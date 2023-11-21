YouTube стал хуже работать в некоторых браузерах. Почему, и как это связано с рекламой

В последнее время YouTube активно занимается зарабатыванием повышением эффективности монетизации. Для этого сервис постоянно ищет новые способы блокировки блокировщиков рекламы, попутно подталкивая всех оформлять платную подписку YouTube Premium. Этот шаг во многом имеет смысл, поскольку платформе необходимо зарабатывать деньги для собственно окумаемости выживания и выплаты компенсаций авторам, от которых зависит ее жизнь. Однако некоторые другие действия YouTube не столь логичны. Пользователи сообщают о том, что YouTube начал замедлять работу своего десктопного сайта для некоторых пользователей Firefox и Edge, и мы недоумеваем.

Почему тормозит YouTube

Первым признаком того, что что-то изменилось стал ролик пользователя Reddit vk6_, на котором показана пятисекундная задержка при загрузке видео на YouTube в Mozilla Firefox. Если вручную изменить браузер на Chrome, то пятисекундная задержка больше не появляется.

Сам ролик есть в сети и на нем хорошо видно то, о чем идет речь. Можете ознакомиться с ним ниже.

Другие пользователи сразу начали проверять правдивость ролика и не является ли это уникальной для пользователя проблемой. Многочисленные эксперименты показали, что это правда и видеоролики с YouTube медленно загружаются в Firefox и Edge.

Код задержки в YouTube

Автор первого ролика о новой проблеме отмечает, что это не ошибка в Firefox. Код JavaScript для клиента YouTube на настольном компьютере, как сообщается, содержит код, который добавляет искусственную пятисекундную задержку. Другие пользователи так же подтвердили его находку, указав точное место, где можно найти этот код.

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Этот код действительно существует, но подтверждать то, что именно он отвечает за пятисекундную задержку мы пока не можем. Но убедиться в его наличии вы можете, просмотрев этот Javascript-файл YouTube и найдя следующий фрагмент кода с помощью функции поиска. Нажмите Ctrl+F, после чего, в открывшемся окне поиска введите ”setTimeout(function(){c();a.resolve(1)},5E3);”

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Правда ли, что YouTube стал работать хуже

У меня YouTube работает одинаково хорошо в браузерах Chrome, Firefox и Edge. Я попробовал это на нескольких компьютерах и не столкнулся с проблемой. Возможно, дело в региональных ограничениях, но многие иностранные ресурсы тоже опровергают появление задержки. Хотя, есть и те, кто подтверждает.

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Те, у кого есть задержка утверждают, что она возникает без включения каких-либо расширений, что указывает на то, что задержка может быть индивидуальной для каждого аккаунта. Кроме того, задержка срабатывает не один раз, а каждый раз, когда ссылки на YouTube открываются на новой вкладке.

Что будет, если блокировать рекламу в YouTube

Теоретически медленная работа Ютуба может быть связано с блокировкой рекламы. Google борется с этим и не любит слишком хитрых пользователей. Возможно это даже сам факт борьбы. Не исключено, что соответствующий код обеспечивает показ рекламы в течение не менее пяти секунд до начала показа видео. Как уже говорилось, мы не смогли подтвердить работоспособность данного фрагмента кода. Но это было было логично. С одной стороны, если пользователь смотрит рекламу, для него новый код ничего не меняет. А если не смотрит, то с его помощью YouTube подталкивает пользователей отказаться от блокировщиков рекламы.

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Винить компанию в этом нельзя. Она делает продукт высокого качества и тратит на это много денег. Кроме этого для того, чтобы авторы продолжали создавать для нас качественный контент, их надо стимулировать. За все надо платить и если пользователи не хотят покупать подписку, за них заплатят рекламодатели, и в этом случае они должны заплатить парой десятков секунд своего времени. Поэтому, винить в чем-то Google нельзя. Оно все делает правильно.