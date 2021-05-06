YouTube тестирует функцию автоматического перевода на разные языки

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Артем Сутягин 0

Знание языков — это хорошо! Но не все могут воспринимать контент на иностранном языке. Например, многие могут читать, но воспринимать на слух им довольно сложно. Особенно, если это сложное техническое видео или подкаст с большим количеством других непонятных слов. А еще, даже если вы в совершенстве знаете английский, французский и немецкий, это ничем не поможет вам при просмотре видео на португальском или итальянском языках. Именно решением этой проблемы озаботились разработчики Google и начали тестировать новую крутую функцию, которая может скоро появиться как в приложении YouTube, так и на веб-сайте.

YouTube

Новые функции YouTube тестируются долго, но обычно оказывают очень крутыми.

Новые функции YouTube

По данным Android Police, платформа занимается тестированием встроенной функции автоматического перевода, которая будет отображать не только названия видео на выбранном вами языке, но также описания, подписи и многое другое.

YouTube не тот сервис, который сразу выкатывает обновления, как только они появились в голове их создателей. Сначала функция долго тестируется внутри компании, потом проверяется на небольших группах сторонних пользователей и только потом попадает в приложение и на сайт для того, чтобы все могли ей пользоваться. Чаще всего такое тестирование растягивается на несколько месяцев, но в результате мы получаем хороший продукт.

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Долгое тестирование функций YouTube мы могли видеть во время выхода короткометражных видео. Тогда мы сначала долго слушали новости о том, что функция тестируется, потом она стала доступна ограниченному количеству пользователей, а потом прошло еще довольно много времени и только после этого мы получили полноценный готовый продукт.

Google

У Google есть целый сервис для перевода. Надо его почаще использовать.

Антипримером в этом случае может служить Telegram, который часто выкатывает довольно сырые функции. Я не знаю, как долго ведется внутреннее тестирование, но факт остается фактом — часто это похоже на обновление ради обновления.

Как попробовать новую функцию YouTube

Сами включить изменения вы не сможете. Так же вы не сможете сами внести себя в ограниченное количество пользователей. Все это исходит от сервера, который и раздает разным пользователям разные возможности и подгружает им разную информацию. Такие пользователи получаются чем-то вроде подопытных кроликов. Звучит грубо, но по сути верно. Хотя, сами пользователи не против попробовать что-то новое.

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Издание Android Police поделилось информацией о том, что такая функция пока доступна только для одной пары языков — португальского и английского. Сомневаться в том, что появятся и другие, не стоит. По мере того, как функция будет дорабатываться, новые языки постепенно подтянутся. Тем более, что у Google есть мощный переводчик, который переводит все и во всех направлениях.

перевод

Пока работа функции выглядит так.

Кому доступен перевод в YouTube

Интересно, что многие пользователи тоже заметили подобные изменения. Они сталкивались с тем, что время от времени заголовок видео просто переводился с иностранного языка на тот, который соответствует домашнему региону.

На самом деле были люди, которые сообщали о таком явлении на справочном форуме YouTube еще в 2019 году. Тогда названия некоторых видео, которые были игрой слов или идиомами, появлялись на другом языке и теряли свой смысл. Столкнувшиеся с этим пользователи не понимали, в чем дело, и спешили обратиться с вопросами к представителям сервиса. Внятных ответов не последовало, но теперь мы знаем, почему так происходило.

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Можно ли отключить перевод в YouTube

Интересно то, что пользователи, которые сейчас с этим сталкиваются, не могут отключить новую функцию. То есть, если они хотели, чтобы видео было только в оригинальном виде, им все равно приходилось смотреть на перевод. Скорее всего, отключение такого перевода появится в настройках учетной записи. Возможно, оно уже есть, но никто его пока просто не нашел.

Появление возможности перевода контента может быть очень полезным в образовательных целях или при просмотре сложного видео, которое так просто не понять даже знающему человеку. Зато это станет большим минусом для тех, кто понимает выбранный язык и хочет посмотреть, к примеру, комедийное шоу. Он не получит тонких ноток юмора, игры слов, языковых каламбуров и многого другого. Поэтому YouTube просто обязан сделать функцию перевода отключаемой. Вряд ли в противном случае он лишится большой части пользователей, но это все равно будет неприятно.

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