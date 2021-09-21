Google сделает более безопасными даже самые старые телефоны

Когда Google представила новую на тот момент функцию безопасности для Android, это вызвало не поддельный интерес. Теперь компания привнесла эту — одну из лучших функций конфиденциальности Android 11 — на каждый телефон, который компания все еще активно поддерживает, и сделала она это с помощью волшебных инструментов Google Play. Поэтому вскоре каждый Android-телефон последних лет сможет автоматически отзывать системные разрешения, если вы не использовали приложение какое-то время. Так можно добиться того, чтобы сторонние приложения, которые вы скачивали ради одного-двух использований, но забыли удалить, не могли полностью пользоваться вашим устройством. Самое приятное в данной ситуации то, что поддерживать ее будет подавляющее большинство современных устройств.

Какие телефоны получат новую функцию безопасности

Если быть точным, то обновления получат все Android-телефоны, начиная с работающих на Android 6. Сюда же относятся и его более новые версии. Такое ограничение выбрано из-за того, что это минимальная версия, которая поддерживает последнюю адаптацию Google Play Services. Учитывая, что устройств на более старой операционной системе в мире осталось довольно мало, нововведение кажется очень приятным.

Наши коллеги из Androidcentral.com взяли интервью у Шармейн Д’Сильва, менеджера по продукту и специалиста по конфиденциальности. Ее объяснение помогает понять, почему обновление так важно.

Мы очень часто взаимодействуем с приложениями и используем их, потому что в данный момент это действительно важно для каждого из нас. Но некоторые приложения вы используете все время, поэтому мы решили использовать принцип отзыва разрешений. Допустим, вы посетили новый город и вам нужно использовать приложение для совместного использования поездок или посетить местные достопримечательности. Когда вы уезжаете, скорее всего, вы не удалите эти приложения. Особенно, если у вас телефон с большим объемом памяти. Это приложение по-прежнему продолжит получать доступ ко всем предоставленным вами разрешениям, хотя они уже будут неактуальны. Если вы на самом деле не используете это приложение, оно не должно иметь доступа к подобным разрешениям дольше — сказала Шармейн Д’Сильва.

Нужно ли отключать разрешения приложений

Конечно, этот пример можно назвать гипотетическим, но каждый сможет назвать что-то из своей практики и придумать как минимум несколько приложений, которыми пользовались один-два раза, но так и не удалили их. Вы не должны соглашаться с тем, что такие приложения будут продолжать работать в фоновом режиме со всеми выданными им разрешениями — определением местоположения, проверкой состояния экрана, доступом к камере и тому подобным.

Приложение, которое вы не используете, не должно собирать ваши данные. Начиная с Android 11, через 39 дней после последнего использования приложения все предоставленные вами разрешения автоматически отменяются. Вы получите уведомление об этом и, если ничего не сделаете, разрешения будут отменены. Если вы посчитаете, что этого не надо делать, то сможете оставить права.

Это действительно демонстрирует мощь сервисов Google Play и объясняет, почему компания упорно трудилась, чтобы превратить их в то, чем они являются сегодня. Многим может показаться, что ее действия довольно жесткие, но это не так. Тем более, нам дают возможность выбора.

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У каких приложений будут автоматический отменяться разрешения

Правда, такие ограничения будут распространяться не на все приложения, установленные в вашем телефоне. Системные приложения, которые были установлены изначально, не станут лишаться прав, даже если вы ими не пользуетесь. В остальном исключений не будет и работа всего остального установленного софта будет строго регулироваться Google.

Видимо, Google решила взять этот вопрос в свои руки, так как далеко не все компании, занимающиеся производством телефонов, делают это самостоятельно, часто просто выкатывая дежурные обновления, которые почти никак не влияют на уровень безопасности. Google, создавая Android, обеспечивает его безопасность в целом, и по большому счету только ей и паре крупных компаний, вроде Samsung, есть дело до того, чтобы все работало как надо. Поэтому и появился данный универсальный инструмент, опробованный и хорошо себя зарекомендовавший в Android 11.

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Многие скажут, что это лишний контроль со стороны Google. Но так ли это плохо, когда дело касается безопасности? Это явно положительный момент для всей экосистемы Android. Смартфоны станут не только более безопасными, но и смогут использоваться дольше.