5 обещанных функций HyperOS, которые так и не появились на моем Xiaomi

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Герман Вологжанин

3 недели назад на мой смартфон прилетело обновление HyperOS. На протяжении нескольких месяцев до официального релиза Xiaomi активно подогревала интерес к своей прошивке, подробно рассказывая о ее особенностях. Но после выхода оболочки стало очевидно, что ожидания сильно разошлись с реальностью. Во-первых, новая прошивка Xiaomi характеризуется большим количеством недостатков. Во-вторых, далеко не все функции HyperOS стали частью финальной версии оболочки.

5 обещанных функций HyperOS, которые так и не появились на моем Xiaomi. К сожалению, не все обещанные функции добрались до финальной версии HyperOS. Фото: GadgetByte. Фото.

К сожалению, не все обещанные функции добрались до финальной версии HyperOS. Фото: GadgetByte

На всякий случай отмечу, что я рассматриваю лишь собственный опыт, полученный при взаимодействии с HyperOS 1.0.1.0 ULFRUXM на смартфоне Xiaomi 12T Pro. Возможно, на вашем устройстве все обещанные функции доступны или появятся в одном из следующих апдейтов. Но на моем смартфоне их нет, и это сильно портит впечатление от HyperOS.

Почему я бы на вашем месте не стал устанавливать HyperOS на Xiaomi

Взаимосвязанность Xiaomi

Главной фишкой HyperOS должна была стать тесная взаимосвязанность разных устройств Xiaomi. В частности, смартфонов и планшетов. HyperOS, установленная на оба устройства, должна была бы превратить их в единое пространство с общим буфером обмена. Однако в моей версии оболочки раздел настроек «Взаимосвязанность Xiaomi» отсутствует.

Взаимосвязанность Xiaomi. Функции глубокого сопряжения устройств Xiaomi как не было, так и нет. Фото: XTB. Фото.

Функции глубокого сопряжения устройств Xiaomi как не было, так и нет. Фото: XTB

Это значит, что я не могу подключить смартфон к планшету, а потому оба устройства продолжают жить своей жизнью. Хочется надеяться на появление столь важной функции в грядущих апдейтах, но, будучи знакомым с Xiaomi не первый год, в подобное верится с трудом.

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Фоторедактор с искусственным интеллектом на HyperOS

Фоторедактор с искусственным интеллектом на HyperOS. Цифровой аватар и другие функции ИИ все еще недоступны в HyperOS. Фото: Xiaomi. Фото.

Цифровой аватар и другие функции ИИ все еще недоступны в HyperOS. Фото: Xiaomi

На презентации Xiaomi 14, где компания подробно рассказала о глобальной версии HyperOS, был анонсирован целый ряд функций искусственного интеллекта, которыми обзавелся редактор, встроенный в стандартную галерею:

  • перетаскивание объектов на фото;
  • расширение (дорисовка) фото;
  • создание ИИ-портрета на основе своих снимков.

Ничего из этого после обновления Xiaomi 12T Pro до HyperOS не появилось. Остался прежний набор функций редактора за тем лишь исключением, что в меню добавили возможность автоматически распознать текст на фото, не выделяя его. Правда, опция, появившаяся еще в MIUI 14, до сих пор не поддерживает распознавание русского языка.

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Умный поиск в галерее Xiaomi

Еще одна обещанная функция HyperOS затрагивает поиск фото в галерее. Xiaomi планировала его серьезно прокачать, позволив искать снимки по ключевым словам. Например, указав место съемки или его тип (например, архитектура), галерея должна сразу выдавать нужную фотографию.

Умный поиск в галерее Xiaomi. Умного поиска фото в HyperOS тоже нет. Фото: Xiaomi. Фото.

Умного поиска фото в HyperOS тоже нет. Фото: Xiaomi

Но на практике поиск в галерее такой же ограниченный, как и в MIUI 14. Можно искать фото, видео и альбомы только по имени. Никакого умного поиска в HyperOS нет.

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Нейросеть для создания субтитров в HyperOS

Также для HyperOS на недавней презентации Xiaomi была анонсирована функция интеллектуальных субтитров. По задумке разработчиков, она должна была автоматически транскрибировать речь во время просмотра видео и даже разговора по телефону, а еще переводить голос собеседника, прямо как в Galaxy AI.

Нейросеть для создания субтитров в HyperOS. ИИ-субтитры существуют только на бумаге. Фото: Xiaomi. Фото.

ИИ-субтитры существуют только на бумаге. Фото: Xiaomi

Разумеется, на моем смартфоне эта фишка HyperOS отсутствует, да и вообще создалось впечатление, будто Xiaomi придумала ИИ-функции исключительно ради громкого анонса, а не применения на практике. Ведь даже в случае их появления после одного из следующих апдейтов не факт, что та же нейросеть для создания субтитров будет поддерживать русский язык.

Функции Android 14, которые Xiaomi вырезала из HyperOS

Суперобои Луна для HyperOS

В китайской версии HyperOS появились суперобои с Луной. Это нововведение нельзя назвать принципиально важным, однако его отсутствие в глобалке является еще одним недостатком свежей оболочки.

Суперобои Луна для HyperOS. Суперобои с Луной можно установить только вручную. Фото: Technobuzznet. Фото.

Суперобои с Луной можно установить только вручную. Фото: Technobuzznet

При желании можно вручную установить суперобои с Луной, о чем я рассказывал в отдельном материале. Но все это — костыли, к помощи которых не хотелось бы прибегать, держа в руках не самое дешевое устройство от известного бренда.

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