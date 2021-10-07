Привычные функции смартфона, которые мы не замечаем

В смартфоны постоянно добавляют новые функции, которые через год становятся привычными. Возможно, приедаются, и мы перестаем обращать на них внимание. Тем не менее, мы решили собрать самые популярные фишки смартфонов, которые сделали их такими, какие они есть сейчас. А после прочтения возьмите свой любимый гаджет и подумайте о том, сколько всего он умеет. Кажется, пора заметить, насколько крутое устройство в вашем распоряжении!

Оплата картой на телефоне

Смартфон перестал быть устройством для связи тогда, когда в него внедрили функцию бесконтактной оплаты. Теперь мы не носим банковские и скидочные карты, наличные деньги. Эти вещи потихоньку уходят в прошлое. Даже самые недоверчивые люди потихоньку привыкают к тому, что оплата переехала в смартфон.

Благодаря снизившемуся выпуску пластиковых карточек банки уменьшают углеродный след, помогая планете. Оплата с помощью NFC не только удобна, но и достаточно безопасна. Во всяком случае, если вы постираете свой смартфон, то ваши деньги никуда не денутся. Это лучше, чем постирать наличку, оставленную в брюках, лишившись средств.

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Что такое виброотклик в телефоне

Мы привыкли к виброзвонку, который сигнализирует нам о входящем звонке, сообщении в мессенджере или уведомлении в приложении. Это очень крутая, но привычная функция в телефоне. Хорошо, что производители не остановились на этом: смартфоны лишились физической клавиатуры (и это очень грустно), но получили виброотклик клавиш. Многие недолюбливают его, но именно благодаря вибрации при нажатии на клавиатуру, мы получаем импульс, позволяющий чувствовать виртуальные кнопки.

Вдумчивый ввод текста требует внимания и усидчивости: конечно, писать бумажное письмо привычнее, но писать о чем-то важном в мессенджере и вкладывать в это смысл помогает именно вибрация клавиш. А вы пользуетесь этой функцией? Расскажите, помогает ли она вам фокусироваться на печати в нашем Telegram-сообществе!

Зачем нужен сканер QR-кода

По правде сказать, я сам долго игнорировал эту функцию в смартфоне. QR-коды прочно вошли в нашу жизнь, и я не имею в виду историю с пропусками. Иногда таким образом гораздо проще скачать что-то из магазина приложений, наведя камеру на черно-белый квадрат. Вы экономите кучу времени, попадая напрямик на страницу скачивания, минуя ввода названия.

QR-коды буквально повсюду: это и ссылки на статьи, на интересные мероприятия. Можно даже сфотографировать плакат, а смартфон сам найдет на снимке код, предложив перейти по ссылке. А еще ссылки в таком формате помогают получать скидки при покупке товаров в магазине. В общем, хочу сказать, что это донельзя просто и удобно. Только вдумайтесь!

Что такое многозадачность в телефоне

Вспомните свой телефон десятилетней давности: вряд ли он поддерживал функцию многозадачности. Например, мой Sony Ericsson позволял свернуть парочку приложений, но это было не так удобно из-за смешного объема оперативной памяти игры сгружались, а прослушивание музыки превращалось в ужас.

Что мы имеем сейчас: вы можете в фоновом режиме слушать подкаст, чатиться и не закрывать браузер с нужной страницей, чтобы не перематывать веб-страницу на то место, где остановились во время чтения. Некоторые люди не закрывают приложения неделями, оставляя их в фоне! Безусловно, это влияет на время работы смартфона, но это невероятно удобно.

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Зачем обновлять приложения

Мы уже писали о том, почему важно своевременно обновлять приложения. Это полезно, но нужно делать это с умом, предварительно прочитав отзывы об апдейте. Тем не менее, несмотря на всеобщие споры о пользе магазинов приложений, благодаря им нам больше не нужно искать нужную программу в разных источниках. Все сосредоточено в одном месте.

А для обновления и вовсе можно включить автоматическую загрузку, чтобы лишний раз не заглядывать в настройки. Эта опция экономит время и нервы: раньше-то приходилось искать актуальную версию программы, ждать какое-то время, пока таймер исчезнет, выдав заветную ссылку на скачивание.

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Что делать, если забыл пароль на телефоне

Помните, раньше приходилось каждый раз заново искать пароль от учетной записи. Хуже, если совсем не помнишь его. Теперь все ваши пароли хранит смартфон. При входе в приложение он просто предлагает ввести его автоматически. Во многих смартфонах реализована классная функция, которая подсказывает, если пароль попал в список похищенных, и предлагает его сменить на более надежный. Учитывая то, сколько сейчас у людей всевозможных страниц — это вправду невероятно полезно, ведь всего не упомнить.

А какая из привычных функций больше всего нравится вам?