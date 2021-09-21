Самые интересные и полезные функции Android 12

Когда вы думаете об Android 12, что приходит на ум в первую очередь? Для многих людей, вероятно, это смелый новый стиль, который продвигает Google, известный как Material You. Но Android 12 — это гораздо больше, чем серьезные внешние изменения. Google улучшила конфиденциальность, добавила новые удобные функции и учла самые разные требования пользователей, которых за последнее время накопилось немало. Поэтому мы решили собрать в одной статье самые интересные нововведения 12-ой версии ”зеленого робота”. Конечно, это не все, что есть, но как минимум это самые заметные и знаковые изменения.

Изменения телефона под времена года

Хотя это не единственное, что нового в Android 12, нет никаких сомнений в том, что новая настройка тем является значимой особенностью этого масштабного обновления. Мощный движок тем Android 12 выглядит лучше всего на телефоне Google Pixel, но многие модели на базе Android 12 должны иметь аналогичные функции. Для начала все, что вам нужно сделать, это сменить обои.

Вы можете перейти к приложению обоев и стиля, нажав и удерживая любое пустое место на главном экране, а далее выбрав обои и стиль. Программное обеспечение Google автоматически извлечет до четырех различных вариантов тем в зависимости от выбранных обоев, которые вы сможете использовать для ”Изменить обои”. Если вам не нравится один из автоматических вариантов выбора, вы сможете выбрать один из четырех цветов в разделе основных цветов того же приложения.

Новые виджеты Android 12

Прошло некоторое время с тех пор, как виджеты Android стали популярны. Но благодаря новообретенной любви Apple к этому инструменту на ее обычно безвкусном домашнем экране, Google сочла нужным опять активизироваться в этом направлении и показать, кто тут главный.

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В Android 12 некоторые из системных виджетов претерпели значительные изменения или получили дополнения. Виджет часов с четырьмя новыми стилями — самое заметное из них. А еще есть виджет общения, который объединяет все разговоры в популярных мессенджерах, делая общение более удобным.

Упрощенный поиск

В самом низу главного экрана вы можете заметить новый значок рядом с микрофоном голосового поиска. Этот значок в виде затвора камеры — это быстрый запуск визуального поиска Google Объектив.

Визуальный поиск чего-либо может быть лучше, чем ввод, так как вы не сможете объяснить поисковику, какой цветок вы видели на прогулке, или не перескажете QR-код словами. Поэтому быстрый доступ к Google Объективу очень удобен.

Быстрое отключение микрофона

На этой панели быстрого переключения теперь находится новый набор кнопок, которые позволяют легко отменить доступ к камере и микрофону для всех приложений на телефоне. Эти кнопки могут использоваться как временный способ заблокировать использование ”органов чувств” устройства. А заодно это будет полезно, если вы часто общаетесь с кем-то, например, по работе и не хотите каждый раз переключать микрофон и камеру.

Включение и выключение Интернета в Android 12

Прежде, чем мы покинем область быстрых переключений, стоит отметить еще один момент — переключение доступа к Интернету. Теперь не будет разрозненных значков и можно будет открывать все в обычном месте, будь то сотовые данные или Wi-Fi. В конечном итоге вы получите большую плашку на половину экрана и сможете настраивать то, что вам нужно, хотя изначально значков станет меньше.

Передача файлов в Android 12

Google уже много лет экспериментирует с возможностями локального обмена данными. Раньше в Android 11 функция ”Поделиться рядом” была полезна только в том случае, если кто-то поблизости был в вашем списке контактов. Но его последние обновления позволяет быстро поделиться ссылкой, фотографией или чем-то еще с людьми, находящимися просто поблизости от вас.

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Теперь в Android 12 новое диалоговое окно половинного размера появляется в нижней части экрана и позволяет вам разрешить общий доступ для всех, кто находится поблизости. Что-то подобное есть у Apple в AirDrop и хорошо, что теперь так же можно в Android. Это очень удобная функция.

Быстрый запуск на Android

С Pixel 5 мы увидели, что Google перешла от использования сжатия для запуска Ассистента к использованию других методов. Можно было постучать по задней стенке и запустить то, что вам нужно.

Такой метод позволяет легко воспроизводить или приостанавливать музыку, запускать виртуального помощника, просматривать недавние приложения или открывать любое настраиваемое приложение, которое вы хотите.

В Android 12 Google расширяет количество функций, которые можно назначить такому постукиванию, но только несколько избранных устройств поддерживают эту новую функцию

Удобный поворот экрана

Если вы когда-нибудь пользовались телефоном лежа, вам знакома проблема, которая возникает, когда вы ложитесь на бок. Экран поворачивается, и вы ничего не можете с этим сделать. Можно заблокировать поворот ориентации, но потом снова придется его включать.

Теперь с новой функцией Android будет учитываться положение вашего лица, прежде чем развернуть экран. Если телефон наклонился, но наклонилось и лицо, поворота не будет. Это удобно и, естественно, функцию можно будет отключить, если вы не хотите, чтобы телефон постоянно смотрел на вас.

Безопасность Android

В Android 12 Google представляет концепцию панели мониторинга конфиденциальности. Она позволяет легко видеть все разрешения, запрашиваемые приложениями в течение дня, включая сверхдетальную статистику по использованию местоположения, камеры и микрофона.

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Выбор любого из этих трех разрешений вызывает отображение временной шкалы каждого приложения, которое обращается к этому разрешению. Также можно будет отменить возможность быстрого доступа приложения к этому разрешению. Прямо сейчас Android 12 по умолчанию предлагает только 24 часа подробной истории, но некоторые производители, такие, как Samsung, расширили ее до недели.

Скриншот всей страницы

Функция длинного скриншота уже есть в некоторых оболочках Android от сторонних производителей. Она есть даже в iOS, но теперь это стало возможно в самом Android в качестве базовой функции.

Когда вы делаете снимок экрана, который обычно вызывается одновременным нажатием клавиш уменьшения громкости и питания, новая кнопка ”Захватить еще” позволяет сделать снимок не только того, что вы можете сразу увидеть на экране, но и того, что осталось ниже или выше. Надо будет только согласиться с этим. Иногда это очень удобно.

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Быстрый доступ к приложениям в Google Play

Просматривая Google Play Store на телефоне под управлением Android 12, можно заметить небольшой значок молнии внутри кнопки загрузки для некоторых приложений. Обычно зарезервированная для игр, новая функция ”Играть по мере загрузки” работает именно так, как звучит. Сначала будет загружен небольшой процент игры, чтобы вы могли начать играть через короткий промежуток времени, в то время, как остальная часть приложения загружается в фоновом режиме.

Это особенно важно для действительно больших игр, которые часто имеют размер в несколько гигабайт и могут потребовать значительного времени для загрузки. Любая игра, поддерживающая эту функцию, позволит вам играть всего через несколько секунд после начала загрузки. Ждать полной загрузки не придется.