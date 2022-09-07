Что нового в OneUI 5 на смартфонах Samsung

Начиная с 2022 года Samsung изменила график обновлений своих устройств. Все следующие смартфоны будут получать новые версии оболочки OneUI в течение четырех лет и пять лет обновления безопасности. С учетом того, что средний срок использования современных смартфонов составляет два-три года, то можно только восхититься тем, что в Самсунг решили пойти по пути Apple и максимально долго поддерживать свои устройства. В большинстве случаев смартфон просто будет продан до истечения срока поддержки. На самом деле подобная политика компании не может не радовать.

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Релиз OneUI 5 запланирован на осень этого года. Но для некоторых устройств уже доступна бета-версия новой операционной системы. Чтобы вы не экспериментировали со своими смартфонами и не устанавливали нестабильные бетки, собрали все основные нововведения, которые появились в OneUI 5.

Темы для телефона Самсунг

В прошлом году Samsung интегрировала в OneUI 4 дизайнерские решения Android 12 под названием Material You и динамические темы. Однако новый дизайн применялся не ко всем элементам и меню в интерфейсе. С приходом OneUI 5 этот момент исправили, и теперь вся оболочка подчиняется единому дизайну. Поправили даже дизайн ползунков регулировки громкости.

К каждым обоям система формирует цветовую палитру, которая применяется ко всему интерфейсу. Можно выбрать до 16 предустановленных цветовых тем на основе используемых обоев. Как это часто бывает, не всем пользователям нравилось новое цветовое оформление. В новой версии появилась возможность его отключить. Этого нельзя сделать даже на смартфонах Google Pixel с чистым Андроидом.

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Отдельно следует отметить, что теперь большее количество приложений получили собственные иконки, настроенные под выбранную цветовую тему. При этом, как и раньше, ее можно спокойно выключить. На самом деле, если использование цветовой темы в меню еще можно понять и принять, то перекрашенные иконки приложений смотрятся достаточно странно. Будь я пользователем смартфона Самсунг, то отключил бы эту настройку сразу.

Как добавить пользователя на смартфон

Впервые с Android 4.3 устройства Samsung получают возможность создания нескольких пользователей на одном смартфоне или планшете. Сделать это можно следующим образом:

Перейдите в настройки.

Выберите раздел “Учетные записи и резервное копирование”.

Откройте пункт “Пользователи”, активируйте переключатель и создайте нового пользователя.

Каждый пользователь получит свой домашний экран, возможность войти в собственную учетную запись Google, отдельный набор установленных приложений, которые не будут пересекаться с другими учетными записями. Это нововведение очень хорошо подойдет для планшетов Самсунг, которыми пользуются несколько членов семьи. Чтобы не мешать друг другу, появится возможность с удобством разделить пространство.

Управление жестами — Самсунг

Самсунг продолжает прокачивать жестовое управление своими устройствами. Так, в OneUI 5 появится два новых жеста. Свайп для всплывающего окна и для разделения экрана. Если провести пальцем от правого верхнего угла к середине экрана, то приложение свернется в небольшое плавающее окошко.

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Для того чтобы быстро разделить экран на два разных приложений, можно будет провести двумя пальцами снизу вверх. Ранее эти жесты были доступны в OneUI 4 через модуль Good Lock. Теперь же их спокойно можно активировать в лаборатории.

Распознавание текста по фото

В приложении “Галерея” появилась возможность распознавать текст на фотографиях. Достаточно просто нажать на букву “Т” в квадрате, которая расположена в правом нижнем углу снимка, и весь доступный для копирования текст будет подсвечен.

Эта функция присутствует в OneUI 4, но доступна только через Bixby Vision. Пока неизвестно, будет ли она работать на русском языке. Поэтому не забывайте про приложение Google Объектив, если вам необходимо в срочном порядке распознать текст на фото.

Безопасность Samsung Galaxy

В OneUI 5 добавлена новая панель безопасности. С помощью нее можно определить, какие защитные механизмы на устройстве используются в настоящий момент и есть ли какие-то угрозы. При этом прямо из из этого меню можно активировать те элементы, которые были подсвечены неактивными.

Никаких других новых функций в это меню в Самсунг добавлять не стали. Просто постарались привести его к стандартному виду, аналогичному тому, что можно увидеть на чистом Андроиде в смартфонах Google Pixel.

Обновление Samsung Galaxy

Помимо всего вышеперечисленного, система получила и небольшие визуальные изменения, которые даже могут не броситься в глаза, но о них обязательно следует упомянуть:

Иконки приложений на уведомлениях в центре уведомлений стали значительно крупнее и теперь легче определить, что за программа его прислала.

Виджеты стало проще собирать в стопку. Достаточно просто нажать на кнопку “Создать стопку” и выбрать необходимые приложения. Раньше все это приходилось делать через настройку виджетов, а теперь можно прямо с рабочего стола.

Можно установить собственный фон для звонков от определенных абонентов.

При использовании режима Pro в камере появилась диаграмма распределения света.

На фотографии можно добавлять водяной знак, содержащий название смартфона, дату и время, либо задать свой собственный текст.

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Неизвестно, сколько изменений скрыто от глаз пользователей. Производитель провел работу по увеличению производительности и стабильности новой версии оболочки и, естественно, подтянул безопасность. На этапе бета-тестирования никаких критических ошибок в новой системе не выявлено. Поэтому остается только ждать официального релиза и надеяться, что Самсунг к тому моменту ничего не испортит, а сделает OneUI только лучше.