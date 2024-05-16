5 классных фишек китайской версии HyperOS, которых нет на твоем Xiaomi

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Смартфоны Xiaomi представлены почти во всех странах, однако компания, не первый год лидирующая на российском и многих других рынках, настойчиво продолжает делать упор на внутреннюю аудиторию Китая. Это выражается не только в более демократичной стоимости ее устройств, но и в особенностях фирменной оболочки HyperOS. Если вы покупали смартфон в России или заказывали его в одном из официальных магазинов на AliExpress, то имеете дело с урезанной прошивкой. Ведь китайская версия HyperOS сильно отличается от глобалки и предлагает много полезных функций, которые мы с вами не можем в полной мере оценить.

5 классных фишек китайской версии HyperOS, которых нет на твоем Xiaomi. Китайская версия HyperOS намного круче глобалки. Фото: Beebom. Фото.

Китайская версия HyperOS намного круче глобалки. Фото: Beebom

Интеграция Mi Smart Hub

Главная фишка HyperOS, заставившая Xiaomi отказаться от MIUI, — глубокая взаимная интеграция самых разных гаджетов компании. То есть, начав работать на смартфоне, по задумке разработчиков, мы можем продолжить дело на планшете или компьютере, а также вывести изображение с его экрана на другое устройство и наоборот. Телефон в таком случае превращается в настоящий хаб для умного дома.

5 обещанных функций HyperOS, которые так и не появились на моем Xiaomi

Звучит круто. Более того, взаимосвязанность Xiaomi была анонсирована для глобальной версии HyperOS, однако она до сих пор не работает или функционирует в ограниченном режиме. Так, на моем планшете Xiaomi Pad 6 есть пункт Xiaomi Interconnectivity, а на смартфоне Xiaomi 12T Pro — нет. Хотя на китайской версии HyperOS функция доступна даже на относительно недорогих Redmi.

Интеграция Mi Smart Hub. Взаимосвязанность Xiaomi на глобальной версии HyperOS толком не работает. Фото.

Взаимосвязанность Xiaomi на глобальной версии HyperOS толком не работает

На сегодняшний день в русскоязычном сегменте интернета вы не найдете информацию о том, как пользоваться взаимосвязанностью Xiaomi. Но, если каким-то чудесным образом функция доступна на двух устройствах, и вы смогли ее оценить, поделитесь своими впечатлениями в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Так мы хотя бы будем знать, что Xiaomi хотя бы частично исполняет свои обещания.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Голосовой помощник Mi AI

Еще на китайской версии смартфона Xiaomi присутствует голосовой ассистент Mi AI, для которого даже предусмотрен отдельный пункт в меню настроек. На глобалках ничего подобного, конечно же, нет. И, хотя вы можете установить Mi AI через APK, никакой пользы от ассистента не будет. Мало того, что он не интегрирован в систему, так еще разработчики даже не удосужились добавить поддержку английского языка, не говоря уже о поддержке русского.

Голосовой помощник Mi AI. Если вы не знаете китайского языка, скачивать Mi AI бессмысленно. Фото.

Если вы не знаете китайского языка, скачивать Mi AI бессмысленно

Тут вы можете возразить, заявив, будто пользователям глобальной версии Xiaomi не нужен фирменный голосовой ассистент, ведь есть помощник от Google и куча российских аналогов от Алисы до Маруси. Но не кажется ли вам странным, что почему-то компания Infinix интегрировала свой Folax с альтернативой ChatGPT во все смартфоны на базе XOS 13 и выше, а намного более крупная фирма Xiaomi не смогла это сделать?

10 классных функций оболочки XOS, ради которых стоит купить смартфон Infinix

Mi AI Call Assistant — помощник для телефонных звонков

Глобальная версия HyperOS отличается от китайской в том числе звонилкой. Мы пользуемся приложением Google Телефон, а жители КНР — фирменным софтом производителя. Да, на какой-нибудь индийской прошивке тоже есть стандартная звонилка HyperOS, но в ней нет интересной фишки в лице Mi AI Call Assistant.

Mi AI Call Assistant — помощник для телефонных звонков. Естественно, телефонный ассистент разговаривает только на китайском. Фото: Vikas Pal. Фото.

Естественно, телефонный ассистент разговаривает только на китайском. Фото: Vikas Pal

Это голосовой ассистент, способный отвечать на звонки и разговаривать с собеседником вместо владельца смартфона, а также выполнять другие полезные действия, понять которые очень сложно из-за языкового барьера. Как и обычный помощник Mi AI, его можно установить через APK, но никакого толка от него все равно не будет.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Настройки рабочего стола HyperOS

Менее важной, но все равно довольно заметной фишкой китайской версии HyperOS являются расширенные настройки рабочего стола. В частности, пользователям доступны супериконки для стандартных приложений, то есть возможность менять внешний вид и размер ярлыков отдельно взятых программ.

Настройки рабочего стола HyperOS. Даже такой простой фишки, как супериконки, на глобальной версии нет. Фото: Sumit Obroy. Фото.

Даже такой простой фишки, как супериконки, на глобальной версии нет. Фото: Sumit Obroy

Еще рабочий стол HyperOS предлагает пользователям из Китая больше интересных виджетов для стандартного софта. И да, никакой рекламы треш-новостей в ленте виджетов в КНР, разумеется, нет. Вы же не думали, что Xiaomi будет так издеваться над теми, кого действительно ценит?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Другие особенности китайской версии HyperOS

В целом, HyperOS для Китая выглядит как более продвинутая оболочка. Она получает больше обновлений, которые выходят минимум раз в месяц, еще имеет кучу дополнительных фишек. Например, в китайской версии прошивки есть специальная демка, помогающая оценить эффекты вибромотора. Мелочь, а приятно.

Другие особенности китайской версии HyperOS. На китайской прошивке есть прикольные демки, помогающие оценить все возможности смартфона Xiaomi. Фото.

На китайской прошивке есть прикольные демки, помогающие оценить все возможности смартфона Xiaomi

Тем не менее, это не значит, что нужно перепрошивать свой смартфон или сразу покупать китайскую версию Xiaomi. Напротив, в таком случае вы вообще не сможете полноценно пользоваться своим устройством, ведь получите аппарат без русского языка, который в лучшем случае удастся русифицировать лишь частично.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Но все вышесказанное в очередной раз демонстрирует, насколько по-разному Xiaomi относится к пользователям в зависимости от их национальной и территориальной принадлежности. Своим — все, остальным — крохи с барского стола.

Теги
Лонгриды для вас
Какой Redmi Note 13 купить со скидкой и получить подарок

В последние годы новые смартфоны Redmi Note выходили примерно в одно и то же время. В 2023 году традиция также была соблюдена и обновленная линейка Redmi Note 13 появилась в начале осени. При этом устройства хоть и стоят намного дешевле флагманов других производителей, все равно не по карману многим пользователям - купить их могут, ни в чем себе не отказывая, далеко не все. Тем более, что линейка исчисляется далеко не одним смартфоном, как могли думать неопытные пользователи, а сразу четырьмя! Сегодня расскажем вам о том, как купить любой Redmi Note 13 со скидкой, а также получить шикарный подарок!

Читать далее
В каких случаях умная колонка хуже обычной, и вам лучше сэкономить деньги

Многие люди ошибочно полагают, будто умная колонка отличается от обычной только наличием голосового ассистента, который и превращает ее в смарт-устройство. Но на самом деле это два непохожих друг на друга прибора, предназначенных для совершенно разных целей. Чтобы вы смогли определить для себя, стоит ли покупать умную колонку, попробуем выявить их ключевые отличия, а также сценарии использования.

Читать далее
5 советов, которые помогут вам наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях

Как бы производители смартфонов ни нахваливали прочность своих экранов, они все равно остаются довольно хрупкими. Плюс ко всему поверхность дисплея царапается буквально о воздух, а потому мы просто вынуждены устанавливать защитное стекло. Эту услугу предоставляют магазины электроники, но просят за ее выполнение минимум 500 рублей. Хотите сэкономить? Тогда обязательно познакомьтесь с нашей инструкцией, как наклеить защитное стекло на телефон, чтобы случайно не испортить его.

Читать далее