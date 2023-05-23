Android 14 сделает планшеты намного более удобными, но не для всех

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Артем Сутягин

Так уж получилось, что планшеты выпускаются для довольно узкой группы людей. Особенно это относится к планшетам на Android, который сами по себе довольно странные устройства. Этот тип техники часто рекламируется, как что-то, что может повысить продуктивность своего владельца. Мол, они удобные, на них можно работать и вообще все будет замечательно — только покупай. Но это не совсем так, когда дело доходит до реального применения в обычных условиях. Тут-то и понимаешь, что что-то надо менять. Возможно, свежее нововведение в Android 14 решит проблему.

Android 14 сделает планшеты намного более удобными, но не для всех. Планшет с клавиатурой имеет свои преимущества, но пока их не очень много. Фото.

Планшет с клавиатурой имеет свои преимущества, но пока их не очень много.

Android планшет с клавиатурой

Вы можете быть довольно продуктивны на планшетах Android, если подключите клавиатуру, но с поддержкой этого аксессуара все еще есть проблемы. Одно из этих ограничений заключается в том, что Android предлагает лишь небольшое количество собственных сочетаний клавиш, позволяющих ускорить работу, но это изменится с полноценным выходом Android 14.

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Новая клавиатура в Android 14

Журналист и исследователь кода Android Мишаал Рахман сообщил, что Android 14 предложит значительно расширенный список сочетаний клавиш при подключении клавиатуры к устройству с большим экраном. В первую очередь к ним относятся планшеты. Возможно, со временем в список будут добавляться складные устройства или что-то подобное. Ведь сейчас грань между планшетом и смартфоном как никогда размывается.

Новая клавиатура в Android 14. Планшет не заменит компьютер еще много лет, но чуть более удобным он стать может и должен это сделать. Фото.

Планшет не заменит компьютер еще много лет, но чуть более удобным он стать может и должен это сделать.

Источник сообщает, что список мест, где будут доступны расширенные возможности клавиатуры, увеличивается и со временем он станет еще больше, ведь официально операционная система выйдет не раньше конца лета или начала осени. Да и после ее выхода выпуск обновлений никто не отменял.

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Что нового в Android 14 на планшетах

Некоторые из наиболее заметных дополнений Android 14, замеченных Рахманом, включают возможность переключать языки ввода (Ctrl+Space), переключаться между последними приложениями (Alt+Tab), переключение панели задач (Search+T) и множество разделенных экранов. Так же есть изменения в работе с параметрами многозадачности. Например, появилась возможность нажатием сочетания клавиш «Search» + «Ctrl» + «Стрелка вправо/влево» включать режим многозадачности на разделенном экране.

Для сравнения, Android 13 в настоящее время предлагает 13 физических сочетаний клавиш. К ним относятся системные ярлыки для перехода на экран домой, назад, для открытия меню последних событий, просмотра уведомлений, проверки сочетаний клавиш и переключения раскладок клавиатуры. Это в дополнение к ярлыкам, связанным с приложениями. Они позволяют быстро открывать эти самые приложения, в число которых входит Google Ассистент, штатный мессенджер и многие другие.

Что нового в Android 14 на планшетах. Так получается, что планшеты Apple намного более удобны с точки зрения работы. Фото.

Так получается, что планшеты Apple намного более удобны с точки зрения работы.

Сможет ли планшет заменить компьютер

Конечно, все это не сделает планшет лучшим средством для работы вне дома или офиса. Это все равно устройство, созданное в основном для потребления контента, а не для работы. Например, на них нет полноценных текстовых редакторов, приложений для работы с таблицами, вроде Excel, и многого другого. Скажете, что есть пакет Google документов и большое количество сторонних продуктов? Но ведь есть даже фирменные приложения, вот только работать с ними на каком-то более серьезном уровне, чем просто набрать текст или сложить две ячейки, сложно.

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То же относится и к приложениям по работе с графикой, видео и другому профессиональному софту. Что-то из этого можно заменить, но этого все равно будет недостаточно для того, чтобы однозначно отказаться от компьютера или ноутбука в качестве рабочей машины.

Даже простое появление полноценного Chrome уже дало бы существенный прирост удобства использования планшета, но пока мы имеем то, что имеем. Хорошо хотя бы, что производители работают в этом направлении и не забывают об улучшениях. Просто делают они их очень медленно.

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