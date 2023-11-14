YouTube обвиняют в слежке за пользователями. Странная претензия, которая может многое изменить

То ли это такая рекламная активность, то ли повышение интереса, то ли осеннее обострение чего-то у кого-то, но в последнее время стало намного больше активности в отношении YouTube. То Google анонсирует новые функции искусственного интеллекта, то появляются новые алгоритмы работы, а то и вовсе кто-то подает на компанию в суд. Что бы это ни было, но такая активность довольно интересна, ведь она окажет серьезное влияние на будущее самого популярного видеохостинга. И пусть то, о чем мы сейчас будем говорить, всего лишь жалоба одного человека, но она чревата тем, что может привести к большим переменам.

YouTube следит за ползьователями

Нынешняя история о том, как один консультант по вопросам конфиденциальности из Ирландии углядел в политике YouTube слежку за пользователями и собирается возбудить уголовное дело против сервиса в Европе за скрипты, обнаруживающие и ограничивающие работу блокировщиков рекламы на платформе. Попахивает самопиаром? Может быть, но это может стать прецедентом.

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Как сообщает The Register, Александр Ханфф подал жалобу на стриминговую платформу в соответствии с ирландским законом о компьютерных злоупотреблениях. По словам Ханффа, он уведомил национальную полицию Ирландии о своем намерении сделать заявление о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что полиция приняла к рассмотрению его жалобу и запросила дополнительную информацию.

Как YouTube собирает данные о пользователях

Ханфф утверждает, что YouTube использует незаконные скрипты слежения для обнаружения блокировщиков рекламы и что эта практика равносильна шпионажу за пользователями. Ханфф также подал гражданскую жалобу на систему, обнаруживающую блокировщики рекламы, в Ирландскую комиссию по защите данных. Регулирующий орган запросил ответ у Google и ожидает от компании заявления по поводу претензий Ханфа.

Я считаю скрипт YouTube шпионским программным обеспечением. Он же технология слежки, поскольку устанавливается без моего ведома или разрешения на мое устройство с единственной целью перехвата и мониторинга моего поведения, — заявил он в интервью The Register.

То есть вопросы у Ханффа вызывает то, что YouTube контролирует приложения и расширения, запущенные на его компьютере. Мы ранее рассказывали о том, как YouTube пытается вычислить тех, кто пользуется блокировщиками рекламы и смотрит видео без нежелательных вставок. Интерес YouTube тут в том, что по его модели реклама отключается только для обладателей платной подписки YouTube Premium.

Я решил пойти по пути уголовного преследования, поскольку исторически сложилось так, что регулирующие органы ЕС совершенно ужасно выполняют директиву ePrivacy. Я имею в виду действительно плохо, я бы даже сказал, халатно, — отметил Ханфф в своем заявлении.

Блокировка рекламы на YouTube

Недавно YouTube ввел крайне непопулярную политику блокировки рекламы на платформе. Пользователи, не подчинившиеся этому требованию, оказались заблокированными на платформе, если они не отключат блокировщики рекламы или не подпишутся на YouTube Premium.

Ханфф надеется, что его заявление о возбуждении уголовного дела станет для Google убедительным сигналом о необходимости прекратить слежку, противоречащую законодательству ЕС. Он утверждает, что, согласно законодательству ЕС, для осуществления любых ненужных действий, в том числе скриптов, которые YouTube запускает для обнаружения блокировщиков рекламы, необходимо согласие.

Кроме того, согласно ирландскому законодательству, которое я использую, директора, менеджеры или другие должностные лица, которые умышленно провоцируют совершение такого правонарушения, несут ответственность за то же самое правонарушение, и от этого не защищает юридическое лицо, на которое они работают», — завершает свои рассуждения Александр Ханфф.

Изменится ли что с рекламой

С одной стороны, это выглядит как попытка плюнуть против ветра, но последние события в сфере европейского законодательства, которые заставили Apple перейти на разъем USB Type-C в iPhone и, возможно, скоро заставят ее же выпустить iMessage для Android, дают нам понять, что все возможно.

Для России вопрос рекламы не так важен, ведь после прекращения работы с российскими рекламодателями она и так почти пропала, но в перспективе это может снова стать актуальным. Рано или поздно сервис, скорее всего, вернется к работе на нашем рынке, и тогда рекламная политика может быть стать более важной для нас. Да и просто подобные скандалы в отношении крупных игроков рынка могут иметь куда более серьезные последствия для индустрии. Впрочем, пока рано прогнозировать, какие именно. Сказать это можно будет только после рассмотрения заявления никому неизвестного до этого момента консультанта по вопросам конфиденциальности из Ирландии.