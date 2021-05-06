YouTube тестирует функцию автоматического перевода на разные языки

Знание языков — это хорошо! Но не все могут воспринимать контент на иностранном языке. Например, многие могут читать, но воспринимать на слух им довольно сложно. Особенно, если это сложное техническое видео или подкаст с большим количеством других непонятных слов. А еще, даже если вы в совершенстве знаете английский, французский и немецкий, это ничем не поможет вам при просмотре видео на португальском или итальянском языках. Именно решением этой проблемы озаботились разработчики Google и начали тестировать новую крутую функцию, которая может скоро появиться как в приложении YouTube, так и на веб-сайте.

Новые функции YouTube

По данным Android Police, платформа занимается тестированием встроенной функции автоматического перевода, которая будет отображать не только названия видео на выбранном вами языке, но также описания, подписи и многое другое.

YouTube не тот сервис, который сразу выкатывает обновления, как только они появились в голове их создателей. Сначала функция долго тестируется внутри компании, потом проверяется на небольших группах сторонних пользователей и только потом попадает в приложение и на сайт для того, чтобы все могли ей пользоваться. Чаще всего такое тестирование растягивается на несколько месяцев, но в результате мы получаем хороший продукт.

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Долгое тестирование функций YouTube мы могли видеть во время выхода короткометражных видео. Тогда мы сначала долго слушали новости о том, что функция тестируется, потом она стала доступна ограниченному количеству пользователей, а потом прошло еще довольно много времени и только после этого мы получили полноценный готовый продукт.

Антипримером в этом случае может служить Telegram, который часто выкатывает довольно сырые функции. Я не знаю, как долго ведется внутреннее тестирование, но факт остается фактом — часто это похоже на обновление ради обновления.

Как попробовать новую функцию YouTube

Сами включить изменения вы не сможете. Так же вы не сможете сами внести себя в ограниченное количество пользователей. Все это исходит от сервера, который и раздает разным пользователям разные возможности и подгружает им разную информацию. Такие пользователи получаются чем-то вроде подопытных кроликов. Звучит грубо, но по сути верно. Хотя, сами пользователи не против попробовать что-то новое.

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Издание Android Police поделилось информацией о том, что такая функция пока доступна только для одной пары языков — португальского и английского. Сомневаться в том, что появятся и другие, не стоит. По мере того, как функция будет дорабатываться, новые языки постепенно подтянутся. Тем более, что у Google есть мощный переводчик, который переводит все и во всех направлениях.

Кому доступен перевод в YouTube

Интересно, что многие пользователи тоже заметили подобные изменения. Они сталкивались с тем, что время от времени заголовок видео просто переводился с иностранного языка на тот, который соответствует домашнему региону.

На самом деле были люди, которые сообщали о таком явлении на справочном форуме YouTube еще в 2019 году. Тогда названия некоторых видео, которые были игрой слов или идиомами, появлялись на другом языке и теряли свой смысл. Столкнувшиеся с этим пользователи не понимали, в чем дело, и спешили обратиться с вопросами к представителям сервиса. Внятных ответов не последовало, но теперь мы знаем, почему так происходило.

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Можно ли отключить перевод в YouTube

Интересно то, что пользователи, которые сейчас с этим сталкиваются, не могут отключить новую функцию. То есть, если они хотели, чтобы видео было только в оригинальном виде, им все равно приходилось смотреть на перевод. Скорее всего, отключение такого перевода появится в настройках учетной записи. Возможно, оно уже есть, но никто его пока просто не нашел.

Появление возможности перевода контента может быть очень полезным в образовательных целях или при просмотре сложного видео, которое так просто не понять даже знающему человеку. Зато это станет большим минусом для тех, кто понимает выбранный язык и хочет посмотреть, к примеру, комедийное шоу. Он не получит тонких ноток юмора, игры слов, языковых каламбуров и многого другого. Поэтому YouTube просто обязан сделать функцию перевода отключаемой. Вряд ли в противном случае он лишится большой части пользователей, но это все равно будет неприятно.