Обновления и безопасность – вот два столпа, на которых основывается подавляющее большинство претензий к Android. Если критики не говорят о перебоях с обновлениями, значит, они либо спят, либо говорят о проблемах с безопасностью. Лично я не считаю себя фанатом «зелёного робота», да и статус адвоката не получал, однако считаю нужным встать на защиту мобильной операционки от Google, когда сталкиваюсь с необоснованной критикой, подкреплённой исключительно стереотипами и мнениями не самых авторитетных людей. Но если с обновлениями мы уже разобрались, то к вопросам безопасности ещё даже не подступались. Поэтому на выручку пришла сама Google.

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Несмотря на кажущуюся халатность Google по отношению к безопасности пользователей Android, компания ведёт непрерывную работу по совершенствованию защитных механизмов операционной системы и повышению эффективности проверки приложений, попадающих в Google Play. Конечно, заметить это невооружённым глазом невозможно, тем более, используя устройство пяти- или шестилетней давности, но Google не могла не похвастаться своими достижениями.

Почему нужно пользоваться Google Play

Год назад Google объявила войну разработчикам приложений, которые без надобности запрашивают у пользователей доступ к SMS, звонкам и списку контактов. Формулировка «без надобности» относилась ко всему софту, не связанному с этими функциями смартфона. То есть приложениям для отправки сообщений доступ к ним получать было можно, а какому-нибудь калькулятору уже нет. В результате всего за год количество программ, беспричинно запрашивающих привилегии, удалось сократить на 98%. Да, 2% ещё остаются, однако в их число входят те, которым разработчики добавили соответствующие функции уже после публикации в каталоге, либо те, которые цензоры Google Play просто пропустили.

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Во избежание случаев, когда дети получают доступ к программам со взрослым контентом, Google обязала разработчиков устанавливать ценз доступности. Благодаря этому несовершеннолетние не смогут скачать приложение, которое предназначается только для пользователей, достигших 18 лет. А те программы, чьи разработчики просто проигнорировали требование, были из Google Play благополучно выдворены. Уж не знаю, насколько это в действительности поможет оградить детей от нежелательного контента, но то, что работы в этом направлении ведутся, уже радует.

Почему нельзя скачивать приложения из интернета

Однако защищать пользователей Google стремится не только от халатных разработчиков, которые публикуют свой софт в Google Play, но и от настоящих злоумышленников, размещающих приложения на сторонних площадках. Так уж получилось, но по статистике подавляющее большинство вредоносных программ были скачаны пользователями не из Google Play. Казалось бы, на этом полномочия Google заканчиваются, ведь люди сами подвергают себя риску, скачивая взломанные версии платных приложений, лишь бы не платить.

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Но в компании понимают, что оставить всё как есть означало бы подвергнуть себя критике. Поэтому разработчики поискового гиганта ещё больше усовершенствовали антивирус Google Play Protect. Сегодня он ежедневно анализирует более 100 миллионов приложений в день, чтобы обеспечить безопасность пользователей, и такими темпами только за прошедший год предотвратил установку почти 2 миллиардов вредоносных программ, в том числе тех, которые скачивались извне.

Как защитить Android от взлома

Я говорил раньше и, наверное, не перестану говорить никогда, что причиной всех проблем с безопасностью Android являются сами пользователи. Они совершенно не боятся скачивать софт из ненадёжных источников, не проверяют отзывы в Google Play и вообще зачастую ведут себя так, как будто над ними летает ангел-хранитель, который принимает все вредоносные атаки на себя. Но, к сожалению, это не так. Поэтому нужно не только следить за тем, что вы скачиваете, потому что в числе загруженных программ могут оказаться вирусные, но и внимательно и с осторожностью переходить по ссылкам и воспроизводить присланные непонятно кем видео. Ведь, если помните, именно видео стало причиной взлома смартфона Джеффа Безоса, которое ему отправили через WhatsApp. А если бы он его не включил, то и данные его никуда бы не утекли.