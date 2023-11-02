Как YouTube борется с блокировщиками рекламы, и что это значит для России

YouTube решила сделать шаг, который многим не понравится. Изначально информация об этом появилась на Reddit. Если коротко, то суть заключается в том, что компания начала резко выступать против блокировщиков рекламы. Каждое второе сообщение на этом ресурсе выражает полное разочарование и ненависть к этой политике, многие грозят полностью бойкотировать YouTube и перейти на альтернативные сервисы. Все больше пользователей YouTube видят предупреждение, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть ролики с ней. В противном случае приходится заплатить за YouTube Premium.

Блокировка рекламы в YouTube

Ранее введение Google ограничений на блокировщики рекламы на YouTube было лишь небольшим экспериментом, но теперь, похоже, компания решила сделать это для большинства пользователей. Доказательством этого является увеличение количества людей в мире, которые генерируют запросы, касающиеся блокировщика рекламы.

Растет не только число запросов на блокировщики рекламы, которые по-прежнему работают на YouTube, но и число новых сервисов, предлагающих блокировку рекламы. Одних только расширений для Chrome за последние несколько недель появилось множество. Они утверждают, что помогают обойти ограничения блокировщика рекламы YouTube. Однако большинство из них, похоже, на это не способно.

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Что будет, если блокировать рекламу в YouTube

Иностранные пользователи все чаще сталкиваются со страницей поддержки YouTube, где указывается, что будет происходить с теми, кто не соблюдает условия просмотра. В сообщении говорится следующее: «Когда вы блокируете рекламу на YouTube, вы нарушаете Условия предоставления услуг YouTube. Если вы используете блокировщики рекламы, мы попросим вас разрешить рекламу или подписаться на YouTube Premium. Если вы продолжаете использовать блокировщики рекламы, мы можем заблокировать воспроизведение видео”.

Маловероятно, что YouTube когда-либо смягчит свою позицию в отношении блокировщиков рекламы, учитывая, что она является крупнейшим источником дохода Google. Но есть несколько хитростей, которые позволят обойти ограничения Google. Правда, работать это будет только до тех пор, пока компания не поймет, что они носят массовый характер.

Какие блокировщики рекламы работают с YouTube

Блокировщики рекламы, например, uBlock Origin, по-прежнему успешно блокируют рекламу на YouTube. Популярный сервис Adblock Plus также выпустил несколько инструкций, как обойти ограничения YouTube. Он рекомендует пользователям обновлять свои списки фильтров, чтобы все изменения применялись к расширению. Также рекомендуется использовать пользовательские правила блокировки, если вы видите на странице то, что хотели бы удалить.

Пользователи X (бывший Twitter — запрещенная в России социальная сеть) придумали еще один оригинальный способ избежать рекламы при просмотре видео. По сути, вы нажимаете кнопку «Поделиться», щелкаете на «Вставить» и смотрите видео без рекламы в появившемся проигрывателе. Этот способ довольно сложный и требует дополнительных действий.

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В то же время некоторые рекомендуют выходить из YouTube, чтобы избежать просмотра рекламы. Похоже, что Google показывает больше рекламы зарегистрированным пользователям, чем случайным зрителям, не имеющим учетной записи на платформе.

Что будет дальше с YouTube

Правила YouTube по борьбе с блокировщиками рекламы никуда не денутся. Скорее всего, в будущем платформа будет применять более агрессивные меры для преодоления блокировщиков рекламы и других обходных путей, отключающих рекламу.

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В России все это не так актуально, ведь сервис перестал работать с рекламой на нашем рынке. При этом время от времени она проскакивает. Принцип ее появления до конца не ясен, но это все равно неприятно. А больше всего не приятно то, что реклама показывается даже тем, кто оформил подписку Premium. Я сам с этим сталкивался.

В любом случае, скорее всего, в будущем блокировать рекламу будут все сложнее. Не удивительно, ведь на YouTube компания зарабатывает около 8 миллиардов долларов. Отказываться от такого куска пирога едва ли кто-то захочет.