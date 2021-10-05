Чем может грозить остановка работы WhatsApp, Instagram и других социальных сетей

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Иван Герасимов 0

Сбои WhatsApp и Instagram абсолютно привычны. Но есть ощущение, что вчера неполадки в работе соцсетей были не только дольше, но и вызвали больше паники среди людей. Пользователи нашего Telegram-чата недоумевали, что случилось, обменивались различными последними новостями, связанными с тем, почему не работает WhatsApp, даже шутили. Вся ситуация показала, насколько мы зависимы от мессенджеров и социальных сетей, а мир делится на тех, кто переживает за WhatsApp, и тех, кому наплевать. Кажется, пора сделать промежуточные выводы, что чувствуют пользователи в такой момент.

Разбираемся, чем грозит остановка в работе соцсетей

Как смартфоны изменили людей

Почему не работали Вотсап и Инстаграм

Сбой произошел 4 октября вечером. Сначала пользователи не могли войти в Facebook, WhatsApp и Instagram. Позже стали появляться сообщения о том, что появились проблемы в работе YouTube, Twitter и TikTok. Хотя, судя по наплыву пользователей и ироничной реакции Twitter, все было как раз наоборот. Кроме того, спасением для всех, кто остался без связи, стал Telegram — в какой-то момент он начал медленнее работать, а в Telegram Desktop почему-то перестали загружаться изображения.

От нас с вами в этой ситуации ничего не зависит

Версий было множество: начиная с того, что произошел сбой на серверах, и сотрудники не могли попасть на свои рабочие места до предположений о том, что пользовательские данные были слиты в открытый доступ. О том, как это происходит, вы можете подробнее узнать в нашем Яндекс.Дзен. В общем, правды никто не знает, но в Facebook заявили о том, что причина — это сбой в работе из-за неудачных изменений в настройках роутеров, координирующих обмен данных между центрами данных. Интересно и то, что сбой оказался не таким уж кратковременным — исправить ситуацию удалось только к утру. Обычно социальные сети приостанавливают работу из-за неполадок на пару часов, но в этот раз все немного затянулось.

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Отключение Интернета 4 октября

Когда происходит сбой в работе социальных сетей, у всех начинается небольшая паника: первые мысли — плохо работает Интернет на телефоне. У нас есть специальная инструкция на случай, если перестал работать WhatsApp или Instagram. Но если не помогло — просто смиритесь и ждите. Во время предыдущих сбоев я не понимал, почему это вызывает столько переживаний у людей: ведь жили как-то без социальных сетей раньше.

Неполадки объясняют сбоем в работе дата-центров

Но в 2021 году все намного сложнее: у многих работа связана с Instagram, а в WhatsApp переписка не только с друзьями, но и с коллегами и рабочими партнерами. У моей мамы в рабочем чате WhatsApp и вовсе содержатся все необходимые отчеты, без которых нарушается работа организации. То есть, социальные сети стали не просто местом для развлечения. С ними связана работа и благосостояние людей.

Кажется, такой же экскаватор спасал даже Facebook

Другой отличительной чертой вчерашних сбоев в работе WhatsApp и Instagram является то, что на их фоне упали фондовые индексы на бирже. Конечно, нам, простым смертным, абсолютно нет дела до того, на сколько миллиардов долларов стал беднее Марк Цукерберг. Но многие мои знакомые, занимающиеся небольшими инвестициями, пожаловались на то, что их активы подешевели. Так и выходит: WhatsApp и Instagram не работают, а люди теряют деньги. Достаточно большие, даже по меркам простого человека. Чем-то напоминает застрявший сухогруз в Суэцком канале, который парализовал мировую торговлю.

Если не работают соцсети: Смартфон помогает быть в форме. Проверил на себе

Что делать, если не работает Ватсап

На мой взгляд, это время нужно провести с пользой, даже если ваша работа была парализована этим сбоем. За всем не уследишь: новостей поступало невероятно много. Были и домыслы о взломе, об отключении Интернета. А еще это показало, насколько шаток современный мир. В принципе, это стало понятно еще в прошлом году, когда планета столкнулась с пандемией. Вспомните, что вы делали? Первое время, конечно, следили за развитием событий и искали хоть какие-то догадки, когда же это кончится.

Инвесторы потеряли немало денег на фоне вчерашних событий

Затем полезная информация просто перестала появляться — стало понятно, что никаких ответов ждать не стоит, а СМИ продолжали усугублять и без того тяжелую ситуацию. А дальше все просто занялись своими делами: начали проводить время с семьей, заниматься домашними делами. Кто-то взялся за интересные занятия, до которых все никак не доходили руки. То же самое и с отключением соцсетей: просто смиритесь и ждите, когда все это закончится. От вас ничего не зависит, лучше провести время с пользой или просто хорошенько выспаться, не отвлекаясь на звуки смартфона посреди ночи.

Я обратил внимание на то, что многие друзья попросту проигнорировали вчерашние неполадки в WhatsApp и Instagram: они продолжили писать в Telegram или просто позвонили по видеосвязи. Несмотря на панику большинства людей, стало больше тех, кого это не волнует. Вывод тут один: все то, что кажется непоколебимым, в один момент может развалиться, нарушив привычный ритм жизни.

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