги в отношении торговцев подделками, поэтому площадка старается вычислять их и блокировать, а покупателям, которые имели несчастье что-нибудь купить у них, — возвращать деньги. Однако, прежде чем это произойдёт, AliExpress предстоит провести расследование и изучить дело. Поэтому, если вы заказываете смартфоны на этом сайте, будьте предельно аккуратны, внимательно проверяйте, что именно вы добавляете в корзину, читайте отзывы и не ведитесь на слишком низкие цены, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.