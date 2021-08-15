Год с ноутбуком Huawei. Что я узнал

  2. Темы
  3. Гаджеты
Иван Герасимов 0

2020 год выдался не столько сложным, сколько противоречивым. С одной стороны, рухнули все планы на путешествия по миру, с другой стороны, освободилось приличное количество средств, львиная доля из которых еще и в валюте. Конечно, когда живешь в неопределенности и не знаешь, что будет завтра, то лучше деньги не тратить. Для меня появилась возможность наконец приобрести новенький ноутбук полегче и пошустрее вместо подуставшего Lenovo. Рассказываю о том, как с умом потратить 40 тысяч рублей и ни капли не пожалеть об этом.

Huawei D14 — идеальный ноутбук по соотношению цена-качество

Где-то посреди прошлогоднего карантина я понял, что мариновать освободившиеся гроши не стоит, лучше потратить их на что-то полезное. К середине мая история покупок за последние два месяца свелась к беспроводной зарядке Baseus и Mi Band 4 для моей девушки. Было дикое желание прикупить какой-то интересный гаджет: на YouTube случайно попался обзор ноутбука Huawei Matebook D14. Я прислушался к авторам видео, хотя, было очевидно, что это была реклама. Но все же ноутбук мне сразу приглянулся: понравился внешний вид (что-то общее с Macbook) и наличие AMD Ryzen 5 — шустрого процессора, который по многочисленным отзывам оказался очень крутым. Устроила и цена: 43 тысячи за сам ноутбук + подарки на выбор и бесплатная доставка.

Почему я выбрал ноутбук от Huawei

От такой клавиатуры не устают пальцы, наоборот, от нее невозможно оторваться

Пришлось хорошенько обдумать необходимость покупки: с одной стороны, отличная начинка Huawei D14 и его компактность, с другой стороны, не хотелось тратить 40 тысяч на то, что начнет тормозить через год-два. О таком устройстве я мечтал со времен нетбука Acer Expire, который впечатлял своим весом и размерами, но хромал на обе ноги в плане производительности. С тех пор я всегда внимательно относился к характеристикам устройств, чтобы не остаться у разбитого корыта. Очень мешало и предвзятое отношение к китайской компании — сложно доверять свои деньги компании, которая еще 8 лет назад считалась бюджетной и выпустила отвратительный смартфон на Windows Phone 8, который не стала обновлять до следующей версии, просто наплевав в душу пользователям. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон: здравый смысл перевесил и покупка была оформлена, а в подарок достался фирменный рюкзак и умные весы Huawei. Приятно, что компания не скупится на небольшие подарки. О выгодных акциях читайте в нашем Telegram-канале — не забудьте подписаться!

Какие характеристики у Huawei D14

Сложно выделить в этом ноутбуке что-то, он просто идеально подходит для моих задач, на нем удобно работать, смотреть фильмы, а еще иногда я люблю поиграть в какой-нибудь Crysis или Need For Speed: Pro Street — ноутбук начинает шуметь, но этот шум ничуть не отвлекает и не раздражает. Не сказать, что я фанатично перегружаю его фоновыми процессами, но 8 Гб оперативной памяти отлично хватает, чтобы держать открытыми 10-15 вкладок, среди которых YouTube и Кинопоиск в Full HD. Нареканий к производительности нет совершенно никаких — про то, что в ноутбуке установлен шустрый AMD Ryzen 5 3500U, вспоминаешь только благодаря наклейке на корпусе.

Лучший ноутбук с тонкими рамками

В ноутбуке добротный IPS-экран

Экран у Huawei D14 с очень тонкими рамками и качественным изображением — наплевать, что IPS, это прекрасная матрица, от которой совершенно не устают глаза. Разработчики установили фирменные утилиты, позволяющие откорректировать изображение под себя. Вообще, с утилитами постарались на славу — Huawei PC Manager позволяет обновлять драйвера, проводить проверку всех систем ноутбука, настраивать режим зарядки и показывает уровень загрузки процессора. Горячую клавишу для вызова этой утилиты вынесли даже на F10, правда, у меня она почему-то не работает.

Читайте также: Планшет лучше ноутбука и ПК. Объясняем почему

Ноутбук с подсветкой клавиатуры

К слову, о тачпаде и клавиатуре. Тачпад достаточно большой и удобный, временами случаются фризы — я даже испугался, что попался брак, но позже выяснилось, что во всем виноват подключенный в USB-разъем модуль беспроводной мышки. У клавиатуры ход очень приятный, есть три уровня подсветки, что очень удобно, когда работаешь в темноте — в фирменной утилите, кстати, можно настроить время ее работы. Между F6 и F7 спрятали веб-камеру — это просто гениальное решение для того, чтобы сделать рамки экрана тоньше, не прибегая к изобретению велосипеда, и прийти на выручку тем, кто заклеивает веб-камеру. О защите личных данных напоминает и удобный сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения. Претензия у меня всего одна: при нажатии на нее ноутбук моментально загружается, минуя экран блокировки — до сих пор не понял, почему так происходит. Если знаете, почему так происходит, поделитесь ответом в нашем Telegram-чате.

С подсветкой клавиатуры жить становится гораздо проще

У Huawei D14 два привычных USB-входа и один Type-C, через который осуществляется зарядка. Маловато, но за свои деньги этого вполне достаточно. Кстати, зарядный блок достаточно компактный, а длины провода хватает в любой ситуации. Даже спустя год не могу привыкнуть к тому, что больше не надо страдать, пытаясь уложить зарядку от ноутбука в рюкзак.

В официальном интернет-магазине Huawei множество спецификаций ноутбука

Я безумно доволен вложением денег. За 40 с небольшим тысяч мне достался шустрый, компактный ноутбук в алюминиевом корпусе с неплохой автономностью и прекрасной начинкой. На сайте Huawei можно выбрать комплектацию побогаче, например, 16 Гб оперативной памяти и процессор Intel. Есть и варианты этого ноутбука с диагональю экрана 15 или 16 дюймов. Мой опыт использования показал, что не стоит предвзято относиться к производителю, наоборот, это очень удачное приобретение, которое не стыдно порекомендовать кому-то из друзей.

Теги
Лонгриды для вас
Батарея
Как понять, что пора менять аккумулятор телефона

Аккумулятор – это единственный компонент в вашем смартфоне, который является расходным материалом. Это значит, что в процессе эксплуатации он изнашивается, а значит, его практически наверняка будет нужно заменить. Когда именно – вопрос другой. Ответ на него зависит от множества факторов вроде длительности использования, периодичности зарядки и общей выносливости аккумуляторного блока. Отследить их самостоятельно практически невозможно, поэтому большинство ориентируются только на косвенные признаки, но я расскажу, как понять, что батарею пора менять.

Читать далее
Вредно ли читать с телефона

К сожалению, с годами получается мало читать. Нет времени или настроения читать книги без отрыва, приходится пользоваться смартфоном, но и это не лучший вариант. Есть электронная книга, но ею получается пользоваться очень редко. Что уж говорить про бумажные книги - носить ее с собой не всегда удобно. В итоге, единственный рабочий вариант - чтение со смартфона. Кроме того, если и пользоваться гаджетом для чтения электронных книг, то предварительно лучше включить авиарежим, чтобы не отвлекаться на пуши из социальных сетей. Давайте разбираться, насколько вредно читать с небольшого экрана? И что выбрать для чтения, чтобы окончательно не угробить зрение?

Читать далее
машина
Samsung будет спасать автопром от кризиса

Производители электроники уже просто не могут удерживаться в границах тех устройств, которые они изначально сами себе задали. Делать только смартфоны в то время, когда в мире творится столько всего интересного и перспективного, сложно. Более того, это невозможно, если ты занимаешься производством процессоров. Они нужны везде и всегда, а стало быть, расширение производства - обычное дело и закономерное будущее. Именно поэтому Samsung - один из крупнейших в мире производителей пролупроводников - ищет новых партнеров, с которыми будет сотрудничать. Особенно важно это в наше сложное время, когда чипов в мире критически не хватает, и даже автопроизводители вынуждены терять миллиарды долларов из-за нарушения цепочек поставок.

Читать далее
Новый комментарий