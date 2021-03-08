Как подписаться на YouTube Premium со скидкой за 130 рублей

Вы смотрите YouTube? Ну, о чём я спрашиваю, конечно же, смотрите! А реклама вас бесит? Ну разумеется бесит. В какой-то момент её стало так много, что Google даже решила, что на ней можно зарабатывать не только напрямую, но и косвенно – путём отключения объявлений за отдельную плату. Специально под это дело в YouTube была введена подписка, а чтобы это не выглядело как выкачивание денег, Google предложила пользователям ряд дополнительных фишек вроде доступа к сервису YouTube Music, функции фонового прослушивания и загрузок для офлайн-просмотра. Но платить за это полную сумму совершенно необязательно. Рассказываю, как.

Google сделала YouTube для Android удобнее в свежем обновлении

Наверное, вы знаете, что многие компании, в том числе и Google, адаптируют цены своих продуктов для разных стран. Поэтому тот же YouTube Premium в США стоит целых 10 долларов, а в России за него просят всего 200 рублей, если мы говорим об индивидуальной подписке, действующей для одного человека. Это очень крутая практика.

YouTube Premium дешевле

Google учитывает местный уровень доходов и, отталкиваясь от него, формирует новую цену для жителей нашей страны, которая будет приемлемой для большинства из них. Но это ещё не самая низкая цена. То ли дело Индия, где подписка на YouTube в пересчёте на наши деньги стоит всего 130 рублей.

Несмотря на то что это не совсем честно, у жителей России и других стран тоже есть возможность оформить подписку на YouTube Premium по индийскому тарифу:

Скачайте из Google Play приложение VPN India;

Запустите его и подключитесь к индийскому серверу (есть и другие);

После успешного подключения запустите YouTube и откройте свой профиль;

Здесь выберите «Оформить YouTube Premium» — «2 месяца бесплатно»;

В открывшемся окне нажмите на строку «2 месяца бесплатно»;

Введите данные банковской карты и подтвердите оплату.

Что делать, если не работает YouTube на Android и ПК

Индийский тариф удобен не только своей ценой, которая установлена на уровне 129 рупий в месяц (131 рубль на наши деньги), но и 2-месячным пробным периодом, который предоставляют всем подписантам. То есть на выходе вы получаете 260 рублей халявы и почти 40-процентную скидку на оплату подписки.

Самая дешёвая подписка на YouTube

Но больше всего сэкономят пользователи iOS, если раздобудут где-нибудь Android-смартфон (а может быть, и воспользуются своим, который держат на всякий случай). Просто для них подписка через App Store стоит не 199, а 249 рублей (так Google компенсирует 30-процентную комиссию, которую взимает Apple), а приложения VPN India для iOS нет.

Несмотря на то что для оформления подписки обязательно нужен VPN, смотреть YouTube можно и без него. Главное, оформить подписку и не отказываться от автоматического продления. Тогда деньги будут списываться планомерно каждый месяц, и вам не придётся ничего предпринимать, чтобы обеспечить себе доступ к YouTube без рекламы с неплохой такой скидкой.

Как слушать YouTube с заблокированным экраном без подписки

Единственное, о чём я бы предупредил вас, — это обменный курс. Поскольку оплата подписки проходит в рупиях, лучше всего подготовить банковскую карту с адекватными тарифами на обмен валют. Например, Тинькофф хоть и берёт небольшую комиссию, но она практически незаметна на общем фоне, потому что лишние рубль-полтора, которые у вас списались, вы даже не разглядите. Но, насколько мне известно, есть банки, которые сдирают со своих клиентов десятки и даже сотни рублей за сам факт обмена. Поэтому будьте аккуратны.