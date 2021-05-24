Apple, дай списать: Что общего у iOS 14 и Android 12

Неделю назад Google официально представила Android 12. В этом году презентация прошла без задержек, хоть и была проведена исключительно в онлайн-формате. Однако удивляться тут нечему. Куда интереснее получилась сама операционка. Ведь в этом году Google отбросила все приличия, скопировала добрую половину ключевых фишек iOS 14 и сделала вид, что придумала всё это сама. Но нас-то не проведёшь, потому что мы знаем, на что нужно обращать внимание.

На самом деле Google – надо отдать ей должное – постаралась сделать всё так, чтобы заимствование идей Apple не так сильно бросалось в глаза. Поэтому разработчики поискового гиганта подретушировали многие нововведения, внесли в них некоторые изменения и получилось вполне аутентично.

Кастомизация Android 12

Это прошло незамеченным, но Google, помимо того что внесла изменения в дизайн интерфейса, предложила пользователям штатные инструменты для кастомизации Android. Несмотря на то что внешнее оформление Android и раньше можно было полулегально видоизменять множеством разных способов, теперь они доступны на системном уровне вполне официально.

Google так умело интегрировала их в Android, а в дополнение ко всему ещё и частично автоматизировала, так что не сразу и вспомнишь, что изначально подобный механизм кастомизации предложила Apple. Именно она позволила пользователям видоизменять не только иконки интерфейса, но и виджеты, и многие другие интерфейсные элементы так, как им захочется.

Индикатор камеры на Android

Android никогда особенно не отличался безопасностью, но в Android 12 было решено внедрить механизм отслеживания активности микрофона и камеры, который впервые дебютировал в iOS 14. Таким образом Apple хотела дать пользователям представление о том, когда установленные приложения обращаются к функциям аудио- и фото- или видеофиксации.

Правда, у Google всё вышло куда удобнее. В отличие от Apple, которая просто демонстрирует на экранах iPhone оранжевую и зелёную точку в зависимости от того, работает микрофон или камера, Google не только нарисовала на точках иконки камеры и микрофона, но и сделала их кликабельными. Так вы сможете отключить запись в любой момент.

Как изменились виджеты в Android 12

В Android 12 Google решила возродить виджеты. Сама. Не глядя на Apple. Правда-правда. Вот так вот игнорировала их лет 5, а то и больше, а тут вдруг решила, что пора бы снова взяться за их развитие. Дизайнеры компании качественно перерисовали все виджеты и расширили сферу их применения. Теперь виджеты доступны не только для приложений, но и для многих системных элементов.

Сказать по совести, я не ругаю Google за это решение. Опыт iOS 14 показал, что виджеты – это классная штука, которая реально может облегчить использование операционной системы. Мало того, что теперь у вас перед глазами всегда будут миниатюры нужных приложений, которые не нужно запускать каждый раз, так ещё и доступ к системных механизмам с рабочего стола получать стало куда проще.

Чем Google заменит куки в Chrome

Оценив положительную реакцию пользователей iOS на анонимизацию в Safari, Google решила сделать что-то похожее в Chrome. Поэтому было решено отключить к чёрту все сторонние куки и заменить их на FLoC. О том, что это такое, я подробно рассказывал в соответствующей статье – обязательно почитайте, это важно для понимания того, куда движется веб-браузинг.

Впрочем, было понятно с самого начала, что Google не может позволить себе совсем отказаться от слежки в интернете. Поэтому было решено сделать те же куки, но более лайтовые. То есть компания придумала, что будет собирать данные не каждого конкретного пользователя, а групп из нескольких человек, чьи интересы плюс-минус совпадают друг с другом. Получилось, на мой взгляд, хуже, чем всё остальное. Но хотя бы так.