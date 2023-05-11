Google выпустила Android 14 Beta 2 для разработчиков. Что нового и как установить

На прошедшей конференции Google I/O компания порадовала своих поклонников не только новыми гаджетами, но и выпуском второй бета-версии Android 14 в качестве дополнительного сюрприза. Но важно отметить, что это обновление предназначено для разработчиков, а не для простых пользователей: хоть его и может скачать каждый, доля риска в этом все равно есть. А попытаться действительно стоит: в Android 14 Beta 2 появилось несколько новых функций и было исправлено множество ошибок. Предлагаю поговорить о нововведениях и разобраться, как установить вторую бету Андроид 14 на смартфон.

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Сразу скажем: вторая бета-версия не отличается большим количеством новых функций. Это ничуть не удивляет, так как предыдущий апдейт вышел около месяца назад. Однако это не означает, что нововведения в Android 14 Beta 2 вообще отсутствуют.

Что нового в Android 14

Главной фишкой свежей бета-версии Андроид 14 является поддержка HDR для записи видео, а также Ultra HDR для хранения фотографий в исходном формате. Благодаря ему Андроид-смартфоны смогут использовать свои камеры на все 100, сохраняя снимки в оригинальном высоком качестве с большим количеством деталей. В новой ОС также обновлены и улучшены расширения камеры, которые позволят обрабатывать фотографии быстрее и качественнее.

В Android 14 появился обновленный экран разрешений местоположения. Теперь уведомления содержат информацию, что используемое приложение может передавать данные третьим лицам. Оно будет появляться время от времени, если программа начнет отслеживать местоположение по-другому.

Остальные небольшие изменения хоть и носят больше косметический характер, но благодаря им система станет заметно быстрее и удобнее.

Появился черно-белый стиль для Material You.

Появилась долгожданная настройка для автоматического подтверждения ПИН-кода без нажатия на «Ввод».

без нажатия на «Ввод». Добавлена поддержка встроенных анимаций жеста «Назад», а также кнопка для изменения размера шрифта.

Новый внешний вид контекстного меню при удерживании ярлыка на экране «Домой».

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Кроме того, разработчики исправили ошибки, которые были найдены в предыдущей бета-версии. Вот самые известные.

Исправлена проблема, которая приводила к зависанию интерфейса или приложения.

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было добавить новые отпечатки пальцев для разблокировки, а также баг биометрических данных, из-за которого приложения работали неправильно.

Теперь звук будет воспроизводиться через наушники при их подключении, а не через динамики.

Разработчики избавились от багов с жестами навигации.

Исправлена ошибка, из-за которой уровень заряда батареи после перезагрузки отображался неправильно.

И это лишь часть исправленных ошибок в обновлении! Подробнее о них можете узнать на сайте для разработчиков. Кстати, поддерживаемых смартфонов стало еще больше. О них — ниже.

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Какие смартфоны получат Андроид 14

Если предыдущие бета-версии Андроид 14 могли установить лишь владельцы Google Pixel, начиная с модели Pixel 4a 5G, то теперь к ним добавились некоторые смартфоны Xiaomi, vivo, realme и даже Nothing Phone (1). Вот как выглядит список.

Nothing Phone (1).

iQOO 11.

Xiaomi 13 и 13 Pro, Xiaomi 12T.

realme GT2 Pro.

OnePlus 11.

Oppo Find N2 и N2 Flip.

Планшеты Xiaomi Pad 6 и Lenovo Tab Extreme.

Для того, чтобы получить обновление, нужно перейти на сайт разработчиков Android и выбрать свою модель устройства, после чего ознакомиться с инструкцией по установке.

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Как установить Андроид 14

Если вы только перешли с iOS и хотите опробовать бета-версию Андроид 14 на Google Pixel, скажем прямо, устанавливается она не так-то просто. Впрочем, нужно всего лишь следовать нашей инструкции и у вас все получится.

Скачайте Android 14 по этой ссылке, выбрав свою модель смартфона, и поместите архив в папку с ADB. Подробнее об Android Debug Bridge читайте в нашем материале.

На смартфоне получите права разработчика и включите отладку по USB.

Подключите смартфон к ПК по кабелю и разрешите отладку.

На компьютере запустите командную строку и введите «adb devices».

Переведите смартфон в режим восстановления, после чего зажмите кнопку громкости и питания и отпустите первую.

С помощью клавиши громкости выберите «Apply update from ADB», а в командной строке на ПК введите «adb sideload + название файла прошивки». Нажмите Enter.

Дождитесь окончания установки и выберите в меню восстановления Reboot now. Можете пользоваться смартфоном!

Со временем становится чуть понятнее, когда выйдет Андроид 14: дорожная карта обновляется регулярно, а значит, все идет по плану. Релиз чистого Андроида состоится не позднее сентября, а со временем подтянутся и остальные производители.

Пишите в нашем Телеграм-чате, установили ли вы апдейт и какие изменения заметили.