Apple, дай списать: Что общего у iOS 14 и Android 12

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Иван Кузнецов 0

Неделю назад Google официально представила Android 12. В этом году презентация прошла без задержек, хоть и была проведена исключительно в онлайн-формате. Однако удивляться тут нечему. Куда интереснее получилась сама операционка. Ведь в этом году Google отбросила все приличия, скопировала добрую половину ключевых фишек iOS 14 и сделала вид, что придумала всё это сама. Но нас-то не проведёшь, потому что мы знаем, на что нужно обращать внимание.

Android 12

Android 12 очень похож на iOS 14, хоть Google и попыталась это скрыть

На самом деле Google – надо отдать ей должное – постаралась сделать всё так, чтобы заимствование идей Apple не так сильно бросалось в глаза. Поэтому разработчики поискового гиганта подретушировали многие нововведения, внесли в них некоторые изменения и получилось вполне аутентично.

Кастомизация Android 12

Это прошло незамеченным, но Google, помимо того что внесла изменения в дизайн интерфейса, предложила пользователям штатные инструменты для кастомизации Android. Несмотря на то что внешнее оформление Android и раньше можно было полулегально видоизменять множеством разных способов, теперь они доступны на системном уровне вполне официально.

Кастомизация Android

Google сделала Кастомизацию Android едва ли не обязательной. Теперь система будет сама подбирать дизайн, отталкиваясь от рисунка рабочего стола

Google так умело интегрировала их в Android, а в дополнение ко всему ещё и частично автоматизировала, так что не сразу и вспомнишь, что изначально подобный механизм кастомизации предложила Apple. Именно она позволила пользователям видоизменять не только иконки интерфейса, но и виджеты, и многие другие интерфейсные элементы так, как им захочется.

Индикатор камеры на Android

Android никогда особенно не отличался безопасностью, но в Android 12 было решено внедрить механизм отслеживания активности микрофона и камеры, который впервые дебютировал в iOS 14. Таким образом Apple хотела дать пользователям представление о том, когда установленные приложения обращаются к функциям аудио- и фото- или видеофиксации.

Точка в углу

Google сделала индикаторы камеры и микрофона кликабельными, и это супер-удобно

Правда, у Google всё вышло куда удобнее. В отличие от Apple, которая просто демонстрирует на экранах iPhone оранжевую и зелёную точку в зависимости от того, работает микрофон или камера, Google не только нарисовала на точках иконки камеры и микрофона, но и сделала их кликабельными. Так вы сможете отключить запись в любой момент.

Как изменились виджеты в Android 12

В Android 12 Google решила возродить виджеты. Сама. Не глядя на Apple. Правда-правда. Вот так вот игнорировала их лет 5, а то и больше, а тут вдруг решила, что пора бы снова взяться за их развитие. Дизайнеры компании качественно перерисовали все виджеты и расширили сферу их применения. Теперь виджеты доступны не только для приложений, но и для многих системных элементов.

Виджеты

Виджеты на Android вернулись в повестку после появления в iOS 14

Сказать по совести, я не ругаю Google за это решение. Опыт iOS 14 показал, что виджеты – это классная штука, которая реально может облегчить использование операционной системы. Мало того, что теперь у вас перед глазами всегда будут миниатюры нужных приложений, которые не нужно запускать каждый раз, так ещё и доступ к системных механизмам с рабочего стола получать стало куда проще.

Чем Google заменит куки в Chrome

Оценив положительную реакцию пользователей iOS на анонимизацию в Safari, Google решила сделать что-то похожее в Chrome. Поэтому было решено отключить к чёрту все сторонние куки и заменить их на FLoC. О том, что это такое, я подробно рассказывал в соответствующей статье – обязательно почитайте, это важно для понимания того, куда движется веб-браузинг.

Chrome

Google решила сделать Chrome анонимнее, но не очень-то получилось

Впрочем, было понятно с самого начала, что Google не может позволить себе совсем отказаться от слежки в интернете. Поэтому было решено сделать те же куки, но более лайтовые. То есть компания придумала, что будет собирать данные не каждого конкретного пользователя, а групп из нескольких человек, чьи интересы плюс-минус совпадают друг с другом. Получилось, на мой взгляд, хуже, чем всё остальное. Но хотя бы так.

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