Заблокируют ли YouTube в России? Что говорят в Google

Слухи о блокировке YouTube в России ходят примерно с тех самых пор, как в стране заблокировали Telegram. Правда, никаких подвижек в этом направлении не было, за исключением разве что частных высказываний отдельных депутатов. Однако в этом году блокировка видеосервиса вновь вышла на повестку дня, хоть и весьма опосредованно. Поводом для этого стала попытка российских властей принудительно замедлить Twitter. Не будем оценивать успешность этого мероприятия, но факт того, что это изрядно взволновало Google, оспаривать бесполезно. И всё же, что нас ждёт?

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Такой вопрос журналисты задали Юлии Соловьёвой, главе российского подразделения Google. Правда, ответить на него по существу ей не удалось. Очевидно, что причина здесь не только и не столько в неинформированности руководителя регионального представительства компании, сколько в нежелании головного офиса поискового гиганта комментировать вероятность блокировки.

Могут ли заблокировать YouTube

Если нас хотят закрыть, то нас, наверное, закроют. Если нас пока не закрыли, значит, наверное, нас не хотят закрывать. Будем надеяться, что YouTube есть место в российском пространстве, — приводит lenta.ru слова Соловьёвой.

По всему видно, что главе Google в России было велено не провоцировать власти и вообще подать всё так, чтобы из этого нельзя было состряпать очередной инфоповод. Соловьёва со своей задачей справилась, пусть и несколько топорно. Но ведь это не отменяет того факта, что YouTube – по крайней мере, в представлении рядовых пользователей – находится под угрозой блокировки.

Что делать, если не работает YouTube на Android и ПК

Очевидно, что вероятность блокировки YouTube в России обсуждалась, причём на самом высоком уровне. Всё-таки у этого мероприятия есть свои интересанты. Например, RuTube, который принадлежит холдингу Газпром-медиа. Если помните, он недавно в очередной раз перезапустился и теперь настроен на привлечение аудитории. Но поскольку добровольно на RuTube не пойдёт ни блогер, ни пользователь, значит, нужно попытаться действовать в добровольно-принудительном порядке. Самый эффективный из них – запрет YouTube.

Google явно боится такого расклада, поэтому предупреждает о готовности идти на крайние меры. Если помните, недавно в политических телеграм-каналах появилась информация о том, что поисковый гигант через своих агентов влияния предупредил российские власти о блокировке Android на территории страны в случае блокировки YouTube. Похоже на блеф, потому отключать Android компания явно не станет. А вот отключить у нас сервисы Google – вполне. Тем более что и потеряет Google от этого (разумеется, в мировых масштабах) не так уж и много.

Что будет, если заблокировать YouTube

Но смогут ли у нас эффективно заблокировать YouTube? Скорее всего, нет. Отраслевые эксперты уверяют, что китайская модель, которая позволяет успешно блокировать сервисы Google в Поднебесной, нам не подходит из-за отсутствия специфического оборудования, да и в самом Китае великий файерволл работает неидеально. Те, кто хочет посмотреть YouTube, могут это сделать, пусть и не на самых высоких скоростях.

Поэтому я бы предположил, что блокировать YouTube у нас в стране никто не будет. По крайней мере, политические последствия такого решения могут оказаться чрезвычайно неприятными, спровоцировав протестные настроения. Куда эффективнее с этой точки зрения начать развивать RuTube, предлагая что-то такое, чего просто нет на YouTube. Наш пользователь заинтересован в бесплатных фильмах и сериалах.

Как слушать YouTube с заблокированным экраном без подписки

А значит, размещение таковых на отечественной площадке с последующим переманиванием кого-нибудь из топовых блогеров может дать свои плоды. В результате это спровоцирует естественную миграцию части пользователей на RuTube в качестве основной видеоплощадки, а часть хоть и не заменит им YouTube, явно может сделать ставку как на второй сервис для просмотра видео.