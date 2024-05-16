5 классных фишек китайской версии HyperOS, которых нет на твоем Xiaomi

Смартфоны Xiaomi представлены почти во всех странах, однако компания, не первый год лидирующая на российском и многих других рынках, настойчиво продолжает делать упор на внутреннюю аудиторию Китая. Это выражается не только в более демократичной стоимости ее устройств, но и в особенностях фирменной оболочки HyperOS. Если вы покупали смартфон в России или заказывали его в одном из официальных магазинов на AliExpress, то имеете дело с урезанной прошивкой. Ведь китайская версия HyperOS сильно отличается от глобалки и предлагает много полезных функций, которые мы с вами не можем в полной мере оценить.

Интеграция Mi Smart Hub

Главная фишка HyperOS, заставившая Xiaomi отказаться от MIUI, — глубокая взаимная интеграция самых разных гаджетов компании. То есть, начав работать на смартфоне, по задумке разработчиков, мы можем продолжить дело на планшете или компьютере, а также вывести изображение с его экрана на другое устройство и наоборот. Телефон в таком случае превращается в настоящий хаб для умного дома.

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Звучит круто. Более того, взаимосвязанность Xiaomi была анонсирована для глобальной версии HyperOS, однако она до сих пор не работает или функционирует в ограниченном режиме. Так, на моем планшете Xiaomi Pad 6 есть пункт Xiaomi Interconnectivity, а на смартфоне Xiaomi 12T Pro — нет. Хотя на китайской версии HyperOS функция доступна даже на относительно недорогих Redmi.

На сегодняшний день в русскоязычном сегменте интернета вы не найдете информацию о том, как пользоваться взаимосвязанностью Xiaomi. Но, если каким-то чудесным образом функция доступна на двух устройствах, и вы смогли ее оценить, поделитесь своими впечатлениями в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Так мы хотя бы будем знать, что Xiaomi хотя бы частично исполняет свои обещания.

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Голосовой помощник Mi AI

Еще на китайской версии смартфона Xiaomi присутствует голосовой ассистент Mi AI, для которого даже предусмотрен отдельный пункт в меню настроек. На глобалках ничего подобного, конечно же, нет. И, хотя вы можете установить Mi AI через APK, никакой пользы от ассистента не будет. Мало того, что он не интегрирован в систему, так еще разработчики даже не удосужились добавить поддержку английского языка, не говоря уже о поддержке русского.

Тут вы можете возразить, заявив, будто пользователям глобальной версии Xiaomi не нужен фирменный голосовой ассистент, ведь есть помощник от Google и куча российских аналогов от Алисы до Маруси. Но не кажется ли вам странным, что почему-то компания Infinix интегрировала свой Folax с альтернативой ChatGPT во все смартфоны на базе XOS 13 и выше, а намного более крупная фирма Xiaomi не смогла это сделать?

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Mi AI Call Assistant — помощник для телефонных звонков

Глобальная версия HyperOS отличается от китайской в том числе звонилкой. Мы пользуемся приложением Google Телефон, а жители КНР — фирменным софтом производителя. Да, на какой-нибудь индийской прошивке тоже есть стандартная звонилка HyperOS, но в ней нет интересной фишки в лице Mi AI Call Assistant.

Это голосовой ассистент, способный отвечать на звонки и разговаривать с собеседником вместо владельца смартфона, а также выполнять другие полезные действия, понять которые очень сложно из-за языкового барьера. Как и обычный помощник Mi AI, его можно установить через APK, но никакого толка от него все равно не будет.

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Настройки рабочего стола HyperOS

Менее важной, но все равно довольно заметной фишкой китайской версии HyperOS являются расширенные настройки рабочего стола. В частности, пользователям доступны супериконки для стандартных приложений, то есть возможность менять внешний вид и размер ярлыков отдельно взятых программ.

Еще рабочий стол HyperOS предлагает пользователям из Китая больше интересных виджетов для стандартного софта. И да, никакой рекламы треш-новостей в ленте виджетов в КНР, разумеется, нет. Вы же не думали, что Xiaomi будет так издеваться над теми, кого действительно ценит?

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Другие особенности китайской версии HyperOS

В целом, HyperOS для Китая выглядит как более продвинутая оболочка. Она получает больше обновлений, которые выходят минимум раз в месяц, еще имеет кучу дополнительных фишек. Например, в китайской версии прошивки есть специальная демка, помогающая оценить эффекты вибромотора. Мелочь, а приятно.

Тем не менее, это не значит, что нужно перепрошивать свой смартфон или сразу покупать китайскую версию Xiaomi. Напротив, в таком случае вы вообще не сможете полноценно пользоваться своим устройством, ведь получите аппарат без русского языка, который в лучшем случае удастся русифицировать лишь частично.

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Но все вышесказанное в очередной раз демонстрирует, насколько по-разному Xiaomi относится к пользователям в зависимости от их национальной и территориальной принадлежности. Своим — все, остальным — крохи с барского стола.