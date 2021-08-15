Год с ноутбуком Huawei. Что я узнал

2020 год выдался не столько сложным, сколько противоречивым. С одной стороны, рухнули все планы на путешествия по миру, с другой стороны, освободилось приличное количество средств, львиная доля из которых еще и в валюте. Конечно, когда живешь в неопределенности и не знаешь, что будет завтра, то лучше деньги не тратить. Для меня появилась возможность наконец приобрести новенький ноутбук полегче и пошустрее вместо подуставшего Lenovo. Рассказываю о том, как с умом потратить 40 тысяч рублей и ни капли не пожалеть об этом.

Где-то посреди прошлогоднего карантина я понял, что мариновать освободившиеся гроши не стоит, лучше потратить их на что-то полезное. К середине мая история покупок за последние два месяца свелась к беспроводной зарядке Baseus и Mi Band 4 для моей девушки. Было дикое желание прикупить какой-то интересный гаджет: на YouTube случайно попался обзор ноутбука Huawei Matebook D14. Я прислушался к авторам видео, хотя, было очевидно, что это была реклама. Но все же ноутбук мне сразу приглянулся: понравился внешний вид (что-то общее с Macbook) и наличие AMD Ryzen 5 — шустрого процессора, который по многочисленным отзывам оказался очень крутым. Устроила и цена: 43 тысячи за сам ноутбук + подарки на выбор и бесплатная доставка.

Почему я выбрал ноутбук от Huawei

Пришлось хорошенько обдумать необходимость покупки: с одной стороны, отличная начинка Huawei D14 и его компактность, с другой стороны, не хотелось тратить 40 тысяч на то, что начнет тормозить через год-два. О таком устройстве я мечтал со времен нетбука Acer Expire, который впечатлял своим весом и размерами, но хромал на обе ноги в плане производительности. С тех пор я всегда внимательно относился к характеристикам устройств, чтобы не остаться у разбитого корыта. Очень мешало и предвзятое отношение к китайской компании — сложно доверять свои деньги компании, которая еще 8 лет назад считалась бюджетной и выпустила отвратительный смартфон на Windows Phone 8, который не стала обновлять до следующей версии, просто наплевав в душу пользователям. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон: здравый смысл перевесил и покупка была оформлена, а в подарок достался фирменный рюкзак и умные весы Huawei. Приятно, что компания не скупится на небольшие подарки. О выгодных акциях читайте в нашем Telegram-канале — не забудьте подписаться!

Какие характеристики у Huawei D14

Сложно выделить в этом ноутбуке что-то, он просто идеально подходит для моих задач, на нем удобно работать, смотреть фильмы, а еще иногда я люблю поиграть в какой-нибудь Crysis или Need For Speed: Pro Street — ноутбук начинает шуметь, но этот шум ничуть не отвлекает и не раздражает. Не сказать, что я фанатично перегружаю его фоновыми процессами, но 8 Гб оперативной памяти отлично хватает, чтобы держать открытыми 10-15 вкладок, среди которых YouTube и Кинопоиск в Full HD. Нареканий к производительности нет совершенно никаких — про то, что в ноутбуке установлен шустрый AMD Ryzen 5 3500U, вспоминаешь только благодаря наклейке на корпусе.

Лучший ноутбук с тонкими рамками

Экран у Huawei D14 с очень тонкими рамками и качественным изображением — наплевать, что IPS, это прекрасная матрица, от которой совершенно не устают глаза. Разработчики установили фирменные утилиты, позволяющие откорректировать изображение под себя. Вообще, с утилитами постарались на славу — Huawei PC Manager позволяет обновлять драйвера, проводить проверку всех систем ноутбука, настраивать режим зарядки и показывает уровень загрузки процессора. Горячую клавишу для вызова этой утилиты вынесли даже на F10, правда, у меня она почему-то не работает.

Читайте также: Планшет лучше ноутбука и ПК. Объясняем почему

Ноутбук с подсветкой клавиатуры

К слову, о тачпаде и клавиатуре. Тачпад достаточно большой и удобный, временами случаются фризы — я даже испугался, что попался брак, но позже выяснилось, что во всем виноват подключенный в USB-разъем модуль беспроводной мышки. У клавиатуры ход очень приятный, есть три уровня подсветки, что очень удобно, когда работаешь в темноте — в фирменной утилите, кстати, можно настроить время ее работы. Между F6 и F7 спрятали веб-камеру — это просто гениальное решение для того, чтобы сделать рамки экрана тоньше, не прибегая к изобретению велосипеда, и прийти на выручку тем, кто заклеивает веб-камеру. О защите личных данных напоминает и удобный сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения. Претензия у меня всего одна: при нажатии на нее ноутбук моментально загружается, минуя экран блокировки — до сих пор не понял, почему так происходит. Если знаете, почему так происходит, поделитесь ответом в нашем Telegram-чате.

У Huawei D14 два привычных USB-входа и один Type-C, через который осуществляется зарядка. Маловато, но за свои деньги этого вполне достаточно. Кстати, зарядный блок достаточно компактный, а длины провода хватает в любой ситуации. Даже спустя год не могу привыкнуть к тому, что больше не надо страдать, пытаясь уложить зарядку от ноутбука в рюкзак.

Я безумно доволен вложением денег. За 40 с небольшим тысяч мне достался шустрый, компактный ноутбук в алюминиевом корпусе с неплохой автономностью и прекрасной начинкой. На сайте Huawei можно выбрать комплектацию побогаче, например, 16 Гб оперативной памяти и процессор Intel. Есть и варианты этого ноутбука с диагональю экрана 15 или 16 дюймов. Мой опыт использования показал, что не стоит предвзято относиться к производителю, наоборот, это очень удачное приобретение, которое не стыдно порекомендовать кому-то из друзей.